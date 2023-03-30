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أسرار الصحف 30-03-2023

اسرار
2023-03-29 | 23:40
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أسرار الصحف 30-03-2023
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أسرار الصحف 30-03-2023


إليكم أسرار الصحف اليوم

الجمهورية

قال مسؤول حزبي إنه لم يقطع الأمل نهائياً من إمكان تبدّل موقف رئيس تيار سياسي من مسألة حساسة في آخر لحظة.

رفضت مجموعة من الشركات الكبرى أي تعديل على أنظمتها الالكترونية بفعل التدابير الحكومية الأخيرة وانتقلت الى العمل في الخارج الى نهاية نيسان.

لم يصوت عدد من الأطراف المعنيين بأزمة نشبت أخيراً وفضلوا الإجماع أيا كان الثمن وهو ما حصل.

اللواء

حسب معلومات متوافرة لدى شخصية دبلوماسية، فإن وضع لبنان على جدول مباحثات رئيس دولة اوروبية في عاصمة عربية وازنة، سيكون تفصيلاً بسيطاً اذا حصلت الزيارة، بالنظر الى الملفات الكبرى بين الجانبين.

باتت المؤسسات الصحية الضامنة للمدنيين، على اختلاف مسمياتها، فارغة من اي مضمون عملي في ضوء عقم التقديمات وكلفة المسافات والمحروقات.

من الصعوبة بمكان، وفقاً لمصادر مالية ذات صدقية، إيجاد حلحلة قريبة لموضوع "صيرفة" على تسعيرة الشهر الماضي بالنسبة لموظفي ومتقاعدي القطاع العام.

نداء الوطن

عبّر مرجع حكومي عن استيائه الشديد لتحمله الهجوم على خلفية موضوع التوقيت بينما تنحى من كانوا السبب جانباً.

الشركة الاستشارية التي وضعت دراسة تفصيلية لمشروع انشاء المبنى الاضافي في مطار بيروت، قيل إنها لم تعلم بالمشروع إلّا بعد تلزيمه ويتردد أنّها أكدت أمام احدى النقابات المعنية، أنّه لم يسبق أن وضعت دراسة أو تقييماً أو تصميماً للمشروع المذكور.

أبدت مصادر أمنية خشيتها من استمرار الوضع المتأزم الذي قد يعزز المخاوف من عمل أمني تتدهور بعده الأوضاع فيضطر الجميع للبحث عن تسوية.

البناء

أكد دبلوماسي أوروبي وجود قرار أميركي بضبط الحكومة الإسرائيلية تحت سقف عدم الدفع بالمنطقة نحو انفجار لا تستطيع واشنطن تحمل تبعاته، ولو اقتضى منع التصعيد فكّ وتركيب حكومة نتنياهو باستبدال جماعات التطرّف بقوى الوسط، وإلا الدفع بانتخابات مبكرة ودائماً تحت ضغط الشارع والجيش.

عُلم أن قرار وزير معنيّ بمشروع إنشاءات أثار لغطاً سوف يبنى على مطالعة ديوان المحاسبة فإذا لم ير الديوان عيوباً في المشروع لا مشكلة في مواجهة المعترضين، وإذا قال الديوان بعيوب تشوبه فلا مشكلة بالتراجع عنه، لأن المرجعية السياسية للوزير واضحة بربط عمل وزرائها بالغطاء القانوني.

الأنباء

الفوضى تتسلّل الى كافة قطاعات الدولة دون استثناء ووصولها الى قطاع الاتصالات يهدد بشلّ البلد بشكل كامل.

لوحظ أن احدى الشخصيات تضطلع بأدوار تنسيقية أساسية وتحاول التحرّر والتمايز سياسياً.

أخبار لبنان

اسرار

أسرار الصحف

صحف لبنان

أسرار الصحف 29-03-2023
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