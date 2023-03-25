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أسرار الصحف 25-03-2023

اسرار
2023-03-25 | 01:51
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أسرار الصحف 25-03-2023
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أسرار الصحف 25-03-2023

أسرار الصحف ليوم السبت

البناء

ـ كواليس
قال خبير عسكري إن إعلان الجيش الأميركي عن سقوط قتيل وجرحى في ضربة طائرة مسيّرة لقاعدة في حقل العمر شرق الفرات يعني أن الجيش الذي كان مرتاحاً لوضع اليد على عائدات بيع النفط السوري المنهوب ويرفض وضع المستوى السياسي يده على مصير الاحتلال الأميركي في سورية بدأ يستعدّ للتغيير.

ـ خفايا
قال وزير خارجية غربي سابق إن من علامات شيخوخة الغرب أنه فقد تفوقين تميّز بهما بكونه الفاعل الأبرز في العالم وأنه قادر على معرفة وتوقع الأحداث. وها هو ينتقل إلى موقع رد الفعل على فعل عسكري روسي واقتصادي صيني ويعجز عن توقع حدث بحجم الرعاية الصينية للاتفاق السعودي الإيراني.

الجمهورية

ـ سأل سفير دولة عربية عن مصير مجموعة إتفاقيات وقّعت مع لبنان قبل سنوات دون أن يوضع أي منها موضع التنفيذ، رغم أنّها جميعها تعود بفائدة كبرى على لبنان.

- نُقل عن إحدى الجهات الدولية المالية أنّ الودائع المحتجزة في المصارف ستحتاج إلى سنوات كثيرة حتى تعود إلى أصحابها، وأنّ تأخير الإصلاحات سيطيل الإنتظار.

- مرجع روحي عبّر عن إستيائه من الإستهداف الظالم وغير المبرّر الذي يتعرّض له رئيس هيئة رقابية رفيعة.
 
اللواء

ـ همس
ربطت جهات دبلوماسية بين تسابق دولة إقليمية نافذة ودولة كبرى على ربط نزاع مع حلفاء على الساحة اللبنانية بعد بروز دور دولي غير متوقع لدولة كبرى آسيوية.

ـ غمز
يلعب نقابي فئة أولى دور الوسيط بين مسؤول كبير والنقابات والهيئات القطاعية بحثاً عن حلول مالية للأزمات المتفجرة.

ـ لغز
بات لدى "الثنائي" أسماء عدة للرئاسة الأولى، لكن لا بحث بأي بديل، ما دام المرشح المعلن لهما لا يزال في الساحة!

النهار

ـ تعهدات لـ"حزب الله"
اوردت محطة تلفزيونية ان مرشحا رئاسيا قدم تعهدات لـ"حزب الله" بانه لن يقارب موضوع سلاحه بل سيولي اهتمامه الشأن الاقتصادي لكنه لم يحصل في المقابل على اي تعهد.

ـ عودة مهن قديمة
لوحظت عودة مهن قديمة وبكثرة في ظل حاجات الناس اليها، وهي تسجل حركة لافتة والتسعير بالدولار.

ـ ارتفاع أسعار الرحلات إلى بيروت
يشكو مغتربون من عدم توافر المقاعد ومن ارتفاع اسعار تذاكر الطيران المتوجه الى بيروت صيفا بالمقارنة مع وجهات اخرى.

ـ "المطالبة بالدولة المدنية والعلمنة يكاد يكون مستحيلاً"
قال وزير سابق ان ردود الفعل على جمعية المقاصد تؤكد ان المطالبة بالدولة المدنية والعلمنة امر يكاد يكون مستحيلا في لبنان.

ـ غياب الدعوات إلى افطارات كبيرة
تغيب الدعوات الى افطارات كبيرة للجمعيات والعائلات مقارنة بالاعوام التي سبقت الازمة المالية.

نداء الوطن

ـ يستعد وزير بارز في الحكومة لدخول القفص الذهبي قريباً والزواج من زميلة له في مجال عمله السابق.

ـ يتردّد أنّ حساباً خاصاً فتح لمؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي لإيداع الأرباح نتيجة تشغيل جزء من عائدات الجباية على منصة صيرفة.

ـ تأكدت جهات أمنية من حصول تواصل بين حركة اعتراضية تدّعي الحفاظ على حقوق المودعين وبعض المصارف لتنظيم احتجاجات أمام المصارف تمهيداً لتبرير العودة إلى الإضراب.

الأنباء

- جمر تحت الرماد

تصاعد النبرة الطائفية عند كل محطة ينذر بما هو الأسوأ ويؤكد دائماً أن الجمر تحت  الرماد قد يحرق البلد في أي لحظة.

- تناقض وتوافق

الجولات الدبلوماسية على خط بيروت تظهر تناقضاً في مقاربة الحل السياسي ولكن التوافق شبه تام على النظرة للملف الاقتصادي والحلول المطلوبة.

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