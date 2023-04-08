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أسرار الصحف 08-04-2023

اسرار
2023-04-08 | 01:21
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أسرار الصحف 08-04-2023
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أسرار الصحف 08-04-2023
الأنباء

دون المستوى
بيانات جهات معنية بالحفاظ على الهدوء في منطقة لبنانية حساسة جاءت دون المستوى المطلوب أمام حجم التطورات.

حراك مقلق
حراك مقلق على خط لبنان ويبدو كأنه معاكساً لأجواء التهدئة في الاقليم.

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