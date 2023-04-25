أسرار الصحف 25-4-2023

الأنباء



- لوحظ أن مرشحاً مطروحاً يكثّف لقاءاته الدبلوماسية والخارجية في الأيام الأخيرة.



- قرار نقابي لا يزال موضع جدل بين أهل المهنة وخروقات كثيرة تُسجّل.