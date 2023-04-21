أسرار الصحف 21-04-2023

النهار



تأكد لمراقبين أن ثمة مافيا تحكم عمل مصلحة تسجيل السيارات والآليات النافعة اذ ان المطلق سراحهم لقاء كفالة مالية لم يتكلفوا اي قرش بل ثمة من تبره بسداد المبالغ المطلوبة عنهم لاطلاقهم بسند اقامة.



قال احد رجال الدين أن مرجعًا نيابيًا يعطل قيام المحافظة الجديدة التي اقرت لكسروان وجبيل، في حين أن التعامل مع قيام محافظات اخرى سابقًا تم في حينه بطريقة مختلفة وسجل على نواب المنطقة عدم متابعتهم الموضوع بالجهد الكافي.



نقل أن مواجهات كلامية شديدة اللهجة، تحصل بين البلديات، ونواب وسياسيين على خلفية التمديد للمجالس البلدية.



لا تزال دولة خليجية تتشدد في إجراءاتها لمنح تأشيرات للبنانيين، في سابقة هي الأكثرً حزمًا لهذه الدولة.



الجمهورية



ينشط أصدقاء مشتركون بين جهتين فاعلتين من أجل تجديد البحث في مقاربة إستحقاق داهم.



نقل عن مسؤول حكومي قوله إنه من الآن فصاعداً سيرّد الصاع صاعين لكل من يحاول أن يدخل في العمل الحكومي في بازار الإستثمار الفئوي والشعبوي.



حصل نقاش حاد بين أحد النواب ورئيس كتلته النيابية، بعدما أبلغ الأول الثاني بأنه ملتزم بالتصويت لمرشح رئاسي بارز.



نداء الوطن



خلال اجتماع لجنة الزراعة النيابية التي عقدت الأربعاء لم يجد وزير الزراعة عباس الحاج حسن غير "الصرامي" لوصف شركات الأسمدة والأدوية الزراعية. لكن رئيس اللجنة عضو أمل أيضاً النائب أيوب حميد شطب "المداخلة الثمينة" من المحضر، ثم وشوش الوزير: "أحرجت فريقنا يا عباس".



يشير متابعون إلى أنّ مناخات التفاهم الاقليمي قد تتجه نحو البحث الجدي عن مرشح رئاسي متمرّس سياسياً ومستقل تماماً داخلياً وخارجياً.



يدور صراع صامت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير داخليته بسام مولوي على خلفية الانتخابات البلدية. ميقاتي مؤيد للتمديد فيما مولوي متحمس لاجرائها لكونه يطمح ليكون رئيساً للحكومة انطلاقاً من انجازه الانتخابات النيابية ولاحقاً الانتخابات البلدية، وهذا ما يزعج ميقاتي.



اللواء



همس:

يعاني ابناء الجالية اللبنانية في دولة عربية من صعوبات في الحصول على إجازات عمل او تسهيلات سفر.



غمز:

يتحدث نواب على صلة بمرجع كبير عن استدراك تم التنبُّه إليه، مما يجعل موضوع الطعن بقانون التمديد للبلديات ليس أمراً ميسوراً..



لغز:

تدور تساؤلات لم تحظ بأجوبة مقنعة بعد حول الكلام الأخير الذي سمعه مرشح رئاسي من مرجعية روحية..



الأنباء:



جهوزية عالية

جهوزية عالية تبشّر بالخير في قطاع واعد على أبواب الصيف.



خلافات عميقة

خلافات عميقة في وجهات النظر لا تزال تؤخر استكمال خطوة سبق وبدأت حول لبنان.