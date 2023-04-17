أسرار الصحف 17-04-2023

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الأنباء:



موقف سبّاق

موقف سبّاق سجّله حزبٌ عريق يتعلق بملف التعديلات على نظام إحدى النقابات الأساسية، وقد حاولت لاحقاً جهات "تغييرية" الالتحاق به.



تمثيل وازن

شكّلت نتائج انتخابات نقابية في قطاع فاعل إشارة حاسمة على التمثيل الوازن لحزب سياسي خاض الاستحقاق منفرداً.