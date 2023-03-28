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أسرار الصحف 28-03-2023

اسرار
2023-03-28 | 00:28
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أسرار الصحف 28-03-2023
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أسرار الصحف 28-03-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 28 آذار 2023؟

النهار

- ستتجدد في اليومين المقبلين مشكلة تسعيرة المولدات اذا لم تصدر عن الوزارة المعنية بالدولار واعطاء خيار الدفع بالدولار او ما يقابله بالليرة لان احتساب الفاتورة الشهر الماضي ولد مشكلات كبيرة.

- تردد ان الفضل في اخراج لبنان من عنق الزجاجة يعود لمسؤول سابق عمل على توفير الحل من وراء الكواليس.

- يقول نائب كُلِّف بالتهدئة على خلفية “التوقيتين”، إن خطاب رئيس تيار بارز فاقم الخلافات، وكاد ان ينسف مهمته.

- عُلم أن مرجعاً كبيرا طلب من فريقه السياسي عدم الدخول على خط السجال أو التصريح في شأن ما حدث أخيراً، وكان حازماً في هذا الإطار.


الجمهورية

- إستغرب أحد المسؤولين ما سمّاه التباكي المستمر من جهة سياسية على حقوق المسيحيين، فيما هذه الجهة تمارس وحدها هجوماً عنيفاً على كل المواقع المسيحية في الدولة.

- دولة غربية أعلنت سقوط العرض المتكامل الذي حاولت تسويقه على أساس تسوية متكاملة لكنّ أحد طرفي التسوية لا يزال مرشحاً أساسياً.

- وعد رئيس دولة إقليمية مجاورة بأن يكون صوت لبنان في الاتحاد الاوروبي رفضاً لمحاولات دمج النازحين السوريين في المجتمع.


اللواء

- في خطوة لافتة، تناولت السفيرة الأميركية دوروثي شيا طعام الغداء الإثنين الماضي، قبل حلول شهر رمضان، إلى مائدة اللواء عباس إبراهيم في منزله الجنوبي في بلدة كوثرية السيّاد!

- وصْفُ رئيس التيار العوني «الشركاء في الوطن» بالمتخلفين والرجعيين أثار موجة انتقادات واسعة في صفوف حكماء التيار وبعض نوابه، الذين أبدوا علناً رفضهم لمثل هذا الخطاب الاستفزازي!

- من المتوقع أن يتحسن موقع مسؤول نقدي كبير بعد «جرعة دعم» خارجية تعزز وضعه بمواجهة خصومه السياسيين وغير السياسيين!


نداء الوطن
- يقال إنّ نائباً سابقاً لا يزال ضمن مجموعات واتساب تخصّ الحزب الذي كان يترشح باسمه وكان نائباً عنه، رغم الخلاف السياسي الواقع بينه وبين الحزب.

- علم أنّ مرشحاً رئاسياً لم يلق قبولاً من بعض أطراف المعارضة يحاول الدخول مجدداً الى الحلبة الرئاسية من خلال أصدقاء في جهات دولية نافذة.

- يتردد أنّ مسؤولاً مصرفياً بارزاً يعتمد أسلوب التهكم والتهويل بالملفات، في كل مرة يُسأل فيها عن رأيه بأي اسم بديل له.


البناء

- كشف خبراء ماليون عن سعي حاكم مصرف لبنان للترويج أن الحملة عليه يقف وراءها صندوق النقد الدولي لأنه رفض شروطه التي تؤذي لبنان، بينما الخلاف بين الحاكم والصندوق هو على تحميله مسؤولية الخسائر التي تسببت بها سياسة الاستدانة العشوائيّة وتثبيت سعر الصرف وليس حول مضمون الإصلاحات.

- قال مصدر سياسي إن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس ميقاتي والبطريرك الراعي على خلفية موقف بكركي من تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لنهاية شهر رمضان تحوّلت الى حوار ساخن فوجئ به ميقاتي الذي كان مستعداً للبحث عن تسوية و تراجع بسبب السقف العالي لكلام الراعي الذي يعتبره ميقاتي وسطياً.


الاخبار

- دعا رئيس مجلس بلديّة بيروت جمال عيتاني إلى جلسة للمجلس تُعقد اليوم، ستناقش من ضمن جدول أعمالها الذي يخلو من أي بند طارئ، قبول هبة غير مشروطة من فندق فينيسيا وجمعية "إرادة" وشركة "IMG"، لإضاءة نفق جسر الرينغ الذي يصل منطقة ميناء الحصن بالأشرفية من الجهتين، والمعروف باسم «نفق فينيسيا»، علماً أن المشروع قد نُفّذ وحضر محافظ بيروت وبلديتها حفل الإضاءة منذ 3 أسابيع!

- تبدو أسهم رلى العجوز صيداني الأعلى بين المرشحين لرئاسة مجلس بلديّة بيروت، خصوصاً بعدما تأكّد أنها التقت الرئيس سعد الحريري خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، وسمعت منه دعماً لترشيحها على قاعدة التغيير في الأسماء وكونه يُفضّل أن تتولى امرأة رئاسة بلديّة العاصمة. وعلمت «الأخبار» أنه بعدما أصدر رئيس تيّار المستقبل تعميماً داخلياً بخوض المعركة إلى جانب العجوز، بدأ رئيس جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشميّة اجتماعات مع مرشحين سيكونون على لائحة العجوز، كما بدأ اتصالات مع بعض القوى السياسيّة المسيحيّة، مؤكداً أنّ اللائحة ستكون مكوّنة من 12 مسلماً و12 مسيحياً بغض النظر عن ترجيح عدم وصول أكثر من 2 إلى 3 أعضاء مسيحيين إلى المجلس.

- بعد قراره الأخير بمنع المحامين من الظهور الإعلامي من دون إذنه، يبدي محامون امتعاضهم من تصرّف النقيب ناضر كاسبار كـ«شرطي بروتوكول» في الندوات التي تقيمها النقابة. فخلال ندوة نظّمتها النقابة الأسبوع الماضي برعاية كاسبار، بدأ النقيب بالصراخ لدى دخوله إلى القاعة لأن المقعد المخصّص له لم يكن في الوسط، وأزاح مقعد أحد القضاة جانباً وجلس مكانه. بعدها اعتلى النقيب المنبر، وسأل بصوتٍ مرتفع عن سبب جلوس بعض الحاضرين في الصف الأمامي من دون أن تكون لهم صفة، ما أثار غضب البعض الذين انسحبوا من الندوة، وبينهم عميد في أحد الأسلاك الأمنية.

- عُلِمَ من مصادر معنيّة بقضية مكافحة الفساد في الدوائر العقارية بأن قرار «ضبضبة» الملف اتّخذ، ويتم درس «التخريجة» لـ«وقف الملاحقات» بحق الموظفين المتهمين بتقاضي الرشوة والإثراء غير المشروع، وذلك على خلفية استعجال إعادة فتح المرافق العامة وتحصيل الإيرادات منها.


البناء

- أجواء غير مشجعة تواكب المداولات حول استحقاق على الأبواب.

- خطوة كانت متوقعة من مرجعية مرشحة لمنصب كبير لم تحصل مع مع يحمله هذا الأمر من دلالات.

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أسرار الصحف 27-03-2023
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