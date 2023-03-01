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أسرار الصحف 01-03-2023

اسرار
2023-02-28 | 23:40
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أسرار الصحف 01-03-2023
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أسرار الصحف 01-03-2023

أسرار الصحف ليوم الأربعاء

النهار

- عُلم أن زعيما سياسيا ورئيس حزب، سيزور دولة الكويت والمملكة الأردنية في وقت غير بعيد للقاء كبار المسؤولين في الدولتين.

- قال رئيس لائحة تغييرية شيعي في بلاد جبيل - كسروان أمام زواره: "لم يأتنا رجل بمواصفات اللواء عباس إبراهيم"، متوقعاً أن يلعب دوراً سياسياً لأنه رجل غير طائفي وقام بأعمال لم يسبقه عليها أحد.

- تكررت امس مخالفة اصحاب مولدات باحتساب فاتورة الاشتراك الشهري بالليرة اللبنانية وقسمة المجموع على 72 الف ليرة اي بسرقة المستهلكين بعشرين الى خمسين دولارا والزامهم على دفعها بالدولار.

الجمهورية

- وصفت مصادر ديبلوماسية الحركة باتجاه دولة إقليمية بالمتواضعة ولا نتائج عملية لها قياساً على شروطها القديمة - الجديدة. 

- أكدت شخصية مرشحة الى رئاسة الجمهورية أنها غير قلقة من موقف قطب سياسي يعارضها حالياً لأنها واثقة بأنه سيبدّل موقفه إذا إقتضت التسوية ذلك.

- مرجع روحي صوّب في لقاءاته على الجميع على قاعدة "كلّن يعني كلّن".

اللواء

- تتجه دولة عربية ناهضة، لتعزيز الانفتاح على لبنان وسوريا، في إطار التبدلات الاقليمية الجارية، وبناء توازنات جديدة.

- فوجئ متابعون بترددات وزير سيادي "بحقيبة سوبر" لجهة عدم إحداث خرق نوعي في الأداء في الوزارة التي يرأسها.

- السؤال الملحّ: هل تبلغ قرارات السراي الادارية والمالية للوزارات والادارات والأجهزة، على شتى تسمياتها أم تبقى حبراً على الورق في الجوارير.

نداء الوطن

- يتردد أنّ صراعاً قوياً على النفوذ الحزبي يتوسّع داخل حركة سياسية، بين ثلاثة نواب بارزين استعداداً للمرحلة المقبلة.

- عُلم أنّه خلال اجتماع وزاري خصص للبحث في كيفية توحيد سعر الصرف بناء على طلب صندوق النقد الدولي، انبرى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي للمطالبة بدولار تربوي.

- تبين وعلى أثر عملية الخطف التي شهدتها مدينة زحلة يوم الأحد الماضي، أنّ دعوات كثيرة أطلقت لتنظيم مجموعات حماية للمدينة بمبادرات أهلية.

البناء

- توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام اللهجة الأميركية المرتفعة بوجه الصين بالتزامن مع إطلاق الصين مبادرتها للحل التفاوضي حول أوكرانيا. واعتبرت أن ذلك يشير الى قناعة أميركية بأن المبادرة الصينية شكلت ضربة سياسية موفقة وإلى خشية واشنطن من أن تتحوّل المبادرة الى تيار دولي ثالث.

- قال مصدر حقوقي إنه يخشى من أن يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من القاضي رجا حاموش محاولة لوقف التحقيقات الأوروبية بذريعة وضع القضاء اللبناني يده على الملف وغطاء معنوياً وإعلامياً لقرار وقف القاضية غادة عون عن التحقيقات في الملف المصرفي.

الأنباء

- خطوة مالية مفاجئة يبدو أنها جاءت استجابة لشرط اساسي في المفاوضات مع جهة خارجية.

- لبنان أمام مرحلة جديدة من التضخم مع كل ما يعكسه من ذوبان للقدرة الشرائية والغلاء الفاحش. 

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