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أسرار الصحف 20-03-2023
اسرار
2023-03-20 | 00:33
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أسرار الصحف 20-03-2023
النهار
■الوفد النيابي الذي زار السويد سيحط في بروكسيل بزيادة نائبين وسيلتقي مسؤولين في الاتحاد الاوروبي في 26 الجاري
■لوحظ أن حركة لافتة تُسجل على خط شراء الدولار من الاسواق وبسعر يزيد على سعر السوق السوداء وتقديم القروض من مؤسسة مالية تابعة لحزب بارز، وذلك عبر خرق معظم المناطق لحاجة الناس الملحّة بعد تعذّر المصارف
■يُنقل أن بلديات بدأت تجبي تبرعات لتسديد رواتب عناصرها الأمنية وتطويع آخرين في ظل ارتفاع معدل الاعتداءات والسرقات
اسرار اللواء
جرت إتصالات سريعة بين مرجعيات دينية وفعاليات إجتماعية لتطويق إشكالية مدرسة خديجة الكبرى والإكتفاء بكلام أمين الفتوى درءاً لردود فعل في الشارع وتجنيباً لجمعية المقاصد الإسلامية هزّة إدارية هي بغنى عنها في هذه الظروف الصعبة!
فوجئ رئيس تيار حزبي مثير للجدل بوجود اسم أحد نواب كتلته على لائحة مرشحين لرئاسة الجمهورية أعدتها شخصية دينية بتكليف من مرجع روحي!
توقفت أطراف سياسية عند اللهجة الهجومية للبيان الذي أذاعه حاكم المركزي بعد إنتهاء جولتي التحقيق معه، والذي إتهم فيه أوساط سياسية وإعلامية بشن الحملات وفبركة الإتهامات ضده!
نداء الوطن
■ قال رياض سلامة للمحققين عن التعاملات التي جرت مع شركة »فوري« ان أعضاء المجلس المركزي وافقوا عليهــا، وفي مقدمهم آلان بيفاني، الــذي كان مديــرا عاما للماليــة العامة لأكثر من 20 عاما ورئيــس الفريــق الحكومي المعد لقرار وقف الدفع ولخطة »لازارد«، لكنه لم يقدم مستندات.
■ تؤكـد شــخصية موالية أن هنــاك إثباتات بالأرقــام أن عددا ممن يعادون حاكم مصرف لبنان في الوقت الراهــن حولوا أموالا الى الخارج وبمساعدة الخارج.
■ تكتفي جهات سياســية من فريــق 8 آذار عندما تسأل عن إمكانيــة انتخاب قائــد الجيش العمــاد جــوزاف عون رئيســا للجمهورية بالقول: »ع سلامتو«.
اسرار البناء
■ خفايا
رجّح مصدر دبلوماسي انعقاد اللقاء بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في مسقط في الأسبوع المقبل، بما يساعد في تناول الملف اليمنيّ عن قرب، مضيفاً أن مسقط وبغداد كانت لهما أدوار تهميدية في بلوغ التفاهم السعودي الإيراني مراحل هامة، لكن مسقط تلعب دوراً إضافياً في الحل اليمني.
■ كواليس
رجّح مصدر روسيّ انعقاد اللقاء الرباعيّ الروسيّ الإيرانيّ التركيّ السوريّ على مستوى نواب وزراء الخارجية قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أوحت مواقف الرئيس السوريّ بعدم ممانعة هذا اللقاء، وربما لقاء وزراء الخارجية مع اشتراط انعقاد القمة الرئاسيّة بالتزام تركيا بالانسحاب من سورية.
اسرار الجمهورية
■ تبين لمسؤول إعلامي أن معظم الإعلام الأوروبي وخصوصا الفرنسي يتملكه رهاب قانون معاداة السامية ويتعامل مع العاملين في مؤسساته انطلاقا من هذا الرهاب
■ تواصلت الإجتماعات على مستوى مجموعة من الكتل النيابية المعارضة توصلا الى تسمية مرشح جديد يتقدم على مرشحها ولو بصوت واحد
■ لم تنفع التدخلات التي شاركت فيها قيادات غير مدنية لتسوية أوضاع أكثر من هيئة نقابية يتحكم بمصيرها أحد الموظفين
الأنباء
*نجاح لافت
النجاح اللافت لزيارة مرجع سياسي إلى دولة عربية أثار سخط فريق "مستجد" الذي حاول التشويش عليها.
*خلاف في الرابطة
خلافات وتباينات داخل رابطة نقابية حيال مقاربة ملف مطلبي وكيفية التعامل مع الوقائع، خصوصاً وأن المعنيين في الرابطة يعلمون أن تحقيق كامل مطالبهم مستحيل.
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