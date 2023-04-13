الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Kids Power
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 13-4-2023

اسرار
2023-04-12 | 23:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 13-4-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 13-4-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار

- تدور الصراعات حول المواقع التي يشغلها الموارنة اكثر من غيرهم رغم الشغور في وظائف يشغلها عادة اناس من مختلف المذاهب.

- يُنقل أن حملات التبرّع التي تقوم بها بعض الأحزاب في الداخل والخارج، سجّلت أرقاماً هزيلة لعدم حماسة المغتربين، خلافاً لما كان يحصل في السابق.

- يلاحظ أن التواصل والهدوء يخيّمان على حزب قديم وتيّار مسيحي بارز في معظم مناطق وجود الطرفين.

- تقوم لجان أهلية وبلديات بحملات مالية من الأهالي في عدد من البلدات لدعم الثانويات الرسمية لتأمين بدل الانتقال للمعلمين.

- عُلم أن سلسلة متغيرات قيادية حصلت في حزب قديم على مستوى القيادات الوسطية وترقب مواصلة التغيير لجملة اعتبارات من المحازبين والأنصار.


الجمهورية

- تخوّف مصدر وزاري أن يطول الشعور الرئاسي كثيراً اذا لم يجرِ التوصل إلى انتخاب خلف للرئيس عون في مهلة أقصاها بدايات الخريف المقبل.

- نائبان عن كسروان الفتوح تربطهما صلة قرابة يعتزمان ترشيح شقيقيهما الواحد في مواجهة الآخر على رئاسة بلدية عاصمة القضاء.

- تقول أوساط متابعة إن اللقاءات المتكررة بين مسؤولين سعوديين وايرانيين إن كان في الصين أو في الرياض وطهران تشي باقتراب الحل الاستحقاق الرئاسي.


اللواء

- لا يُخفي مقربون من عاصمة تعود الى الواجهة أن مجريات الملف اللبناني، لن تكون على جدول اعمالها في الانفتاح الجاري مع عواصم عربية وإقليمية.

- لا يستبعد خبراء أن يكون الملف الرئاسي اللبناني قد أصبح في صلب الاشتباك الكبير لإضعاف الأميركيين في سوريا والشرق الأوسط!

- سُئل وزير محسوب على جهة داعمة لمرشح رئاسي معروف عمّا آلت اليه الاتصالات، فأجاب كل شيء مجمّد في هذا الموضوع.


نداء الوطن

- تتناقل الاوساط المصرفية أنّ وكيلاً قانونياً لجمعية المصارف انتقل الى باريس والتقى رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مقدّماً له باسم الجمعية وكبار المساهمين في المصارف ضمانات بمتابعة قضيته وحماية مصالحه في مقابل عدم التوسّع في افادته امام القضاء الفرنسي.

- تبيّن أن عدداً من موظّفي وزارة المالية قد تقاضوا حصصهم من عائدات الغرامات بالدولار الاميركي بعد تحويلها من الليرة على سعر صرف 15000 ليرة وهو الاجراء الذي سيطبّق على عناصر الجمارك في ما خص الحصص من الرسوم والعائدات والتي سيتقاضونها بالدولار على سعر الدولار الجمركي.

- عقد لقاء في منزل وزير سابق بحضور ممثل عن مرشّح بارز تم فيه الاتفاق على تفاصيل خطوات تكريس انتخابه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، بعد تسليمه كتباً مؤيدة لترشيحه موقعة من 7 نواب من تكتّل يعارض انتخابه.

- بدأت بعض إذاعات الـ"إف إم" تقنيناً في ساعات بثّها بحيث ينقطع البثّ لساعات طويلة خلال النهار ولبعض ساعات الليل، ويعود الأمر إلى عدم قدرة القيّمين على هذه الإذاعات، على إيجاد التمويل اللازم لتوفير المصاريف ولا سيّما منها المازوت لمولّدات الكهرباء.
البناء

- ناقش سفير غربي مع مسؤول سياسي مناوئ لحزب الله ملف إطلاق الصواريخ طالباً تجاهل الموضوع لأن القضية تشبه مسيّرات كاريش حيث حقق حزب الله ما يريد، فإسرائيل المردوعة وهروبها من المواجهة والرد الموجع والتزامها لاحقاً بعدم التعرّض للمسجد الأقصى أسقطت اتهام الحزب بتعريض لبنان للخطر.

- قال مرجع دبلوماسي إن ما يجري من أوكرانيا إلى اليمن وسوريا يعيد إلى التفكير مشروع الرئيس السوري بشار الأسد بالتشبيك بين دول البحار الخمسة الأسود والمتوسط والأحمر وقزوين والخليج، مضيفاً أن حروب سورية واليمن وأوكرانيا هي بديل أميركي يُصاب بالفشل ويعيد المشروع إلى الضوء.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 12-04-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
01:25

أسرار الصحف 12-04-2023

LBCI
اسرار
2023-04-10

أسرار الصحف 11-04-2023

LBCI
اسرار
2023-04-10

أسرار الصحف 10-4-2023

LBCI
اسرار
2023-04-09

أسرار الصحف 09-04-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
01:25

أسرار الصحف 12-04-2023

LBCI
اسرار
2023-04-10

أسرار الصحف 11-04-2023

LBCI
اسرار
2023-04-10

أسرار الصحف 10-4-2023

LBCI
اسرار
2023-04-09

أسرار الصحف 09-04-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:10

مرجع أمني لـ"الجمهورية": لبنان نجا من كارثة!

LBCI
اخبار البرامج
2023-02-23

"زوجتي تعنفني"... حسين يروي معاناته في "أحمر بالخط العريض" ويُفاجئ الجميع في ختام الحلقة!

LBCI
حال الطقس
2023-03-12

منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

في البرلمان اتفق الحلفاء والخصوم على تطيير الانتخابات البلدية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

مباراة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بين الامس واليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هردبشت فيلم لمحمد دايخ يروي الفقر من دون تجميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان.. مركزٌ لمعالجة وتأهيل الطيور المصابة برصاصات "الفرقعجية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في كفرعبيدا... منتجعات تأكل الشاطئ والمواطن ضحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

قرارٌ بإخلاء سبيل هدى سلّوم وخمسة موظفين في النافعة .. فهل تمرر النيابة العامة الإستئنافية القرار؟

LBCI
امن وقضاء
13:45

محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صندوق النقد سئم الوعود اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البقاع الشمالي مهدد بالعتمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:56

الى متى يستمر المنخفض الجوي؟

LBCI
أمن وقضاء
05:06

نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
خبر عاجل
05:44

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة

LBCI
أخبار لبنان
14:30

القضاء اللبناني يرفع الخميس منع السفر عن حاكم المصرف المركزي

LBCI
صحة وتغذية
02:50

فقدان الوزن بدون جراحة

LBCI
فنّ
10:08

نجمة The Voice Kids جويرية حمدي تحجّبت واعتزلت الغناء (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
06:04

إخلاء سبيل هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة

LBCI
خبر عاجل
05:56

بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة