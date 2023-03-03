أسرار الصحف 3-3-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- لوحظ أن الهدوء يسود المعركة البلدية بعدما بات حصولها مستحيلاً الى عدم حماسة السياسيين والنواب لإجرائها في الظروف الراهنة.



- قبل ان ينفي احد المراجع كلاما منسوبا اليه كانت محطة تلفزيونية تابعة له قد تبنت الكلام وكررته في نشراتها ومواجزها.



- قال رئيس كتلة نيابية ممانعة عن حليف له انه غير محاصر بالعقوبات من جراء تحالفاته السياسية بل من جراء ملف فساد فحواه وضع اليد على املاك سيدة اميركية لبنانية رفعت دعاوى ضده.





الجمهورية



- فوجئ وزير بأنّ شقيقه الذي كلّفه رئاسة لجنة أساسية تابعة لوزارته قد رفع تعرفة سلعة أساسية تتعلق بالتأمين.



- قال زوّار صرح روحي إنها المرة الأولى التي يجدون فيها سيّد بكركي بهذا القدر من الغضب وتعميم المسؤولية منذ أشهر طويلة.



- نقل عن مرجع سياسي رداً على سؤال عن مصير استحقاق محلّي جوهري بالقول: "خلّي عيونك عاليمن".





اللواء



- اعتبر قطب سياسي لقاءات سفيرة دولة كبرى، ولو لمناسبة قرب مغادرتها لبنان، إلا أنها أشبه باستطلاع سياسي، إذ إنها معظم الوقت تبدو مستمعة الى إجابات مَن تلتقيهم.



- شهدت سوق الدولار السوداء، طوال فترة قبل الظهر حالة من الهستيريا في أوساط الصرافين الشرعيين، بعد خبطة المركزي في السوق.



- يُحدد لبنانيون يعيشون في الخارج شهر أيار نقطة فصل بين مرحلتين، فإما بدايات انفراج، أو تفاقم الانهيارات نحو الأسوأ.





نداء الوطن



- يتردّد أنّ أكثر من طامح لرئاسة الحكومة، بدأ توزيع الحقائب على المقرّبين منه.



- يقول مرجع ديني إنّه لا يُمكن المسّ بالمناصفة فهذا يعني قراراً بتهجير المسيحيين لأنه من دون المناصفة لن يبقى أيّ مسيحي في البلد.



- علم ان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي التقى قبل مغادرته لبنان امس قائد الجيش العماد جوزاف عون.



- أثناء إطلاق "السجل الزراعي" أمس في الأونيسكو لوحظ ان الوزير الحاج حسن ذكر وزراء الزراعة السابقين وسها عن اسمي الياس سكاف وأكرم شهيب.





البناء



- قال سياسي مخضرم إن توصيف مرشح التجربة الأنبوبية الذي استعمله الرئيس نبيه بري هو استعارة بلاغية لتظهير وجود فريق ليس لديه مرشح طبيعيّ قابل للحياة أسوة بالمولود الطبيعي ويجري تجارب أنبوبية لإنتاج مولود فيطرح أسماء اختبارية. وكان الاجدر بالردّ أن يكون سياسياً لا جنسياً.



- قرأ مصدر نيابي في وصف الحزب التقدمي الاشتراكي لرد ميشال معوّض على الرئيس نبيه بري بـ "الهمايوني" إشارة لفقدان معوض الأهليّة كمرشح رئاسي قادر على احتواء الأزمات والتعامل بلياقة مع المرجعيات، رغم أي خلاف. وقال المصدر لقد قدّم معوض نموذجاً عن إدارة للسياسة لا تليق بمقام الرئاسة.





الأخبار



- تلقت قيادة التيار الوطني الحر استفسارات من جهات خارجية بينها عواصم أطراف لقاء باريس الخماسي عما إذا كان الخلاف بين التيار وحزب الله تكتيكياً أم استراتيجياً، وهل الأمر متعلق فقط بملف الرئاسة أم يشمل قضايا أخرى، وهل رفع سقف التصعيد من جهة التيار هو لتحسين شروط التفاوض مع الحزب أم أن الخلافات أكثر جدية؟



- فوجئت قيادات حزبية استقبلت أخيراً وفداً مما يسمى "الجبهة السيادية من أجل لبنان" بتسويق هؤلاء أنه "لا يُمكن رد مشروع حزب الله ومحاربة نفوذه إلا بالمواجهة العسكرية"، مذكّرين، خصوصاً أثناء اللقاء مع الحزب التقدمي الاشتراكي، بأحداث 7 أيار، ما استدعى من مسؤولي الاشتراكي الرد بأن "هذه المرحلة انتهت، أي خلاف مع أي طرف لا يعني فتح جبهة معه".



- أكد السفير المصري في بيروت ياسر العلوي أمام نواب وقيادات سياسية من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، أن القاهرة تدعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة لأنه "الأكثر مقبولية" لدى أطراف خارجية، خصوصاً الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.



- بعد انسحابهم من جلسة اللجان المشتركة، الثلاثاء الماضي، تجمّع نواب القوات والكتائب والتيار الوطني الحر خارج القاعة للتداول. وعندما همّ النائب سامي الجميل بالمغادرة، طلب منه نائب القوات جورج عدوان البقاء قليلاً، فقال له الجميل: "بس تصير تحبني أكتر من نبيه بري ببقى معكن"، فردّ عدوان: "يعني ما رح تبقى معنا بحياتك".





الأنباء



- شكّل بيان صادر عن أحد النواب ذريعة واضحة لطرف سياسي لعدم الاقتراب من اي تفاهم مع النائب المذكور.



- بعد عدم التمديد لمدير عام الأمن العام السابق، يتوقع نائب بارز ان يمتد ذلك إلى باقي المواقع المسؤولة أخرى في الدولة.