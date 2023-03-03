الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الدنيا هيك
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 3-3-2023
اسرار
2023-03-02 | 23:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 3-3-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
النهار
- لوحظ أن الهدوء يسود المعركة البلدية بعدما بات حصولها مستحيلاً الى عدم حماسة السياسيين والنواب لإجرائها في الظروف الراهنة.
- قبل ان ينفي احد المراجع كلاما منسوبا اليه كانت محطة تلفزيونية تابعة له قد تبنت الكلام وكررته في نشراتها ومواجزها.
- قال رئيس كتلة نيابية ممانعة عن حليف له انه غير محاصر بالعقوبات من جراء تحالفاته السياسية بل من جراء ملف فساد فحواه وضع اليد على املاك سيدة اميركية لبنانية رفعت دعاوى ضده.
الجمهورية
- فوجئ وزير بأنّ شقيقه الذي كلّفه رئاسة لجنة أساسية تابعة لوزارته قد رفع تعرفة سلعة أساسية تتعلق بالتأمين.
- قال زوّار صرح روحي إنها المرة الأولى التي يجدون فيها سيّد بكركي بهذا القدر من الغضب وتعميم المسؤولية منذ أشهر طويلة.
- نقل عن مرجع سياسي رداً على سؤال عن مصير استحقاق محلّي جوهري بالقول: "خلّي عيونك عاليمن".
اللواء
- اعتبر قطب سياسي لقاءات سفيرة دولة كبرى، ولو لمناسبة قرب مغادرتها لبنان، إلا أنها أشبه باستطلاع سياسي، إذ إنها معظم الوقت تبدو مستمعة الى إجابات مَن تلتقيهم.
- شهدت سوق الدولار السوداء، طوال فترة قبل الظهر حالة من الهستيريا في أوساط الصرافين الشرعيين، بعد خبطة المركزي في السوق.
- يُحدد لبنانيون يعيشون في الخارج شهر أيار نقطة فصل بين مرحلتين، فإما بدايات انفراج، أو تفاقم الانهيارات نحو الأسوأ.
نداء الوطن
- يتردّد أنّ أكثر من طامح لرئاسة الحكومة، بدأ توزيع الحقائب على المقرّبين منه.
- يقول مرجع ديني إنّه لا يُمكن المسّ بالمناصفة فهذا يعني قراراً بتهجير المسيحيين لأنه من دون المناصفة لن يبقى أيّ مسيحي في البلد.
- علم ان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي التقى قبل مغادرته لبنان امس قائد الجيش العماد جوزاف عون.
- أثناء إطلاق "السجل الزراعي" أمس في الأونيسكو لوحظ ان الوزير الحاج حسن ذكر وزراء الزراعة السابقين وسها عن اسمي الياس سكاف وأكرم شهيب.
البناء
- قال سياسي مخضرم إن توصيف مرشح التجربة الأنبوبية الذي استعمله الرئيس نبيه بري هو استعارة بلاغية لتظهير وجود فريق ليس لديه مرشح طبيعيّ قابل للحياة أسوة بالمولود الطبيعي ويجري تجارب أنبوبية لإنتاج مولود فيطرح أسماء اختبارية. وكان الاجدر بالردّ أن يكون سياسياً لا جنسياً.
- قرأ مصدر نيابي في وصف الحزب التقدمي الاشتراكي لرد ميشال معوّض على الرئيس نبيه بري بـ "الهمايوني" إشارة لفقدان معوض الأهليّة كمرشح رئاسي قادر على احتواء الأزمات والتعامل بلياقة مع المرجعيات، رغم أي خلاف. وقال المصدر لقد قدّم معوض نموذجاً عن إدارة للسياسة لا تليق بمقام الرئاسة.
