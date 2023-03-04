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أسرار الصحف 04-03-2023

اسرار
2023-03-04 | 01:04
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أسرار الصحف 04-03-2023
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أسرار الصحف 04-03-2023
صحيفة البناء

كواليس
توقّع دبلوماسيّ عربيّ أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تطوراً حاسماً في مسار الحرب اليمنية بعد كلام السيد عبد الملك الحوثي الحاسم لجهة التمسك بشروط التسوية واتهامه واشنطن بالعمل على عرقلتها. ورأى أن الأرجح يبقى تقدم التسوية لأن البديل يعني التهاب ممرات الطاقة الى الغرب.

خفايا
قالت مصادر سياسية إن الهستيريا السياسية التي مثلتها تصريحات الفريق الداعم لترشيح ميشال معوض والتي وصلت إلى خطاب شخصي بذيء وخطاب طائفي عنصري وتهديد بمقاطعة جلسات الانتخاب بعد اتهام الغير بالتعطيل تعكس حقيقة الأجواء التي وصلت إلى قادة هذا الفريق حول مسار الاستحقاق الرئاسي.

صحيفة الجمهورية

-تتردّد أسماء قديمة - جديدة على لائحة المرشحين للرئاسة، يؤثر أصحابها أن تبقى طي الكتمان، إلا أنّ الإسم المتقدّمّ حالياً يتردّد في المحافل العربية والدولية.
-شكا رواد المقاهي في وادي نهر الكلب من فرض مبلغ 350 ألف ليرة مقابل ركن سياراتهم على جانب المقاهي.
-مرجع روحي لا ينفك يسأل عن حظوظ مرشح غير مدني لرئاسة الجمهورية.

صحيفة اللواء

همس
لوحظ تراجع مرجع غير زمني عن نبرة عالية في خطابه، بعد رسائل، نقلت بأن ردوداً من نوع غير متوقع باتت على الطاولة.

غمز
يعتقد نائب معارض أن مرشحاً مدعوماً من المعارضة، سقط في كمين نُصب له، ولا ينفعه المضي في لعبة المكاسرة أو الحملات باتجاه خصومه على نحو اتهامي.

لغز
تبين لمطلعين أن مواقف مرجع رفيع في إحدى الصحف جاءت في إطار الرد على ما وصفه مواقف استفزازية لرئيس حزب يميني في صحيفة نافذة!

صحيفة النهار

إقفال طوابق في المستشفيات
اقفل عدد من المستشفيات طوابق بكاملها بعد تراجع عدد المرضى والممرضين ايضا في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل.

لقاء إيجابي
تحدث النائب جهاد الصمد عن لقاء بين شخصية سياسية لبنانية مع مسؤولين سعوديين ربما تنعكس ايجابا على الملف الرئاسي.

خيار ثالث
ينقل عن المواكبين للتسوية، أن خياراً ثالثاً، يُدرس بعناية، للرئاسة الأولى، وهو سفير ونائب سابق، لا يشكّل تحدياً لأي طرف.

نائب متابع للملف التربوي: "الله يستر"
يلاحظ أن الحديث التربوي وانهياره، يطغى على الواقع السياسي، ويجزم نائب متابع لهذا الملف، صعوبة الواقع التربوي، وردّد عبارة "الله يستر".

صحيفة نداء الوطن

-تقدّم عدد من موظفي الفئة الأولى المخلى سبيلهم في قضية انفجار مرفأ بيروت والموضوعين بالتصرف، بمراجعات لدى شورى الدولة لوقف تنفيذ تعميم رئيس الحكومة وإبطاله توصلاً لعودتهم إلى وظائفهم.
-أقدم نقيب على رأس نقابة حرة على إدخال عدد من الحزبيين على قاعدة 6 و6 مكرر إلى لجان امتحانات الدخول إلى النقابة ما سيؤدي إلى استبدال نظام الامتحانات بنظام المحاصصة.
-يتردد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أقنع المسؤولين الأميركيين ومسؤولي صندوق النقد الدولي بأنّه قام بواجبه لجهة برنامج الصندوق، ليلقي بذلك تهمة العرقلة على مجلس النواب مع العلم أنّ واحداً من أبرز مطالب صندوق النقد من الحكومة، وهو التدقيق في حسابات المصارف، لم يُنجز بعد.

الأنباء

قرارات بلا نتيجة
قرارات مالية كأنها لم تكن ولم تأت بأي نتيجة لا بل حمّلت المواطنين اعباء اضافية.

مهمة استطلاعية
مهمة دبلوماسية استطلاعية تعكس مرونة واضحة في مقاربة الملفات.

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