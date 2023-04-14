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أسرار الصحف 14-04-2023

اسرار
2023-04-14 | 01:26
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أسرار الصحف 14-04-2023
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أسرار الصحف 14-04-2023

أسرار الصحف ليوم الجمعة

البناء

- يعتقد دبلوماسي سابق أن الأولويات بين بعض الدول الفاعلة وبعض اللاعبين المحليين كانت واضحة ومتطابقة لعقد مضى ومحورها العداء لسورية والمقاومة، لكنها تصبح معقدة ومتباعدة محورها تراجع “إسرائيل” وعودة سورية، وهذا يرسم صورة للبنان الرسمي لا تناسبها شعارات الماضي ولا تحالفاته.

- قال مسؤول سياسي سابق شارك في الحرب إن ما يمنع الحرب هو غياب موازين قوى خارجية وداخلية لأن الخطاب السياسي الطائفي الحالي ليس تصالحياً، ولغة العيش المشترك هي “انت جيد لكن والدك كان غبياً فتسبب بالحرب”. فالكل يستعيد خطاب التميز والخصوصية ويلقي باللائمة على الشريك في الأزمات.

النهار

ـ لم تقبل بعد استقالات أعضاء في بلدية الجديدة في المتن بفعل تدخلات حزبية وسط حالة من الفوضى والتخبط في البلدة.

ـ تبدي وجوه بيروتية استياءها من محاولات مقربين من الرئيس سعد الحريري الادعاء بأنهم يعملون تحت رايته وبالتنسيق معه فيما تصلهم أخبار بأن الحريري لا يجيب على اتصالات هؤلاء.

ـ عبر نواب عن ارتياحهم لتطيير الانتخابات البلدية لأنها كانت ستكشف حجم حضور الكثيرين منهم في بلدياتهم.

ـ تلقى طامحون متمولون لرئاسة مجالس بلدية وعودا بالحصول على دعم من نواب لقاء خدمات متبادلة في حال حصول الانتخابات، إلا أن سيف التمديد سيسبق الجميع..

اللواء

همس
أصبح بحكم المؤكَّد أن التسوية في بلد عربي قريب تلحظ إجراءات متوازنة، في ما يتعلق بإبعاد القوى المسلحة مستوحاة من تجربة حلّ الميليشيات في لبنان بعد اتفاق الطائف.

غمز
حصل ما يشبه التلاسن في اللجنة الوزارية لتسيير المرفق العام حول زيادات الرواتب، كاد يُطيح بمقاربة الأرقام المقترحة لتحسين المداخيل.

لغز
دخلت تركة التفاهم بين تيار معروف وحزب بارز في مرحلة التصفيات الأخيرة، بعيداً عن الأخذ والردّ والتوتر الإعلامي!

نداء الوطن

- استأجر المصرفي مروان خير الدين شقّة في باريس، ما يدل على أنّ التحقيقات الجارية في ملفّه وملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ستطول نسبياً.

- تبلّغ مرشّح ممانع باستياء أنّ زعيماً وسطياً رفض قطعاً تأييده أثناء لقاء مسؤول أمني كبير في عاصمة غربية.

- لاحظ بعض النواب أنّ النائب علي حسن خليل هو من سلّم النائب سجيع عطيه اقتراح قانون التمديد للبلديات وطلب منه تبنّيه وتقديمه.

- تتضمّن المقترحات الحكومية لدعم موظفي القطاع العام اقتراحات باعطاء العاملين في القطاع العام 7 رواتب ولمدة شهرين، وهو ما يخشى أن ينعكس ارتفاعاً في التضخّم وانهياراً اضافياً لليرة.

الأنباء

- لا تصريح 

لم يخرج اي تصريح من مسؤول سياسي مطروح جديا لاستحقاق داهم. 

- عودة

لوحظ أن قيادياً في تيار سياسي عاد إلى التحرك والمشاركات العامة.

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