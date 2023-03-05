أسرار الصحف 05-03-2023

أسرار الصحف 05-03-2023

الأنباء:



*خلاف كبير

جهة دبلوماسية نشطت على خط إستحقاق داهم وكان الخلاف واضحًا وكبيرًا في الأجوبة التي سمعتها حول الخيارات المطروحة.



*مشاكل تمويلية

المشاكل التمويلية ستستمر في قطاع حيوي رغم الحل المؤقت الذي لن يدوم أكثر من أشهر قليلة.