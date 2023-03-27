أسرار الصحف 27-03-2023

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مرجع مسؤول عبّر عن غضب شديد من ردة فعل جهات سياسية على تدبير إداري، وكان متصلباً جداً في رفضه للابتزاز الذي يحصل في الموضوع.



حركة زعيم سياسي باتت بمثابة الأمل الوحيد الذي يمكن أن يعطي اللبنانيين فرصة حقيقية لمعالجة أزمات البلاد، في ظل الانقسام الخطير الذي يحصل.