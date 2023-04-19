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أسرار الصحف 19-4-2023

اسرار
2023-04-18 | 23:27
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أسرار الصحف 19-4-2023
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أسرار الصحف 19-4-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار

- بثت احدى المحطات تقريرا بدا مدفوع الثمن لتبرئة قريب مرشح من شائعات تتهمه بدفع بدلات مالية دعائية.

- خرج اكثر من مشارك في احدى الندوات بتساؤلات عن الهدف من عقدها وتوقيتها والغاية من الحشد لها خصوصا ان موضوعها ليس شعبيا.

- يتردد ان رجل اعمال بارزا وضع امكانات مالية كبيرة خارج لبنان للترويج لمرشحه الرئاسي لدى عواصم القرار.

- يلتقي مرجع نيابي بارز قوى سياسية وأصدقاء بعيداً من الإعلام بناء على طلبه وتشدده في الابتعاد عن الضوء لجملة اعتبارات في هذه المرحلة.

- عُلم أن مرشحاً رئاسياً بارزاً اتصل بمرجع سياسي معزياً بقريب له، ونُقل أن الاتصال كان ودّياً للغاية.

- فشل كل من "حزب الله" وحركة "أمل" في إيجاد تسوية لمشكلة عائلية تطورت إلى القتل المتبادل رغم مساعيهما الظاهرة في هذا الاتجاه.


الجمهورية

- نُقل عن قطب سياسي إستعداده لزيارة إحدى الدول العربية المجاورة قريباً.

- دعا حزب فاعل الى انتظار المحطة الأخيرة من مسعى تقوم به جهة فاعلة لدى عاصمة إقليمية من أجل عقد صفقة تؤدي الى تحقيق مبتغاه أياً كان الثمن .

- فرمل مرجع أمني سابق بعض الخطوات التي قررها سابقاً من أجل إطلاق دينامية معينة تغيّر في المشهد السياسي في محيطه.


اللواء

- يشكو مرجع حكومي في مجالسه من حملة الإفتراءات والتعبئة ضده في الأوساط المسيحية الحزبية والروحية وحرصه على عدم الرد تفويتاً للمناخات الفتنوية في البلد! 

- حرصت مصادر معراب على نفي وجود أي تقارب مع التيار العوني، الذي نعت رئيسه المقاطعين للجلسة النيابية بـ"الكذب"، و"القوات" في مقدمة الممتنعين عن حضور جلسة اليوم!

- تراقب أوساط سياسية الحركة الخارجية لنائب مرشح لرئاسة الحكومة والتي وصلت إلى واشنطن بعد ستوكهولم وبروكسل مع وفود نيابية موسّعة!


نداء الوطن

- بدت لافتة إشارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وإشادته بكلام القيادي الكتائبي السابق عبد الله ريشا خلال احياء ذكرى 13 نيسان، الذي وصفه باسيل بـ"الرفيق" بعدما قال الأخير "إنّنا قاتلنا من أجل الـ10452 كلم مربع وليس الـ2500 كلم"، والمقصود بها المنطقة المسيحية.

- علم أنّ رجل أعمال بارزاً يعمل على خطّ الرئاسة مع مسؤولين فرنسيين قد عاد إلى نجيريا بعد إدراج الأخوين رحمة على لائحة العقوبات الأميركية.

- يتردد أنّ مرشحاً بارزاً لحاكمية مصرف لبنان كان يحضّر لمقابلة تلفزيونية سيحاول من خلالها النأي بـ"حزب الله" عن قضية انفجار المرفأ بحكم متابعته القانونية للملف.


الأنباء

- لوحظ أن تصريح احدى الشخصيات من مقرّ أساسي كان بمثابة اعلان برنامج أكثر منه اطلاق موقف بعد زيارة.

- المزايدات كانت سمة السجالات تحت قبة البرلمان وعملية توجيه رسائلة وتسجيل نقاط ليس الا.

أخبار لبنان

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أسرار الصحف 18-04-2023
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