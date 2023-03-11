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أسرار الصحف 11-03-2023

اسرار
2023-03-11 | 00:22
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أسرار الصحف 11-03-2023
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أسرار الصحف 11-03-2023

أسرار الصحف 11-03-2023

النهار

قال مسؤول في جهاز امني لاحد القضاة ان عليه ان يسدد لكل عنصر مرافق له مبلغ 300 دولار اميركي لان رواتبهم لا تكفيهم، وقد رد القاضي بان راتبه لا يوازي 600 دولار لعنصرين اضافة الى مأكلهما وتنقلاتهما

تعقد مجموعة من الشخصيات المستقلة اجتماعا الخميس المقبل في محاولة لتأليف لوبي ضاغط من اجل الدفع الى الاتفاق على رئاسة الجمهورية

عُلم أن رئيس حزب ونائبا سابقا، اتصل بنائب في منطقته للإطمئنان اليه، بعد سنوات من الخلافات، ونقل أن الإتصال كان ودّياً للغاية ولفتة إيجابية

ظهرت العصبية على نائب بيروتي ورئيس نادٍ، بعد خسارة فريقه، حيث لا يزال يواكب ناديه في الملعب.
 

اللواء

تواجه دولة كبرى مأزقاً عاماً في المنطقة، في ضوء تحولات في السياسة والاقتصاد والمواجهة، وبناء تحالف ثلاثي إقليمي من الصعب إضعافه.

يتجه حزب بارز للإعراض كلياً عن مفاتحة تيار قريب منه بمرشح معروف، لأسباب خاصة به.

بدأت مصارف، تُصنَّف من الصف الأول، بتسريح موظفين لديها، على خلفية فوضى في الإدارة، وتحت غطاء الإضراب المفتوح.


نداء الوطن

يعمد عدد من المسؤولين السابقين في مراكز تختصّ بوزارات عدّة وأبرزها وزارة البيئة إلى عدم تسليم الختم الرسمي بحجّة وجود حكومة تصريف أعمال وعدم صدور قرار تعيين البديل في الجريدة الرسمية، ما يعطّل عمل المرافق العامة.

تنتقد كتلة مسيحية بارزة كثرة الأسماء المرشحة التي تتساقط على راعي أبرشية أنطلياس أنطوان بو نجم وكأنّ هناك بازار أسماء مفتوحاً لكل أبناء الطائفة المارونية.

يتردّد أنّ كلفة الإنتخابات البلدية تفوق الأرقام المتداولة في وزارة الداخلية خصوصاً إذا كانت ستُجرى على أربع مراحل.
 

الأنباء

الملف اللبناني على أهميته لكنه لا يتصدّر الأولوية في مرحلة ما بعد الاتفاق الاقليمي الأخير.

التوقّف عند سلسلة مواقف محلية وخارجية يوحي بأن هناك امكانية معينة للبننة الاستحقاق الرئاسي. 

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