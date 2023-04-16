أسرار الصحف 16-4-2023

الأنباء:



- تساؤلات كثيرة حول طبيعة الخطوة المالية المرتقبة بعد أيام ومدى تأثيرها السلبي أو الايجابي.



- مرشح معني بشكل مباشر باستحقاق أساسي لا يزال يعتصم بحبل الصمت ولم يصدر عنه أي موقف واضح.