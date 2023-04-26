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أسرار الصحف 26-04-2023

اسرار
2023-04-25 | 23:47
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أسرار الصحف 26-04-2023
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أسرار الصحف 26-04-2023
النهار

يتعاطى متمولون ورجال اعمال كبار بحذر شديد على عكس السابق مع شخصيات سياسية خشية تلقيهم عقوبات من وزارة الخزانة الاميركية.

نائب " تغييري" زار باريس والتقى مسؤولين فرنسيين بعيدا من الاعلام وعبر عن معارضته ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة.

جمعية بيروتية قديمة تلقت مساعدات مالية كبيرة في شهر رمضان. ولم تنفع كل الحملات ضدها.

نفى مرشح رئاسي أنه أطلق فريقاً إعلامياً لمواكبة ترشيحه.

رفضت قيادة مؤسسة عسكرية قبول تسريح ضباط تم قبولهم في وظيفة في سفارة غربية كبرى.

الجمهورية

يتردّد في أوساط حزبية أن مسؤولاً سياسياً طلب اللقاء برئيس  حزب بارز، وقوبِل طلبه بالرفض "لأن ما قلناه قد قلناه".

تبين أنّ آخر تواصل جرى بين سفير بارز ورئيس حزب حليف له قد تمّ قبل نحو أسابيع.

ينتظر صدور موقف عن ناشطة سياسية شابّة لإيضاح الأمر من مواقف معينة عن الصيغة اللبنانية التي تنسب زوراً إلى والدها. 

اللواء

ينتظر كثيرون ما يمكن ان يحمله دبلوماسي "اقليمي" رفيع، لا سيما لجهة مجريات التفاهم مع عاصمة عربية فاعلة، ومدى البحث بالملف الرئاسي، وهو أمر غير محسوم في الزيارة.

يحاذر كل من حزب الله والتيار الوطني الحر كسر الجرة، في مفاوضات ما وراء الستارة، بحثاً عن رئيس غير الذي يرفضه باسيل، وغير الذي يقبل به وحده "الحزب".

شكل مرسوم زيادة الرواتب، وموعد دفعها، على سعر المنصة المعمول بها، صدمة في اوساط الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، على اختلاف تسمياتهم.

نداء الوطن

يتردد أنّ وزيراً سابقاً يتبوأ منصباً مهماً حمل كلمة سر رئاسية من الولايات المتحدة الأميركية، إلى مرشح بارز، مع العلم أن الأخير لا ينتمي إلى تكتّل الأول.

أقام أحد كبار المتعهدين حفل افطار لعدد من قياديي مجلس الانماء والاعمار والمهندسين في مجمع جامعي يديره بلغت كلفته أكثر من مستحقات العاملين في المجمع المذكور والمهدد بالتوقف بسبب عدم دفع اجور ومستحقات العاملين لدى المتعهد.

علم أنّ نائب مدير جهاز أمني زار العراق حديثاً وعاد بمبلغ 300 ألف دولار من الأمن القومي العراقي دعماً للجهاز، من دون الاعلان رسمياً عن هذا الدعم بينما تشن حملات على أي جهاز آخر لمطالبته بعرض الهبات التي تصله على الحكومة.

البناء

علّق مصدر نيابي على تأثير المصالحات العربية والإقليمية على التنتخابات الرئاسية بالقول هناك محاولة للإيحاء بأن التسويات ستفرض على اللبنانيين رئيساً، والأصح أنها ستحاصر الذين سيهربون من انتخاب رئيس بالقول انتهى وقت استعمال تعطيل النصاب فانتخبوا من تشاؤون، لكن انتخبوا

قال دبلوماسيّ عربيّ إن اتفاق القيادات العسكرية والسياسية في السودان على رفض الانتخابات يكشف غياب العمق الشعبي للقيادات والطبيعة الفئويّة السلطويّة للصراعات والإجماع على التطبيع يكشف أن المرجعيّة واحدة والتوقيت بزمن التموضع السعوديّ وإقلاع سد النهضة يحدّد المستهدَف

الأنباء

تحرك دبلوماسي لافت في الساعات الماضية على خط ملف جدلي.

مواقف وزارة معنية بموضوع مطروح بشكل كبير وخلافي لا يرقى الى المستوى المطلوب.

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