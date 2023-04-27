الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 27-04-2023
اسرار
2023-04-26 | 23:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 27-04-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 27 نيسان 2023؟
النهار
- يقول وزير سابق ان الهجمة على كازينو لبنان تحت شعار افادة شركات لها علاقة بالصهيونية من اموال الالعاب الالكترونية مصدرها مافيات العاب القمار غير الشرعي في لبنان التي تتعامل مع الشركات نفسها ومن خارج القانون وتحرم الخزينة ملايين الدولارات في حين ان صندوق النقد الدولي يسأل باستمرار عن التأخر في اقرار العقود التي توفر للخزينة مداخيل اضافية.
- احد النواب الجدد يحاذر من المشاركة في مناسبات اجتماعية في دائرته بعد خلاف حاد مع عدد من العائلات ما استدعى تدخلا من اعلى المراجع الحزبية.
- يدور خلاف بين مسؤولين حزبيين من طائفة واحدة كانا التقيا على مواجهة زعيم من الطائفة نفسها قبل ان تباعدهما السياسات التي صارت متباعدة ايضا.
- يقول أحد النواب البارزين إن ما يحصل على خط النازحين، يذكّره بحقبة السبعينيات، وما كان يحصل إبان الوجود الفلسطيني في تلك المرحلة.
- نُقل أن البنية التحتية، وتحديداً في المياه والصرف الصحّي، إن لم تؤمّن لها مستلزمات الصيانة، فإن كارثة كبيرة آتية في هذا المجال.
الجمهورية
- نقل قريبون من مرجع سياسي أنّ هناك مساعيَ جديّة لتسريع استحقاق مهمّ بهدف انجازه خلال شهر أيار المقبل، على رغم الصعوبات.
- أبدى مرجع رسمي رفيع المستوى قلقه من المنحى الذي يتخذه ملف دقيق لجهة تأثيراته المتفاقمة على تركيبة لبنان الديموغرافية وأمنه الإجتماعي.
- طلب مرجع حكومي من جهاز رقابي القيام بجولات تفتيش على القطاع العام والتشدّد بالتأكّد من حضور الموظفين إبتداء من الأسبوع المقبل ومحاسبة كل من يتغيّب عن الحضور.
اللواء
- نُقل عن موفد دبلوماسي عربي أن الانطباع الذي خرج به بعد لقاءات شملت شخصيات رفيعة وقيادية لبنانية، أن اللبنانيين لم يواكبوا المرحلة على مستوى الاقتناعات المتغيرة الحاصلة من حولهم.
- تعقد لقاءات تنسيقية على مستوى رفيع بين مسؤولين في "الثنائي" بطريقة شبه دورية، لتقييم الموقف والمواكبة بخطوات عملية.
- ما يزال المودعون ينتظرون تعاميم جديدة لمصرف لبنان في ما خص السحوبات بالدولار، والسعر المقترح بحدود 35 ألف ليرة لكل دولار وفقاً للتعميم 158..
نداء الوطن
- يتساءل عدد من المعنيين عن مصير إيرادات شركة طيران الشرق الأوسط خصوصاً أنّها دولارات طازجة وما إذا كانت تدخل حسابات مصرف لبنان لاستعمالها بالمضاربات وتمويل صيرفة أو أنها تذهب الى الخزينة العامة من أجل تأمين واردات لزيادات الرواتب.
- لوحظ تحفّظ سفير دولة أوروبية عن إطلاق مواقف سياسية وسط حديث عن وجود تباينات بين دولته ودولة أوروبية أخرى تعمل على الملف اللبناني.
- يقوم بعض موظفي الفئة الأولى بالسفر إلى الخارج على حساب الخزينة في رحلات عمل خاصة، حيث باتوا يرتبطون بوظائف في الخارج إلى جانب عملهم في الإدارة.
البناء
- توقفت مصادر أمنية أمام اللغة العنصرية التي تروّج لها حسابات وهمية وأسماء مشبوهة لبنانية وسورية لتعميم الكراهية والتنابذ وصولاً للحرب تحت ستار النزوح السوري، خصوصاً أن هؤلاء كانوا حلفاء التقوا على جلب النازحين ويلتقون اليوم على تحويلهم مادة استثمار إعلاميّ وربما أمنيّ مبرمج.
- تساءل دبلوماسي عن وجود رغبة أميركية حقيقية بوقف حرب السودان، مشيراً الى أنه يكفي فرض عقوبات مصرفية على حسابات الجنرالين البرهان وحميدتي وعائلتيهما والمقربين منهما، وتجميد كل حسابات تجارة الذهب السوداني حتى يرضخ الطرفان لدعوات وقف النار.
الاخبار
- لدى سؤاله في إحدى المناسبات الاجتماعية أخيراً عن أسباب تصلّب الموقف الأوروبي تجاه قضية النازحين علماً أن الضرر الأكبر من ملف النزوح يقع على المسيحيين، أجاب السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل بالقول: «أنتم، المسيحيين، لا تشكّلون اليوم أكثر من مليون نسمة. عليكم أن تعتادوا ذلك وأن تتأقلموا معه".