الأخبار
- تلقت قيادة التيار الوطني الحر استفسارات من جهات خارجية بينها عواصم أطراف لقاء باريس الخماسي عما إذا كان الخلاف بين التيار وحزب الله تكتيكياً أم استراتيجياً، وهل الأمر متعلق فقط بملف الرئاسة أم يشمل قضايا أخرى، وهل رفع سقف التصعيد من جهة التيار هو لتحسين شروط التفاوض مع الحزب أم أن الخلافات أكثر جدية؟
- فوجئت قيادات حزبية استقبلت أخيراً وفداً مما يسمى "الجبهة السيادية من أجل لبنان" بتسويق هؤلاء أنه "لا يُمكن رد مشروع حزب الله ومحاربة نفوذه إلا بالمواجهة العسكرية"، مذكّرين، خصوصاً أثناء اللقاء مع الحزب التقدمي الاشتراكي، بأحداث 7 أيار، ما استدعى من مسؤولي الاشتراكي الرد بأن "هذه المرحلة انتهت، أي خلاف مع أي طرف لا يعني فتح جبهة معه".
- أكد السفير المصري في بيروت ياسر العلوي أمام نواب وقيادات سياسية من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، أن القاهرة تدعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة لأنه "الأكثر مقبولية" لدى أطراف خارجية، خصوصاً الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
- بعد انسحابهم من جلسة اللجان المشتركة، الثلاثاء الماضي، تجمّع نواب القوات والكتائب والتيار الوطني الحر خارج القاعة للتداول. وعندما همّ النائب سامي الجميل بالمغادرة، طلب منه نائب القوات جورج عدوان البقاء قليلاً، فقال له الجميل: "بس تصير تحبني أكتر من نبيه بري ببقى معكن"، فردّ عدوان: "يعني ما رح تبقى معنا بحياتك".
الأنباء
- شكّل بيان صادر عن أحد النواب ذريعة واضحة لطرف سياسي لعدم الاقتراب من اي تفاهم مع النائب المذكور.
- بعد عدم التمديد لمدير عام الأمن العام السابق، يتوقع نائب بارز ان يمتد ذلك إلى باقي المواقع المسؤولة أخرى في الدولة.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 02-03-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-03-01
أسرار الصحف 02-03-2023
آخر الأخبار
2023-03-01
أسرار الصحف 02-03-2023
0
اسرار
2023-02-28
أسرار الصحف 01-03-2023
اسرار
2023-02-28
أسرار الصحف 01-03-2023
0
اسرار
2023-02-27
أسرار الصحف 28-02-2023
اسرار
2023-02-27
أسرار الصحف 28-02-2023
0
اسرار
2023-02-26
أسرار الصحف 27-02-2023
اسرار
2023-02-26
أسرار الصحف 27-02-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-03-01
أسرار الصحف 02-03-2023
آخر الأخبار
2023-03-01
أسرار الصحف 02-03-2023
0
اسرار
2023-02-28
أسرار الصحف 01-03-2023
اسرار
2023-02-28
أسرار الصحف 01-03-2023
0
اسرار
2023-02-27
أسرار الصحف 28-02-2023
اسرار
2023-02-27
أسرار الصحف 28-02-2023
0
اسرار
2023-02-26
أسرار الصحف 27-02-2023
اسرار
2023-02-26
أسرار الصحف 27-02-2023
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:48
لهذا السبب...جاستن بيبر يلغي كامل حفلات جولته العالمية
فنّ
03:48
لهذا السبب...جاستن بيبر يلغي كامل حفلات جولته العالمية
0
اقتصاد
2023-03-01
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
اقتصاد
2023-03-01
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
0
اخبار البرامج
2023-02-15
الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!
اخبار البرامج
2023-02-15
الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!
0
أخبار دولية
23:32
وزارة العدل الأميركية: ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا ترامب مدنياً
أخبار دولية
23:32
وزارة العدل الأميركية: ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا ترامب مدنياً
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:09
أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس
أمن وقضاء
16:09
أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
3
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
4
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
5
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
7
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
8
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store