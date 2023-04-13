أسرار الصحف 13-4-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- تدور الصراعات حول المواقع التي يشغلها الموارنة اكثر من غيرهم رغم الشغور في وظائف يشغلها عادة اناس من مختلف المذاهب.



- يُنقل أن حملات التبرّع التي تقوم بها بعض الأحزاب في الداخل والخارج، سجّلت أرقاماً هزيلة لعدم حماسة المغتربين، خلافاً لما كان يحصل في السابق.



- يلاحظ أن التواصل والهدوء يخيّمان على حزب قديم وتيّار مسيحي بارز في معظم مناطق وجود الطرفين.



- تقوم لجان أهلية وبلديات بحملات مالية من الأهالي في عدد من البلدات لدعم الثانويات الرسمية لتأمين بدل الانتقال للمعلمين.



- عُلم أن سلسلة متغيرات قيادية حصلت في حزب قديم على مستوى القيادات الوسطية وترقب مواصلة التغيير لجملة اعتبارات من المحازبين والأنصار.





الجمهورية



- تخوّف مصدر وزاري أن يطول الشعور الرئاسي كثيراً اذا لم يجرِ التوصل إلى انتخاب خلف للرئيس عون في مهلة أقصاها بدايات الخريف المقبل.



- نائبان عن كسروان الفتوح تربطهما صلة قرابة يعتزمان ترشيح شقيقيهما الواحد في مواجهة الآخر على رئاسة بلدية عاصمة القضاء.



- تقول أوساط متابعة إن اللقاءات المتكررة بين مسؤولين سعوديين وايرانيين إن كان في الصين أو في الرياض وطهران تشي باقتراب الحل الاستحقاق الرئاسي.





اللواء



- لا يُخفي مقربون من عاصمة تعود الى الواجهة أن مجريات الملف اللبناني، لن تكون على جدول اعمالها في الانفتاح الجاري مع عواصم عربية وإقليمية.



- لا يستبعد خبراء أن يكون الملف الرئاسي اللبناني قد أصبح في صلب الاشتباك الكبير لإضعاف الأميركيين في سوريا والشرق الأوسط!



- سُئل وزير محسوب على جهة داعمة لمرشح رئاسي معروف عمّا آلت اليه الاتصالات، فأجاب كل شيء مجمّد في هذا الموضوع.





نداء الوطن



- تتناقل الاوساط المصرفية أنّ وكيلاً قانونياً لجمعية المصارف انتقل الى باريس والتقى رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مقدّماً له باسم الجمعية وكبار المساهمين في المصارف ضمانات بمتابعة قضيته وحماية مصالحه في مقابل عدم التوسّع في افادته امام القضاء الفرنسي.



- تبيّن أن عدداً من موظّفي وزارة المالية قد تقاضوا حصصهم من عائدات الغرامات بالدولار الاميركي بعد تحويلها من الليرة على سعر صرف 15000 ليرة وهو الاجراء الذي سيطبّق على عناصر الجمارك في ما خص الحصص من الرسوم والعائدات والتي سيتقاضونها بالدولار على سعر الدولار الجمركي.



- عقد لقاء في منزل وزير سابق بحضور ممثل عن مرشّح بارز تم فيه الاتفاق على تفاصيل خطوات تكريس انتخابه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، بعد تسليمه كتباً مؤيدة لترشيحه موقعة من 7 نواب من تكتّل يعارض انتخابه.



- بدأت بعض إذاعات الـ"إف إم" تقنيناً في ساعات بثّها بحيث ينقطع البثّ لساعات طويلة خلال النهار ولبعض ساعات الليل، ويعود الأمر إلى عدم قدرة القيّمين على هذه الإذاعات، على إيجاد التمويل اللازم لتوفير المصاريف ولا سيّما منها المازوت لمولّدات الكهرباء.

البناء



- ناقش سفير غربي مع مسؤول سياسي مناوئ لحزب الله ملف إطلاق الصواريخ طالباً تجاهل الموضوع لأن القضية تشبه مسيّرات كاريش حيث حقق حزب الله ما يريد، فإسرائيل المردوعة وهروبها من المواجهة والرد الموجع والتزامها لاحقاً بعدم التعرّض للمسجد الأقصى أسقطت اتهام الحزب بتعريض لبنان للخطر.



- قال مرجع دبلوماسي إن ما يجري من أوكرانيا إلى اليمن وسوريا يعيد إلى التفكير مشروع الرئيس السوري بشار الأسد بالتشبيك بين دول البحار الخمسة الأسود والمتوسط والأحمر وقزوين والخليج، مضيفاً أن حروب سورية واليمن وأوكرانيا هي بديل أميركي يُصاب بالفشل ويعيد المشروع إلى الضوء.