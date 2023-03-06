أسرار الصحف 06-03-2023

- يسأل أحد نواب المتن الشمالي عن الدافع الى توقيف العاملين في “النافعة” – الدكوانة وتعطيل المرفق وحرمان الخزينة المليارات، في حين أن مقارنة بسيطة مع مركز الأوزاعي تبيّن تفلّته من كل رقابة وان عمله مخالف لكل القوانين من دون إقدام أمن الدولة على تعطيله. ويسأل عن انتقام سياسي يقوده حزب معروف يدين له أمن الدولة بالولاء.- يقول أحد المصرفيين إنه سأل الرئيس حسان دياب عن قرار توقف لبنان عن دفع سندات "اليوروبوندز"، فأجابه: "هذا قرار خطير لا يمكن أن أمضي به"، ولما التقاه لاحقاً وعاتبه، قال دياب: "القرار كان أكبر مني ولم أتمكن من التصدي له".- يقول قريبون من قائد الجيش ان الخلاف الظاهر مع وزير الدفاع إنما هو في الباطن الخلاف المستمر مع وزير الدفاع السابق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي، مع رئيس "التيارالوطني الحر" جبران باسيل، يديران المعركة ضد العماد جوزف عون.- ما زالت شخصية بارزة يُتداول اسمها في البورصة الرئاسية تُصرّ على عدم تشكيل “فريق عمل” على إعتبار أن الخوض في الغمار الرئاسي لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد- توقّعت تقارير أميركية مستقبلاً مظلماً للقطاع المصرفي اللبناني إذا لم يُبادر أصحاب المصارف إلى ضخ الأموال اللازمة لإعادة تعويم مؤسساتهم وإستعادة ثقة المودعين والمؤسسات المصرفية الخارجية- يعتبر سياسي مسيحي مخضرم أن نائب رئيس مجلس النواب أصبح يُغرد خارج سرب التيار الوطني الحر، بما يتوافق مع إيقاعات عين التينة!- ذكرت مصادر مطلعة أن رئيـس "تيار المردة" سليمان فرنجية طلب من "حزب الله" مهلة شــهر إضافيــة يأمــل خلالها في تأمين عدد كاف لانتخابه.- عقد منذ فترة قصيرة اجتماع بين مرجعية روحية ومســؤولين دبلوماسيين أوروبيين تناول البحث الملف الرئاسي لكن النتيجة كانت ســلبية من ناحية صعوبة تحقيق الخرق.- نتيجة الأزمة الاقتصادية، أجرى عدد من المدارس الخاصة دراســة اتُخذ على أثرها قرار بإقفال عدد من المدارس مطلع العام المقبل، لكن الأخطر هو أن هناك إرسـاليات موجودة منذ ما قبل لبنان الكبير، تدرس خيار إقفال عدد كبير من فروعهــا للإبقاء على وجود رمزي لها.- كواليسيعتقد دبلوماسي أوروبي أن مصدر صناعة السياسة في العالم هو الحرب في أوكرانيا وأن الغلبة الروسية فيها باتت محسومة، وما يجري محاولات لتأخير ظهور النصر الحاسم منعاً لتداعيات كارثية على الغرب، ريثما يتم ترتيب كيفية احتواء التداعيات ومن ضمنها تسارع التسويات في ملفات النزاع الأخرى.- خفايايدعو سياسي مخضرم إلى الإجابة عن سؤال حول أسباب ما يبدو واضحاً من قلق متزايد لخصوم المقاومة حول الخيارات الرئاسية مقابل ثقة متصاعدة لدى حلفائها، ومدى صلة ذلك بنجاح معادلة السيد حسن نصرالله بوضع خيار الحرب على كيان الاحتلال على الطاولة مجدداً ونجاحه بتحييد زخم الضغط الأميركي.- رئيس سابق للجمهورية ينصح من يلتقيهم من المعنيين بالإستحقاق الرئاسي برئيس تقني وقادر على تحقيق ما يريد لإنقاذ البلد من الإنهيار- طالَ انتظار بعض المراجع المالية للتصنيف الجديد المنتظر للبنان من قبل إحدى المؤسسات الدولية وهو بات في سباق مع سلة عقوبات- تعددت التفسيرات التي أعطيت لخطوة بالغة الأهمية صدرت عن مرجع كبير الى درجة متناقضة بانتظار تطورات الأيام المقبلة- التسلح بالصمترغم الموقف العلني لمرجع مسؤول بتبنّي مرشح رئاسي، فإن المرشح نفسه لا يزال متسلّحاً بالصمت.- لقاء غير مؤكدمعلومات غير مؤكدة عن لقاء جرى بعيداً من الإعلام بين موفد خارجي وحزب فاعل تركز البحث فيه على مخارج ممكنة لأزمة الشغور الرئاسي.