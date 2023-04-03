أسرار الصحف 03-04-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 3 نيسان 2023؟



اسرار اللواء



- تبرعت المؤسسة العائلية لوزير ونائب سابق بكلفة تصليح النظام الألكتروني في وزارة المالية، كمساهمة لإعادة تفعيل جبايات الضرائب والرسوم، وزيادة الموارد المالية للخزينة!



- قرر نائب بارز في تيار مسيحي الخروج من كتلته والتغريد خارج السرب بسبب خلافات مزمنة مع رئيس الكتلة وخطابه السياسي!



- إستطاع الوفد النيابي الذي زار بروكسل الأسبوع الماضي أن يُحدث تغييراً جذرياً في نظرة المسؤولين في الإتحاد الأوروبي حول معالجة مسألة النازحين السوريين في لبنان!





نداء الوطن



- تفكر شركات معروفة، ومنها مؤسســات إعلامية، في اســتئجار خطوط انترنت من الخارج، وتحديدا من قبرص وتركيا، لتسيير أعمالها، بعــد انقطــاع الانترنت الأســبوع الفائت والمرشح للتكرار، ما يتسبب بتعطيــل أعمالها وتكبّد خســائر فادحة.



- يتردد أن حزبا بارزا التقى بالعديــد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولــم تقتصر اللقاءات على مسؤول مالي مرشح تم التداول بخبر لقائه مع مســؤولين في هذا الحزب.



- يتردد أن وزير الاعلام زياد مــكاري قــام بسلســلة مناقلات وتعيينــات في تلفزيون لبنان، يقول البعض انّها جــاءت مجحفة بحق حزب معــارض، فيما يرى معنيون انّها راعــت كل الأحزاب والطوائف، فيما يشــكو بعــض الكاثوليك من تغييبهم عن هذه التعيينات.





اسرار الجمهورية



- تم الاتفاق بين جهتين إقليميتين على لقاء رفيع المستوى من شأنه أن يبلور مسار استحقاق لبناني في الأسابيع المقبلة.



- أكد مصدر قريب من مرجعية حكومية سابقة تعيش في الخارج أنها رفضت أي مراجعة معها في شأن استحقاق داهم.



- اجرت شخصية مقارنة بين تكلفة الكشف عن عملية ارتكبت أخيراً أجر ليظهر حجم الفضيحة الحقيقية لو اكتملت العملية فصولا.





الأنباء



- امكانات في خدمة مرشح



رجل أعمال نافذ يواصل اتصالاته ويسخّر علاقاته خدمة لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، ويضع إمكاناته كلها بتصرفه.



- اتصال وتجاوب



أجرى مرجع سياسي اتصالاته بمسؤول عسكري وآخر أمني متمنياً عليهما عدم تكرار مشهد "العسكر يواجه العسكر"، وقد تجاوبا وفق ما ظهر في التحركات التي تلت.





البناء



- كواليس



لفت نظر عدد من الدبلوماسيين والإعلاميين المعنيين بملفات المنطقة أنّ البيانات السعودية الرسمية بخصوص كلّ اتصال او موقف مشترك مع مسؤولين إيرانيين تستخدم بدلاً من مصطلح الاتفاق السعودي الإيراني او الاتفاق مع إيران، مصطلح الاتفاق الثلاثي، في إصرار على الشراكة الكاملة مع الصين.



- خفايا



قال دبلوماسي عربي إنّ أفضل الطرق للتعامل السعودي مع الملف الرئاسي اللبناني لعدم الظهور كبديل عن حلفائها أو مصدر ضغط عليهم ويريحها من عبء تجاهل تسويات ما بعد الاتفاق السعودي الإيراني هو فتح الطريق لعودة الرئيس سعد الحريري ليتحمّل المسؤولية عنها كزعيم محلي كما يفعل حزب الله.