أسرار الصحف 23-04-2023

أسرار الصحف 23-04-2023

الأنباء:



لقاءات قريبة

قيادات من الصف الأول سيكون لها لقاءات قريبة في عاصمة معنية بالملف اللبنانية.



فوضى تسعير

فوضى يشهدها قطاع حيوي وعدم إلتزام بقرار الوزارة المعنية بما يتعلق بالتسعير.