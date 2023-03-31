أسرار الصحف 31-3-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- لا تزال التفسيرات مستمرة حول تجاهل موفدة دولة كبيرة عددا من القيادات السياسية والروحية خلال زيارتها الأخيرة للبنان.



- لوحظت كثرة تجار الدواء عبر شرائه من بعض الدول المجاورة وترويجه من دون رقيب أو حسيب في معظم المناطق اللبنانية.



- أدرجت أوساط مقربة من وزير سابق يتم التداول باسمه لرئاسة الجمهورية الكلام عن التزامات مزعومة قدمها الى جهات سياسية وازنة في اطار الحرب الاستباقية لاطاحة اي إحتمال جدي.



- ينقل أن سفيرة دولة كبرى، لن تغادر مركز عملها الجديد قبل انتخاب الرئيس العتيد، ولقاءاتها مع المرجعيات السياسية يأتي معظمها بعيدا عن الأضواء ً لدقة المرحلة لبنانيا وخارجيا.



- علم أن شخصية شيعية من قضاء جبيل، مقربة من رئيس جمهورية سابق، شاركت في إفطار في القضاء أقامه نائب ماروني بارز، ما حمل أكثر من دلالة في هذه المرحلة واستحقاقاتها.





الجمهورية



- صارَح سفير دولة عربية مسؤولا كبيراً بقوله: أصدقاؤنا اللبنانيون يبالغون في تقدير موقفنا، أقسم أمامك أننا حزينون لِما أصاب لبنان ورغبتنا كبيرة جداً في أن يتعافى، لكننا حزينون لأنّ اللبنانيين لا يراعون مصلحة بلدهم.



- نقل عن رئيس حزب وسطي قوله: أول طريق علاج الأزمة المالية هو إلقاء القبض على مَن نصّبوا أنفسهم محللين، وظيفتهم تخويف الناس وتوقّع انهيارات متتالية لليرة.



- إعتبر أحد الوزراء أنّ سياسات رئيس دولة عربية كبرى أحدثت تغييراً استراتيجيا صَبّ في مصلحة الاعتدال.





اللواء



- في مجالس روحية يُسجَّل "عتب صامت" على مرجعية روحية، كان لها دور لافت في إثارة قضية، لم تكن بالحجم الذي يستأهل هذا الدور.



- بات بحكم المؤكد لدى مرجع كبير أن الخلاف يتفاقم داخل تكتل معروف على خلفية نقاط عدّة، ليس آخرها النبرة الخطابية غير المفهومة.



- تمضي عاصمتان فاعلتان في الاقليم في ترتيب أوراق المرحلة المقبلة، على طريقة "استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان".





نداء الوطن



- أبلغ أحد المرشحين المطروحين أنه سيقوم بجولة على الحلفاء لحسم الأمور ولن ينسحب من السباق قبل التأكد من إبرام تسوية ترضي فريقه.



- تبين أنّ أكثر من حزب يعدّ العدة للانتخابات البلدية وكأنها ستجرى في موعدها وقد تمّ تشكيل لجان مناطق استعداداً للاستحقاق.



- لوحظ غياب سفير دولة بارزة عن الحراك الرئاسي ما فسّر على أنّ الحسم الرئاسي لا يزال بعيد المنال.





البناء



- قال مصدر نيابي إن الذين يحتفلون بإلغاء عقد وزارة الأشغال كانتصار لهم لم ينتبهوا أن الوزير امتثل لقرار حزب الله والحزب لم يتراجع عن مواقف نظمت عليه بسببها حملات أقوى مثل موقفه من انتخاب العماد ميشال عون ولم يتراجع بسبب حملة بل بسبب قناعة بتقديم المثال بالامتثال للقانون.



- قال ديبلوماسي غربي إن باريس تبلّغت من واشنطن والرياض دعم حل توافقي للرئاسة. وفي هذا السياق جاءت دعوة باريس للوزير سليمان فرنجية وواشنطن مهتمة بعدم استفزاز حزب الله في لبنان كي لا يردّ بحرب على "إسرائيل"، والرياض تلتقي مع واشنطن وباريس بعدم الارتياح للتلويح بالتقسيم.





الأنباء



- رغم الخلافات الواضحة بين عدد من القوى السياسية ومرجع سياسي، إلا أن الجميع يُقر بالدور الوطني الكبير الذي يلعبه المرجع في ظل غياب تام لدور أي طرف آخر.

- تكشفت خيوط وعناصر شبكة مترابطة عملت لفترة طويلة على بث الأكاذيب واختلاق الفبركات بحق مؤسسات وجهات محددة، وقد بدأ ينفرط عقدها تباعاً.