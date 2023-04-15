أسرار الصحف 15-04-2023

توجهات جديدة بدأت تُبحث في الكواليس السياسية وقد تتظهّر أكثر في الأيام المقبلة.الموقف نفسه يسمعه نواب في جولات خارجية حيث يتم دائماً ربط الدعم للبنان بالاصلاحات التي لم تبدأ بعد.