أسرار الصحف 08-04-2023

الأنباء



دون المستوى

بيانات جهات معنية بالحفاظ على الهدوء في منطقة لبنانية حساسة جاءت دون المستوى المطلوب أمام حجم التطورات.



حراك مقلق

حراك مقلق على خط لبنان ويبدو كأنه معاكساً لأجواء التهدئة في الاقليم.