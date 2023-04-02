اسرار الصحف 2-4-2023

اسرار الصحف 2-4-2023

الأنباء:





*مصالح كبرى



مصالح اقتصادية كبرى ترخي بثقلها على استحقاق لبناني وتلعب دوراً مقرراً.





*مواقف مستغربة



مواقف مستغربة من أكثر فريق لما لحدتها من تأثير سلبي على واقع البلد المأزوم.