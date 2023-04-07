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أسرار الصحف 07-04-2023
اسرار
2023-04-07 | 01:07
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أسرار الصحف 07-04-2023
أسرار الصحف ليوم الجمعة
البناء
كواليس
يؤكد مصدر خليجي أن اتفاقات بكين حول اليمن ضمن التفاهم الإيراني السعودي تضمنت طلبات أنصار الله لجهة وقف الانخراط السعودي في حرب اليمن، بما في ذلك فك الحصار الجوي والبحري مقابل التزام يمني بضمانة ايرانية بعدم استهداف العمق السعودي وتحييد كل ما يتصل بأمن الطاقة.
خفايا
قال سفير غربي إن المعطيات التي تجمّعت لديه وتمّ ابلاغها الى مركز القرار في بلاده أن الوضع على الحدود الجنوبية للبنان على شفا الانفجار، إذا أساء الإسرائيليون تقدير حدود قدرتهم على التصرف سواء بما يخصّ الوضع في القدس أو في التعامل مع التداعيات، وخصوصاً أي استهداف في لبنان.
اللواء
همس
اتخذت اجراءات عاجلة لإحتواء أية ضربة اسرائيلية، في حال دفعت الأمور نحو "ردّ مؤلم"، ولكن محدود!
غمز
طغى "الفتور القاتل" على العلاقة بين حليفين، الامر الذي بات غير خافٍ على المراقبين، لدرجة ان أحدهما اسقط من حساباته المستقبلية الطرف الآخر..
لغز
بات بحكم المؤكد ان الغطاء الدولي والمحلي رفع كلياً عن مسؤول مالي رفيع، وترك ليتدبر أموره بنفسه..
نداء الوطن
انشغلت نائبة في حجز مقعد متقدّم لرئيس تكتلها في القداس الذي جرى خلال الخلوة الروحية التي عقدت في بيت عنيا للنواب المسيحيين.
يردد بعض المتابعين للشأن الرئاسي أنّ فشل المشاورات السياسية الحاصلة على أكثر من صعيد سمح بدخول ترشيحات من خارج السياق، منها على سبيل المثال فيليب زيادة.
أثارت الخلوة التي عقدت بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل قلق بعض الموارنة، لا سيما المرشحين منهم.
الأنباء
- الحزام الهشّ
الحزام الأمني الذي تشهده عادة منطقة لبنانية حساسة يبدو هشّاً في لحظات دقيقة ما يثير الكثير من التساؤلات.
-ساحة رغم التهدئة
رغم أجواء التهدئة التي تشهدها المنطقة إلا ان تطورات الساعات الماضية تؤشر إلى أن لبنان لا يزال ساحة غير محسومة المصير.
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لبنان
أسرار الصحف 06-04-2023
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