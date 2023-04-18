أسرار الصحف 18-04-2023

أسرار الصحف 18-04-2023



الأنباء



تعمد قوى نيابية إلى الترويج لطرح يتعلق برفض خيار بات إجباريًا في ما يتعلق بإستحقاق داهم دون تقديم أي خيار عملي بديل.

تصر بعض الجهات على وضع العلاقة بين مرجعين سياسيين في خانة التراجع والسلبية، فيما واقعها الفعلي عكس ذلك تمامًا.