أسرار الصحف 22-03-2023

في اجتماع بين مرجع كبير وسفيرة الولايات المتحدة في لبنان قالت الأخيرة "إذا أردتم سليمان فرنجية فنحن قد لا نعترض ولكن اعتبار أننا نستطيع أن نمون على السعودية لتأييده أمر غير صحيح".استرعى ما كُتب في إحدى الصحف الخليجية بعد زيارة زعيم سياسي لإحدى دولها من انتقادات للطبقة الحاكمة في لبنان، متسائلة كيف لنا أن نعطي أموالاً لهذا البلد في ظل الفساد الذي نشهده.لوحظ مدى اتساع الهوة بين حزبين حليفين على خلفية انتقادات لاذعة من رئيس أحد الحزبين وتفاقم التباينات بينهما حول أكثر من ملف.عدد كبير من اهالي القرى الجبلية الغى المازوت من قاموس التدفئة المنزلية ما زاد الطلب على الحطب والتخوف من قطع عشوائي للاشجار.تم امس اطلاق ستة من الصرافين المتهمين بالمضاربة على الليرة اللبنانية لقاء كفالات مالية.يقول احد الصيادلة ان ارتفاع الاسعار زاد قيمة الربح لكن تراجع الطلب اعاد الوضع الى ما كان عليه.مرجع حكومي قال خلال اجتماع مع مستشاريه إنّ تصريحات بعض الوزراء كانت متسرعة وهي التي أدت الى ارتفاع سعر صرف الدولار بهذه الطريقة الهستيرية.أبدى مرجع كبير إستغرابه من أن التحقيقات مع مرجع مالي لم تتطرق الى الهندسات المالية ومواضيع الفساد إنما التحقيق اقتصر على موضوع شخصي بحت.تجري اتصالات من أجل تنظيم تحركات سياسية في اتجاه هيئات أممية ودولية للتعاطي مع ملف النازحين بجدية أكبر.يتساءل مواطنون عن السبب الذي يمنع مؤسسة كهرباء لبنان من وضع جدول زمني بالتغذية بالتيار، الذي عاد الى غالبية المناطق والمحافظات، منعاً للاستنسابية، والكيل بأكثر من مكيال!عممت جهات حزبية نافذة التزام التهدئة مع عواصم الاعتدال العربي، والاكتفاء بما يصدر عن المواقع القيادية العليا..وضع مسؤول مالي كبير خطة لا تقف عند حدّ المواجهة أمام القضاء، بل تخطته إلى ما لا يمكن وصفه بمواجهة سائر الاحتمالات في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.تبيّن أن موجة انتقادات شعبية طالت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد الإعلان عن إنشاء مبنى جديد للمسافرين في بيروت، لم يسلم منها نواب عكار ورئيس لجنة الأشغال والنقل النائب سجيع عطية الذي كان يضع افتتاح مطار القليعات في أولويات برنامجه قبل الانتخابات.يتردد أنّ نصيحة تلقاها رئيس التيار الوطني الحرجبران باسيل من مسؤولين في حزب الله تقضي بعدم رفع سقف مواقفه التي سيطلقها خلال العشاء التمويلي لـ"التيار"، بشكل يقطع خطّ الرجعة مع "الحزب".تفيد المعلومات بأنّ بعض الجهات السياسية تغطي البناء في المشاعات بشكل واسع بالتنسيق مع وزارة سيادية بحجة الظروف الاقتصادية وتهيئة الأرضية الشعبية للإنتخابات البلدية.قال مصدر سياسي إن حجم الحضور في ساحة رياض الصلح اليوم سوف يكشف حجم الزيادة أو الانخفاض في تمويل جمعيات المجتمع المدني من الغرب، وبالتالي حجم الاستثمار في الفوضى أو الاستقرار، وليس كما يعتقد البعض زبادة او تراجع الغضب الشعبي أو زيادة او تراجع شعبية نواب التغيير.قال مصدر دبلوماسي خليجي إن الدولة السورية كانت شريكاً في المساعي التمهيدية للحل في اليمن ولا تزال حاضرة في كواليس الاتصالات وإن التقدير الإيجابي المتبادل بين اليمنيين والسوريين ملموس لدى كل الجهات العربية والأممية التي تعاملت مع ملفات التفاوض حول الحل في اليمن.الاجراءات الموقتة هي سمة السياسة المعتمدة من قبل مرجعية معنية بالأزمة القائمة ما يعني أن النتائج ستبقى مرحلية.مصير خطوة مرتقبة الاسبوع المقبل لا يزال غير مضمون بفعل المواقف التي تصدر بهذا الخصوص.ينوي الوزير السابق محمّد شقير خوض الانتخابات البلدية والاختياريّة في بيروت عبر تشكيل لائحة تردّد أنّها ستكون برئاسة عضو مجلس بلدية بيروت السابقة رولا العجوز صيداني. علماً أنّ الأخيرة تنقّلت في السنوات الأخيرة بين أكثر من موقع، إذ طُرح اسمها في الانتخابات البلدية السابقة كمقرّبة من تيار المستقبل، وكذلك في الانتخابات النيابية التي أجريت في أيار الماضي مكان النائبة السابقة رولا الطبش قبل أن يقرر الرئيس سعد الحريري الاعتكاف، فحاولت الترشح على لوائح منظمات المجتمع المدني، ثم مع رجل الأعمال بهاء الحريري، قبل أن تسحب ترشيحها.يشكو ضباط وعسكريون من تدفيعهم نحو 300 ألف ليرة شهرياً لاستلام المساعدة الغذائيّة (حليب وأرز وزيت...) التي يتم توزيعها عليهم، علماً أنّها مساعدات خارجيّة مقدّمة كهبات، وأن عسكريين يتولون توضيبها ونقلها في آليات عسكريّة!كذلك استغرب ضباط دفع قيادة الجيش مبالغ بالدولار الفريش لشركات تأمين للتأمين على نحو 80 صيدليّة تابعة لمستوصفات عسكرية ضد الحريق والسرقة، متسائلين كيف تؤمن الأجهزة الأمنية المولجة حماية المواطنين ومكافحة الجريمة على نفسها من السرقة!على رغم المصالحة التي تولاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إلا أن الأمور ما زالت على حالها من دون أن يتراجع أي منهما عن قراراته على عكس ما تردد سابقاً. إذ إنّ حرّاس وزارة الدّفاع منعوا ضابطين متقاعدين كانا يزوران وزير الدفاع من ركن سيارتيهما في الموقف المخصّص لزوار الوزير.