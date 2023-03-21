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أسرار الصحف 21-03-2023
اسرار
2023-03-21 | 00:50
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أسرار الصحف 21-03-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 21 آذار 2023؟
النهار
- أُفيدَ أن عدداً لا يستهان به من معلمي القطاع الرسمي، غادروا إلى الخارج بإجازات سنوية غير مدفوعة، وغالبيتهم تتجه لاتخاذ قرار بعدم العودة.
- نائب مرشح لرئاسة الجمهورية قدم مساعدة مالية كبيرة لجمعية بيروتية. وطلب من القائمين عليها عدم الاعلان عنها انطلاقا من قاعدة ان عمل الخير ليس مادة للتباهي وخصوصا في هذه الايام.
الجمهورية
- زوار عاصمة أوروبية مهتمة بالشأن اللبناني نقلو ان المسؤولين فيها بدوا بين واقعين لا يستطيعون تجاوزهما في الاستحقاق الرئاسي: دعم الثنائي الشيعي لمرشح بارز، والتقاطع السلبي بين "القوات" و"التيار" على رفض الأخير.
- أثار تدبير اتخذته قناة غربية في حق مراسلتها ببيروت إهتمام مرجعيات لبنانية، وستشهد الساعات المقبلة تحرّكاً لهذه المرجعيات بحثاً عن حل.
- مؤسسات خيرية كانت تتكلّ على مساعدات اللبنانيين في الخارج خرجت بتوقعات غير متفائلة بسبب الأحوال المادية الصعبة في بلدان الإنتشار والتزامات لبنانييها تجاه عائلاتهم.
اللواء
- كشف دبلوماسي مطلع أن هناك جملة ملاحق، في المجالات كافة، مرتبطة بالاتفاق السعودي - الإيراني.
- بات بحكم المؤكد أن جلسة انتخاب قريبة ستقرر بصرف النظر عن النتائج أو التفاهمات الخارجية أو الإقليمية..
- تزايدت مداخيل المطاعم والمقاهي في "المولات الكبرى" في بيروت والضواحي، حتى إن أحدها جمع ما لا يقل عن 10 مليارات ليرة في يوم واحد!
نداء الوطن
- كشفت التحقيقات مع خاطِف المدرِّسة في برمانا عن وجود عصابات منظَّمة من النازحين السوريين تعمل في مختلف المناطق اللبنانية بطريقة محترِفة. وشكّلت حادثة برمانا رأس الخيط، وأخطر ما لدى هذه العصابات طرقات مسهّلة ومؤمّنة غير شرعية إلى سوريا في حال لاحقتهم الأجهزة اللبنانية.
- إلتقت مجموعة من الفاعليات السياسية والإقتصادية، في دارة إميل وكلود كنعان في محاولة لإيجاد مساحة وطنية مستقلة مبنية على توجّه لبناني صرف من أجل إنشاء لوبي ضاغط.
- علم أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت إتصالات مع الوزراء من أجل عقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال يوم الإثنين المقبل على أن يتمّ توزيع جدول أعمال الجلسة يوم الخميس.
البناء
- قال مصدر نيابي إن زيارة الرئيس السابق ميشال عون إلى حارة حريك بمناسبة عيد مار يوسف هي ردّ ضمنيّ على دعوات الفدرالية تحت عنوان التمسك بلبنان الموحّد ورسالة ثقة بالعيش المشترك وأن تردّداتها في بيئة المقاومة كانت إيجابية جداً والحضور الرمزي فيها كان لتركها بالشكل الذي رسمه صاحبها.
- قال مصدر دبلوماسي إن المعلومات المتسارعة عن الحراك السعودي في اتجاهات متعددة إقليمياً وفي مسار ترجمة الانفراج مع إيران يعكس وجود ملفات جاهزة كانت تنتظر ساعة الصفر لبدء التنفيذ وهي لقاء بكين؛ وغياب الحراك على المسرح اللبناني يشير إلى أن التوقيت لم يحن بعد في تسلسل الخطوات.
الأنباء
- جهة معنية بشكل مباشر تغيب كلياً عن اتخاذ اجراءات من شأنها تغيير السيناريو القائم.
- ترويج مسبق لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في الجلسة التشريعية المحتملة مع العلم أن اجراءها ممكن طالما عُقدت الجلسة.
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صحف لبنان
أسرار الصحف 20-03-2023
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