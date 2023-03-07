الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 7-3-2023
اسرار
2023-03-06 | 23:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 7-3-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
النهار
- يلاحظ أن عددا كبيرا من اللبنانيين يغادرون باتجاه بعض الدول النامية، ويعملون في "كامبات" تابعة لبعض الدول الأوروبية والأميركية، ومنظمات أممية.
- قال خبير مالي ان الشائعات عن عدم اقبال اللبنانيين على منصة صيرفة لغياب الثقة هدفها حضهم على الانكفاء لافساح المجال امام كبار الصرافين والمضاربين.
- يبرز توجه لدى مدارس الى المطالبة بالدولرة الكاملة للسنة الدراسية المقبلة بذريعة عدم التمكن من تلبية المتطلبات والحاجات.
- يتردد أن بعض الحركات الإنقسامية في أحزاب عقائدية وتيارات سياسية، قد تظهر نتائجها في وقت قريب، ربطاً باللقاءات المفتوحة بين المنشقين عن أحزابهم وتياراتهم.
الجمهورية
- رئيس سابق للجمهورية ينصح مَن يلتقيهم من المعنيين بالإستحقاق الرئاسي برئيس تقني وقادر على تحقيق ما يريد لإنقاذ البلد من الإنهيار.
- طالَ انتظار بعض المراجع المالية للتصنيف الجديد المنتظر للبنان من قبل إحدى المؤسسات الدولية وهو بات في سباق مع سلة عقوبات.
- تعددت التفسيرات التي أُعطيت لخطوة بالغة الأهمية صدرت عن مرجع كبير الى درجة متناقضة بانتظار تطورات الأيام المقبلة.
اللواء
- تمنَّعت سفيرة دولة كبرى عن الخوض في معلومات أن بلادها لا فيتو لديها على مرشح رئاسي محسوب على الفريق المناهض لها.
- بات ملف الاتصالات بين حليفين بيد شخصية غير سياسية، في ضوء التصادم خلال اللقاءات مع رئيس التيار الحليف.
- يتساءل المواطنون في العاصمة، لماذا لا تلجأ وزارة الاقتصاد إلى فرض تركيب عدادات على أصحاب المولدات الكهربائية، لتفادي دفع فاتورتين مرتفعتين، واحدة لمؤسسة الكهرباء والثانية للمولدات الخاصة!
نداء الوطن
- يقال إنّ مبادرة رئيس أساقفة أبرشية انطلياس انطوان بو نجم للتوفيق بين القيادات المسيحية، جاءت بدفع منه لكنه أخذ مباركة بكركي وغطاءها الكنسي علّه ينجح في محاولته.
- يتردد أنّ نائباً بارزاً مارس الكثير من الضغوطات في الكواليس لمنع التمديد للواء المتقاعد عباس ابراهيم في المديرية العامة للأمن العام.
- حدد وزير الأشغال العامة والنقل بدل حضور جلسة لجنة ادارة مرفأ بيروت بمبلغ 3.9 ملايين ليرة وبسقف 8 جلسات شهرياً، ما أثار امتعاض بعض العاملين في المرفأ نتيجة التفاوت بين مخصّصات أعضاء لجنة الادارة والمستخدمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتجاه نقابة العاملين في المرفأ إلى الإضراب المفتوح.
البناء
- قال خبير لغوي تعليقاً على تغريدة السفير السعودي "لا يلتقي ساكنان خطّاً في الكلمة الواحدة، وإنما الالتقاءُ يكون لفظاً من أجل الوقوف العارض". وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تتم كتابة لا لفظاً فتنتفي الفرضية بانتفاء موضوعها وتصبح الاستعارة للقياس عليها أضعف من تأدية الغرض.
- قال مصدر نيابي إن الفريق المناوئ للمقاومة عاجز عن تجميع أكثر من 35 نائباً لتعطيل النصاب وإن التعطيل يحتاج انضمام نواب أحد فريقين الحزب التقدمي الاشتراكي أو التيار الوطني الحر وتأمينه يستدعي التفاهم مع كليهما بالنسبة لمؤيدي ترشيح الوزير سليمان فرنجية إذا بقي للتعطيل مؤيدون.
الأنباء
- تناقض واضح بين عواصم معنية بالملف اللبناني لجهة مقاربة المرحلة والاستحقاقات.
- خدمات منصة مالية ستتحدد لجهة حصرها أو توسيعها بعد تحديد مصير قطاع حيوي الأسبوع الطالع.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 06-03-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-03-05
أسرار الصحف 06-03-2023
اسرار
2023-03-05
أسرار الصحف 06-03-2023
0
اسرار
2023-03-05
أسرار الصحف 05-03-2023
اسرار
2023-03-05
أسرار الصحف 05-03-2023
0
اسرار
2023-03-04
أسرار الصحف 04-03-2023
اسرار
2023-03-04
أسرار الصحف 04-03-2023
0
اسرار
2023-03-02
أسرار الصحف 3-3-2023
اسرار
2023-03-02
أسرار الصحف 3-3-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-03-05
أسرار الصحف 06-03-2023
اسرار
2023-03-05
أسرار الصحف 06-03-2023
0
اسرار
2023-03-05
أسرار الصحف 05-03-2023
اسرار
2023-03-05
أسرار الصحف 05-03-2023
0
اسرار
2023-03-04
أسرار الصحف 04-03-2023
اسرار
2023-03-04
أسرار الصحف 04-03-2023
0
اسرار
2023-03-02
أسرار الصحف 3-3-2023
اسرار
2023-03-02
أسرار الصحف 3-3-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:24
فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي شبّ في برج كرم في منطقة الأشرفية - الرميل
أخبار لبنان
09:24
فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي شبّ في برج كرم في منطقة الأشرفية - الرميل
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19
تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19
تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع
0
أخبار لبنان
12:41
بمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية.. دعوة مفتوحة من وزارة البيئة لزيارة المحميات المجهّزة لاستقبال الزوار
أخبار لبنان
12:41
بمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية.. دعوة مفتوحة من وزارة البيئة لزيارة المحميات المجهّزة لاستقبال الزوار
0
فنّ
2023-03-04
الجمهور ينتقد جودة صور نادين نسيب نجيم... وهي تردّ: "أنا هيك بدّي"
فنّ
2023-03-04
الجمهور ينتقد جودة صور نادين نسيب نجيم... وهي تردّ: "أنا هيك بدّي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:47
البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
أخبار لبنان
03:47
البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
0
أخبار لبنان
13:52
مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة
أخبار لبنان
13:52
مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!
0
آخر الأخبار
13:33
لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو
آخر الأخبار
13:33
لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو
0
آخر الأخبار
13:32
وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟
آخر الأخبار
13:32
وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
2
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
3
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
4
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
5
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
6
اقتصاد
03:14
تسعيرة جديدة للمحروقات...
اقتصاد
03:14
تسعيرة جديدة للمحروقات...
7
أخبار لبنان
06:34
عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية
أخبار لبنان
06:34
عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store