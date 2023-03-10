أسرار الصحف 10-03-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 10 آذار 2023؟



النهار



- خبير اقتصادي ورجل أعمال من احدى بلدات صور يضاعف مساهماته المادية في مساعدة طلاب في المدارس والجامعات من دون ضجيج إعلامي.



- تنشط مرشحة شيعية في الانتخابات النيابية السابقة على خط التلاقي والتواصل مع الجمعيات والمنتديات والمساهمة في كل ما يدعم المواطنين.

اشاد مرجع بأداء ادارة تساهم في رفد الخزينة بأرقام مالية كبيرة رغم كل الظروف الصعبة في البلد.



- لوحظ أن رئيس كتلة نيابية وازنة، بدأ يشارك في الآونة الأخيرة في معظم اللقاءات التي يعقدها والده مع شخصيات لبنانية وخارجية.

تعمل محطات تلفزيونية على تخصيص ساعات لا بأس بها لعرض مشروع الفيديرالية، في وقت لا يبدي أكثر رجال الدين المسيحيين ترحيبهم بهذا الطرح.



- فاعلية سنّية ناشطة في الحقل الاجتماعي في العاصمة طلبت في لقاء ضم فاعليات عدة من ممثلي اتحاد العائلات البيروتية عدم حصره بالسنّة. وردد ان "الدنيا تغيرت يا إخوان". ولاقى هذا الطرح ترحيبا من نائب تغييري.



- لقاء يضم مجموعة من الوزراء والنواب السابقين واكاديميين أكثريتهم من المسيحيين، أعد وثيقة سياسية تقدّم حلولا للازمات المطروحة، التقى وفدا قياديا من "حزب الله" بعيدا من الإعلام وناقش معه شؤون الساعة.



- قال مرجع مسيحي في مجالسه: "لن نعطي النائب جبران باسيل أي فرصة جديدة للخروج من "زنقته" لأنه سينقضّ علينا من جديد.

لعبت مكاتب حزبية تربوية دوراً بارزاً في عودة معظم الأساتذة إلى مدارسهم، ربطاً بوعود حاسمة قُطعت لهم لمتابعة مطالبهم.





الجمهورية



- عبّرت مراجع ديبلوماسية عن قلقها من نقل الصراع في استحقاق بالغ الدقة من الساحة الداخلية الى الإقليمية.



- جمّد أحد السفراء من مجموعة غير عربية من حراكه على الساحة الداخلية وانتقل الى مرحلة المراقبة لانتظار لحظة لم يحن أوانها بعد تبيّن أنّ غرض بعض الشخصيات غير السياسية التي أنفقت مبالغ طائلة لترشيح نفسها إلى الإنتخابات الرئاسية كان هدفها إضافة عبارة "مرشح سابق للجمهورية" على الـ cv الخاص بهم.





اللواء



- فوجئ متابعون بموقف دولة خليجية كانت محسوبة على فريق 8 آذار من التشدّد بعدم قبول مرشح هذا الفريق.



- يتخوف مطلعون من اضطرابات كبرى في الإقليم خلال شهر رمضان المقبل، تؤسس لمرحلة جديدة قاسية.



- كشف خبير اقتصادي مطلع ان معركة المصارف ليست مع إجراءات قاضية معروفة، بل تهدف الى إسقاط خطة التعافي الاقتصادي التي تبنتها الحكومة.





نداء الوطن



- ذُكر أن عشاء جمع سعد الحريري أثناء زيارته الأخيرة لبيروت مع شخصية مطروحة للرئاسة تسبّب للأول بـ "هزّات ارتدادية".



- يقال إنّ نائباً بيروتياً يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة طلب قبيل إطلالة إعلامية له، عدم حشره بزاوية السؤال عن سلاح "حزب الله".



- لم تستبعد مصادر سياسية أن يتخذ "التيار الوطني الحر" موقفاً بعدم المشاركة في أي جلسة إنتخابية يستطيع في خلالها رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الحصول على 65 صوتاً، لافتة إلى أنّ "التيار" سيكون متوافقاً في هذه الحال مع "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وغيرهما في عدم تأمين نصاب الثلثين، وبالتالي لن يتكرر سيناريو عقد دورة أولى وتطيير النصاب في الدورة الثانية.





البناء



- في لقاء مع الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين تحدّث السيد حسن نصرالله عن صاروخ إيراني جديد بمدى 1500 كلم يصيب أهدافاً بحرية متحركة وأن الإسرائيليين يعتبرون أنه صار بحوزة المقاومة أو في الطريق على قاعدة أن كل ما لدى إيران يصبح متاحاً للمقاومة دون أن ينفي أو يؤكد.



- نقلت مصادر فلسطينية وقائع حوار هاتفي بين وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب فيها عباس الضغط على "إسرائيل" لضمان أي تهدئة فيجيب بلينكن بأن واشنطن لا تملك القدرة على أي ضغط على تل أبيب، وأن التهدئة مطلوبة من الفلسطينيين بعدم الردّ.





الأنباء



- قوى سياسية تلجأ إلى الخطوة نفسها التي عابتها تاريخياً على جهات لبنانية.



- لم تتمكن جهة مؤسساتية من وقف تصرفات خارجة عن القانون ترتكبها موظفة كبيرة تعمل في السلطة المعنية.