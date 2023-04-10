أسرار الصحف 10-4-2023

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زيارة لمسؤول في جهة غير محلية تركت الكثير من الأسئلة لجهة توقيتها وتزامنها مع تطورات أمنية، فيما تردد أن ذلك محض صدفة.