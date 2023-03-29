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o
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17
o
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o
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سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر ولو أننا تصرّفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي وحصل ردّة فعل لا أعلم أين لبنان كان موجودا اليوم
سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر ولو أننا تصرّفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي وحصل ردّة فعل لا أعلم أين لبنان كان موجودا اليوم
أسرار الصحف 29-03-2023
اسرار
2023-03-29 | 00:47
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أسرار الصحف 29-03-2023
النهار
اعد محافظ سابق للعاصمة مشروعا بديلا للانتخابات البلدية لبيروت يعتمد تقسيما جديدا لا يشبه اي من الافكار المطروحة حاليا.
يبدي رئيس جمهورية سابق عتبه على حلفاء وأصدقاء لم يزوروه منذ فترة طويلة وعدم إظهار أيّ دعم لأبنائه.
تزداد في اوساط الشباب شركات تدعي تأمين ارباح سريعة لهم من طريق الاسهم والتجارة الحرة من دون رقيب او حسيب علما ان الحد الادنى للاستثمار يبلغ 3000 دولار اميركي من دون ضمانات مكتوبة.
الجمهورية
نقل قريبون عن أحد المراجع السياسية، أنّ قراراً خلافياً صدر أخيراً كان بريئاً خلافًا للتفسيرات التي أعطيت له.
طلب بعض النواب من نائب ينتمي إلى كتلة سيادية، المشاركة في جلسة لجنة نيابية لبحث ملف الإنتخابات البلدية، فردّ قائلاً: مش فارقة معنا إن جرت الإنتخابات البلدية أو لم تجرِ.
نصح مسؤول أممي القوى السياسية اللبنانية بالاستفادة من ايجابية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الحاليين، تجاه لبنان، وعدم تضييع هذه الفرصة.
اللواء
نقلت سفيرة دولة أوروبية رسالة دعت فيها الى ضبط النفس، من زاوية ان الاتصالات الرامية الى انجاز الاستحقاق قائمة على قدم وساق.
ينتاب القلق الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بعد إطاحة جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لاعطاء مساعدتين إضافيتين قبيل عيد الفطر.
ردّ مسؤول كبير الكرة الى ملعب مرجعية روحية في ما خصّ عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد مكالمة بينهما، قيل أنها كانت عاصفة.
نداء الوطن
تبيّن أنّ لدى مرجع مصرفي بارز خمسة أبناء وبنات فيما كان معروفاً أنّ لديه أربعة، إلا أنّه اعترف منذ فترة أمام بعض المحققين أنّ عددهم خمسة.
علم أنّ نائباً تغييرياً دخل على خطّ المصالحة بين رفاق له وحزب معارض.
يُقال إنّ مرشحاً بارزاً لتولي حاكمية مصرف لبنان، أبلغ منذ أيام المعنيين أنه لم يعد مهتماً بالأمر.
البناء
قال نائب في إحدى الكتل المشاركة في الحكومة إن الكلام الاستفزازيّ لنواب المعارضة يعود إلى إجهاض خطة الاستثمار الطائفي الذي صنعوه حول التوقيت، ومن يريد ميني حرب أهلية كان مَن نفخ في قضية التوقيت لجعلها متراساً طائفياً مقيتاً، ومَن تراجع عن القرار أثبت صدقيّة أنه مَن يريد إجهاض الفتنة.
قال رجل أعمال يلعب دوراً سياسياً إن رئيس حزب معارض طلب من سفير دولة إقليمية ضمانات لعدم تحوّل أيّ تفاهم بين الطوائف الإسلامية بعد التفاهم السعوديّ الإيرانيّ وتوسّعه نحو سورية مدخلاً لتهميش حزبه، كما حدث بعد اتفاق الطائف وأضاف لو كان معنا مال كافٍ بعد الطائف لما حدث ما حدث.
الاخبار
في سياق ملاحقة ملفات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في شبهات فساد شابت صفقات لشراء طائرات في العقد الأخير بين شركة «ميدل إيست» (يملك مصرف لبنان 99% من أسهمها) وشركة «إيرباص» الأوروبية (مقرها مدينة تولوز الفرنسية).
طارت جلسة مجلس بلدية بيروت التي كانت مقررة أمس لعدم تمكّن الأعضاء من الدخول إلى القصر البلدي بعد نصائح من الحراس بعدم الاقتراب من المبنى إثر إقفال عناصر من فوج إطفاء بيروت المدخل الرئيسيّ للقصر البلدي، بالتزامن مطالبين بتحسين رواتبهم والخدمات الاستشفائية التي يتلقّونها.
يشكو ضبّاط في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من أنّ قيمة رواتبهم صارت أقلّ بقليل من قيمة قسائم البنزين التي يتقاضونها من المديريّة شهرياً!
أثار الاستغراب تعميم أصدره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أيام بوقف تغطية كلفة غسل الآليات العسكرية، علماً أن المديريّة توقّفت منذ نحو 3 سنوات عن تغطية نفقات التنظيف وغيار الزيت التي يتدبّرها العسكريون بفعل «علاقاتهم» مع بعض محطّات الوقود!
تقدم 15 محامياً بطعن أمام محكمة الاستئناف المدني في بيروت، الغرفة الناظرة في القضايا النقابية، لفسخ قرار مجلس نقابة المحامين الأخير حول تقييد حرية تعبير المحامين في الإعلام والندوات، وربطها بإذنٍ مسبق من نقيب المحامين.
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صحف اليوم
أسرار الصحف 28-03-2023
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