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أسرار الصحف 12-04-2023
اسرار
2023-04-12 | 01:25
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أسرار الصحف 12-04-2023
أسرار الصحف ليوم الأربعاء
الجمهورية
- قال مرجع رئاسي سابق انّ ودائع الناس في المصارف لم تتبخّر بل جرى تهريبها وهي محصية، وانّ الحقائق تتكشّف يوماً بعد يوم.
- ألغى قطب سياسي مواعيده خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب فقدان أحد أقربائه من دون ضجيج إعلامي.
- جمّد أحد رجال الأعمال عدة مشاريع كان ينوي القيام بها بانتظار ماسماه "النفس الرئاسي" الذي سيتنشّقه المستثمرون الخليجيون، فإمّا الإنكفاء أو الغطس.
اللواء
- تبين أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بحق رئيس مصرف لبناني بارز بقي طي الكتمان يومين كاملين قبل أن يتسرب بطرق ملتوية في اليوم الثالث!
- لم تفلح زيارة موفد شخصي لرئيس التيار الوطني إلى الثنائي في زعزعة مواقف «حلفاء الأمس» من الموضوعات الخلافية التي باعدت بين «حارة حريك وميرنا الشالوحي»!
- تساءلت أوساط سياسية عن خلفيات إستعجال باريس عقد صفقات في بعض المشاريع الحيوية، وآخرها مبنى المطار الجديد وشركة البريد، في فترة الشغور الرئاسي، ومن خلال حكومة تصريف الأعمال!
نداء الوطن
- كشفت أوساط مطّلعة أن مصرف لبنان يدرس منذ فترة إمكانية إصدار شيكات مصرفية بالليرة اللبنانية النقدية Fresh.
- لوحظ أنّ النائب آلان عون، هو الوحيد بين نواب «التيار الوطني الحرّ» الذي يخرق قرار مقاطعة إحدى المحطات التلفزيونية منذ شهر آب الماضي.
- دار نقاش حاد بين رئيس تكتّل وعدد من النواب حول هوية مرشّحين رئاسيين فكان قرار الرئيس بمنع النواب من التحدّث عن أي مرشّح في العلن أو إبداء أي رأي سلبي أو إيجابي.
- يحاول زعيم وسطي إبرام أكبر عدد من التوافقات في البلديات التي تقع ضمن نطاق منطقة نفوذه حتى لو تنازل لخصومه، وذلك لتجنّب المعارك وتقليل الخسائر.
البناء
- قال سفير عربي إن ملفات المنطقة تبدأ من اليمن وتليها سورية ومنهما يتكوّن المشهد الإقليمي في لبنان، ولأن لبنان لا يحتمل الانتظار فالمداخلة الإقليمية والدولية عنوانها اليوم الدعوة لانتخاب رئيس وفق الدستور والتنافس الانتخابي أما إذا فشلت المساعي حتى الصيف فتصبح التسوية خارجية.
- وصف خبير فرنسي كلام الرئيس إيمانويل ماركون بعد زيارة بكين ببداية التموضع الأوروبيّ بعد تركيا إثر فشل القيادة الأميركية الاقتصادية والعسكرية للعالم. وهذه ترجمة لخيار الاستقلال الاستراتيجي الذي رافق كلمات الرئيس الصيني في التعليق على التفاهم السعودي الإيراني وزيارة ماكرون.
الأنباء
- ربط الدعوة الى اجتماع رسمي بمطلب معيشي يؤشر الى تأجيل ملفات أخرى لا تقلّ أهمية.
- القرارات الارتجالية في احدى الوزارات تؤكد هشاشة الادارات العامة وعدم وجود أي نية لتغيير النهج القائم.
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لبنان
أسرار الصحف 11-04-2023
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