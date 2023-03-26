اسرار الصحف 26-03-2023

الأنباء:





*قرار اتخذ سابقاً



تيار سياسي أثار ضجة كبيرة حول قرار، تبيّن بالعودة الى الارشيف، أنه سبق لرئيسه أنه اتخذه في وقت سابق.







*توقيت مستغرب



توقيت مستغرب لأصوات تخرج الى العلن في كل مرة للتصويب على ملف بخلفية عنصرية، الأمر الذي يتكرر دائماً بالشكل نفسه.