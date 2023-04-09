أسرار الصحف 09-04-2023

الأنباء:



مناقصات وشبهات



تكثر المناقصات التي تثير الشبهات ولا تمر بهيئة الشراء العام، ويبدو ان الغرف المغلقة تشهد على الكثير منها لكنها لم تصل الى الاعلام بعد.



مواقف خارج الزمن



مواقف عالية السقف تفتقد للعقلانية وتبدو خارج الزمن في حين أن المرحلة تستدعي تعاط مختلف.