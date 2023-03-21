الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 21-03-2023

اسرار
2023-03-21 | 00:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 21-03-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 21-03-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 21 آذار 2023؟

النهار

- أُفيدَ أن عدداً لا يستهان به من معلمي القطاع الرسمي، غادروا إلى الخارج بإجازات سنوية غير مدفوعة، وغالبيتهم تتجه لاتخاذ قرار بعدم العودة.

- نائب مرشح لرئاسة الجمهورية قدم مساعدة مالية كبيرة لجمعية بيروتية. وطلب من القائمين عليها عدم الاعلان عنها انطلاقا من قاعدة ان عمل الخير ليس مادة للتباهي وخصوصا في هذه الايام.


الجمهورية

- زوار عاصمة أوروبية مهتمة بالشأن اللبناني نقلو ان المسؤولين فيها بدوا بين واقعين لا يستطيعون تجاوزهما في الاستحقاق الرئاسي: دعم الثنائي الشيعي لمرشح بارز، والتقاطع السلبي بين "القوات" و"التيار" على رفض الأخير. 

- أثار تدبير اتخذته قناة غربية في حق مراسلتها ببيروت إهتمام مرجعيات لبنانية، وستشهد الساعات المقبلة تحرّكاً لهذه المرجعيات بحثاً عن حل.

- مؤسسات خيرية كانت تتكلّ على مساعدات اللبنانيين في الخارج خرجت بتوقعات غير متفائلة بسبب الأحوال المادية الصعبة في بلدان الإنتشار والتزامات لبنانييها تجاه عائلاتهم.


اللواء

- كشف دبلوماسي مطلع أن هناك جملة ملاحق، في المجالات كافة، مرتبطة بالاتفاق السعودي - الإيراني.

- بات بحكم المؤكد أن جلسة انتخاب قريبة ستقرر بصرف النظر عن النتائج أو التفاهمات الخارجية أو الإقليمية..

- تزايدت مداخيل المطاعم والمقاهي في "المولات الكبرى" في بيروت والضواحي، حتى إن أحدها جمع ما لا يقل عن 10 مليارات ليرة في يوم واحد!


نداء الوطن

- كشفت التحقيقات مع خاطِف المدرِّسة في برمانا عن وجود عصابات منظَّمة من النازحين السوريين تعمل في مختلف المناطق اللبنانية بطريقة محترِفة. وشكّلت حادثة برمانا رأس الخيط، وأخطر ما لدى هذه العصابات طرقات مسهّلة ومؤمّنة غير شرعية إلى سوريا في حال لاحقتهم الأجهزة اللبنانية.

- إلتقت مجموعة من الفاعليات السياسية والإقتصادية، في دارة إميل وكلود كنعان في محاولة لإيجاد مساحة وطنية مستقلة مبنية على توجّه لبناني صرف من أجل إنشاء لوبي ضاغط.

- علم أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت إتصالات مع الوزراء من أجل عقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال يوم الإثنين المقبل على أن يتمّ توزيع جدول أعمال الجلسة يوم الخميس.


البناء

- قال مصدر نيابي إن زيارة الرئيس السابق ميشال عون إلى حارة حريك بمناسبة عيد مار يوسف هي ردّ ضمنيّ على دعوات الفدرالية تحت عنوان التمسك بلبنان الموحّد ورسالة ثقة بالعيش المشترك وأن تردّداتها في بيئة المقاومة كانت إيجابية جداً والحضور الرمزي فيها كان لتركها بالشكل الذي رسمه صاحبها.

- قال مصدر دبلوماسي إن المعلومات المتسارعة عن الحراك السعودي في اتجاهات متعددة إقليمياً وفي مسار ترجمة الانفراج مع إيران يعكس وجود ملفات جاهزة كانت تنتظر ساعة الصفر لبدء التنفيذ وهي لقاء بكين؛ وغياب الحراك على المسرح اللبناني يشير إلى أن التوقيت لم يحن بعد في تسلسل الخطوات.


الأنباء

- جهة معنية بشكل مباشر تغيب كلياً عن اتخاذ اجراءات من شأنها تغيير السيناريو القائم.

- ترويج مسبق لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في الجلسة التشريعية المحتملة مع العلم أن اجراءها ممكن طالما عُقدت الجلسة.

أخبار لبنان

اسرار

أسرار

صحف

صحف لبنان

أسرار الصحف 20-03-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-03-20

أسرار الصحف 20-03-2023

LBCI
اسرار
2023-03-19

أسرار الصحف 19-3-2023

LBCI
اسرار
2023-03-18

أسرار الصحف 18-03-2023

LBCI
صحف اليوم
2023-03-17

أسرار الصحف 17-03-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-03-20

أسرار الصحف 20-03-2023

LBCI
اسرار
2023-03-19

أسرار الصحف 19-3-2023

LBCI
اسرار
2023-03-18

أسرار الصحف 18-03-2023

LBCI
اسرار
2023-03-16

أسرار الصحف 16-03-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

هذا مصير الكلاب الشاردة في بعلبك!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-20

شابان كينيان يحوّلان نفايات القطاع الإلكتروني إلى أطراف اصطناعية آلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

هذه هي ضريبة السهر... تفلت وسلاح ودم

LBCI
امن وقضاء
2023-03-16

الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

مخالفات بالجملة في السوبرماركات ومحال الخضار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

التطبيع مع النظام السوري... قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

كيف إنعكس الاتفاق السعودي الايراني على اليمن والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

خلوة بكركي موضع نقاش داخل عدد من الكتل السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

معاناة مرضى غسيل الكلى تتفاقم ووزير الصحة يقدم وعودا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

ميقاتي إلى قبرص وملف الترسيم خلافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

بعد حسمه معركة الكلاسيكو... برشلونة أقرب من أي وقت إلى اللقب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

قصائد حب بين العاصمة اللبنانية ونزار قباني في مئويته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

هذا مصير الكلاب الشاردة في بعلبك!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

هذه هي ضريبة السهر... تفلت وسلاح ودم

LBCI
اقتصاد
05:01

اسعار المحروقات تتخطى عتبة المليونين ...

LBCI
اقتصاد
07:57

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
اقتصاد
10:20

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها

LBCI
اقتصاد
13:10

الدولار "طلوع"... ومعه أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
10:45

للمستفدين من برنامج أمان ... بإمكانكم استلام المساعدات الماليّة عن كانون الثاني وشباط 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

وسيم حكيم أب لطفلين مفقود الإتصال به... لا خطف ولا فدية وعائلته على أعصابها منذ أسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

هذا مصير الكلاب الشاردة في بعلبك!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة