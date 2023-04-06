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أسرار الصحف 06-04-2023

اسرار
2023-04-05 | 23:35
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أسرار الصحف 06-04-2023
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أسرار الصحف 06-04-2023

أسرار الصحف ليوم الخميس

النهار

- يعمد شقيق أحد المرشحين الرئاسيين الى توزيع أموال على جهات مؤثرة سياسية واعلامية بعدما لاحظ بعض الاعتراض والممانعة على وصول شقيقه من جهات عدة جاهر بعضها بالرفض.

- تشهد حركة الحجوزات للصيف إقبالاً من المغتربين والعرب مرشحة للإزدياد إذا نجحت التسوية الرئاسية.

- لوحظ انطلاق الماكينات الانتخابية، على خلفية دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة، بعد برودة ظاهرة.

الجمهورية

- وصفت مراجع سياسية أجواء اجتماع عقد في عاصمة أوروبية بالإيجابية خلافاً لتكهنات صدرت من جهات معينة.

- توقفت مصادر عند بيان لرئيس سابق واعتبرت أحد البنود الواردة فيه وكأنه يسبق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

- جهة نافذة بدأت اتخاذ خطوات عملية في إطار مواكبة تحوّل إقليمي كبير بطريقة إيجابية.

اللواء

- لا تُخفي القنوات الدبلوماسية اقتناعها بأنّ الطبقة السياسية برموز كبيرة فيها باتت قاب قوسين أو أدنى من فرض عقوبات أميركية وربما أوروبية أيضًا.

- تجدَّدت الخلافات داخل الأطر التمثيلية لمكونات القطاع العام (من المتقاعدين الى العاملين في الخدمة)، مما يجعل عمليات الضغط ضعيفة لجهة التجاوب الرسمي مع مطالب الحد الادنى!

- حسب مصادر دبلوماسية فإن مهمة الوفد القطري، العضو في اللقاء الخماسي، لا تتكامل مع المساعي الفرنسية، بل تشكل "دوبلةط عنها، بحثًا عن نقاط مشتركة لاطلاق مبادرة رئاسية!

نداء الوطن

- يردّد سفير دولة أوروبية أمام زواره أنّ الاستحقاق الرئاسي في لبنان قد يتأخر ويدور الحديث في الكواليس حول كيفية التعاطي مع الشغور المنتظر في حاكمية مصرف لبنان.

- للمرة الثانية يُرجئ مرجعٌ سابق زيارته لمدينة جزين، من دون أن تتوضح أسباب الإرجاء. وترجِّح مصادر في المدينة أن سبب الإرجاء عائد إلى التباينات العميقة بين أنصار المرجع المذكور.

- تبيّن أنّ وصول باخرتي البطاطا المصرية إلى السوق اللبنانية خلافاً للروزنامة الزراعية، حصل لأنّ مرجعيات رسمية لبنانية رفضت «إزعاج» السلطات المصرية ولو على حساب المزارعين اللبنانيين.

البناء

- قال مرجع فلسطيني إنّ هذه الأيام حاسمة في رسم مستقبل الوضع بين خياري التصعيد والتهدئة. فالمقاومة مستعدّة لكل احتمال وتراقب مدى رغبة وقدرة بنيامين نتنياهو على ترجمة التزام التهدئة وعلى ضوء ما سيجري حتى يوم الجمعة سوف تقرّر آلية المواجهة وسقوفها.

- قال خبير في الشؤون الأوروبية إنّ ما يعبّر عن حقيقة موقف الدول الأوروبية هو زيارات الصين التي ستشمل كل أوروبا خلال شهر نيسان. وهذا تعبير عن الشعور ببلوغ الطريق المسدود سواء في الاقتصاد أو في السياسة حيث الصين صارت الملجأ الوحيد لتفادي النهايات الخطيرة.

الأنباء

- رغم تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء فإن منتجات كثيرة وسلع عدة لم تنخفض أسعارها، وحتى أن بعض المواد ارتفعت تسعيرتها بالدولار.

- رغم مرور 3 أشهر على البدء باعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان، فإن غالبية مناطق جبل لبنان لم تُجبى فواتيرها بعد، الأمر الذي يقلق الأهالي تخوّفاً من الفواتير المتراكمة والتي ستأتي مرتفعة جداً.

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