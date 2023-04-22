أسرار الصحف 22-04-2023

الأنباء:



*حراك تجاه معارضين



حراك مكثف من عاصمة معنية تجاه قوى تعارض مقاربتها ما يؤشر الى استمرارها بتمسكها بموقفها.





*استحقاق كبير



الأسابيع المقبلة تحمل الكثير من التطورات عشية استحقاق كبير سيكون له ظروفه وتداعياته.