- علمت "الأخبار" أن شركة "أس جي ك" التي تعمل في معالجة نفايات بيروت وإنشاء خلايا لطمرها في مطمر الجديدة ستتوقّف، الثلاثاء المقبل، عن أداء مهامها. وعزت الشركة ذلك، في كتاب وجهته قبل أيام إلى مجلس الإنماء والإعمار، إلى تخلّف الدولة اللبنانيّة منذ نحو 10 أشهر عن تسديد مستحقاتها الماليّة التي تُقدّر بـ33 مليون دولار.
- المأدبة التي أقامها رئيس شركة "ميدل إيست" محمد الحوت، تكريماً للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كانت لافتة من حيث حجم الحضور الذي فاق الـ 800 شخص ونوعيته من جهة، وما جرى تقديمه من طعام وشراب في الحفل من جهة أخرى. وكان لافتاً أن أركان مصرف لبنان ومساعدين للحاكم رياض سلامة كانوا بين مدعوي الحوت الذي لم يوجه دعوة إلى وزراء ونواب لأنه أراد استبعاد "أهل المنظومة".
- عبّر عدد من أعضاء مجلس بلديّة بيروت عن استيائهم من إعطاء محافظ بيروت القاضي مروان عبّود تراخيص لإقامة أنشطة في العاصمة من دون علم أعضاء المجلس، وكان آخرها إقامة سوق في بدارو نهاية الأسبوع الماضي. وفيما يؤكد هؤلاء قانونيّة التراخيص المُعطاة من عبود، إلا أن سبب اعتراضهم هو تجاهل عبود اتفاقاً سابقاً مع المجلس البلدي بضرورة إعلام الأخير لدى إعطاء مثل هذه التراخيص، وعدم تغييبه عن الأنشطة التي تُنظّم في المدينة بطريقة مقصودة.
الأنباء
- مرشح جدي لرئاسة الجمهورية يحرص في كل اطلالاته على عدم اعلان ترشيحه رغم أن مواقفه الأخيرة هي عبارة عن برنامج عمل.
- فُهم من تصريحات ضيف رفيع أنه يحمل مبادرة ما، الأمر الذي يضع الزيارة في اطار الاستحقاق الرئاسي أولاً.
أخبار لبنان
اسرار
أسرار
الصحف
صحف لبنان
أسرار الصحف 26-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
0
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
0
صحف اليوم
2023-04-24
أسرار الصحف 24 -4- 2023
صحف اليوم
2023-04-24
أسرار الصحف 24 -4- 2023
0
اسرار
2023-04-23
أسرار الصحف 23-04-2023
اسرار
2023-04-23
أسرار الصحف 23-04-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
0
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
0
اسرار
2023-04-23
أسرار الصحف 23-04-2023
اسرار
2023-04-23
أسرار الصحف 23-04-2023
0
اسرار
2023-04-21
أسرار الصحف 22-04-2023
اسرار
2023-04-21
أسرار الصحف 22-04-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:42
أسرار الصحف 27-04-2023
اسرار
23:42
أسرار الصحف 27-04-2023
0
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
0
عالم الطبخ
05:31
لعشاق المغربية بالدجاج والموزات... إليكم مكوّنات هذه الوصفة اللذيذة وطريقة تحضيرها (فيديو)
عالم الطبخ
05:31
لعشاق المغربية بالدجاج والموزات... إليكم مكوّنات هذه الوصفة اللذيذة وطريقة تحضيرها (فيديو)
0
منوعات
2023-03-15
حادثة غريبة... أب يسرق ابنه أمام صرّاف آلي!
منوعات
2023-03-15
حادثة غريبة... أب يسرق ابنه أمام صرّاف آلي!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:04
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
رياضة
14:04
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
0
أخبار لبنان
14:00
الصفحة الأخيرة لبيار صادق
أخبار لبنان
14:00
الصفحة الأخيرة لبيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إطلاق صندوق لتشجيع الإنتاج السينمائي اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إطلاق صندوق لتشجيع الإنتاج السينمائي اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد مئة عام على صدور كتاب النبي... جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد مئة عام على صدور كتاب النبي... جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ماذا يفعل رأس الديبلوماسية الإيرانية في مسقط؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ماذا يفعل رأس الديبلوماسية الإيرانية في مسقط؟
0
أخبار لبنان
13:49
عبد اللهيان وصل إلى بيروت: الزيارة هي لتأكيد دعم ايران القوي للبنان
أخبار لبنان
13:49
عبد اللهيان وصل إلى بيروت: الزيارة هي لتأكيد دعم ايران القوي للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فضيحة مبنى تاتش الشهير: الفارق بين كلفة المبنى والقيمة الحقيقية له أكثر من ٥٠ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فضيحة مبنى تاتش الشهير: الفارق بين كلفة المبنى والقيمة الحقيقية له أكثر من ٥٠ مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجيش محصّن سياسيًا... لتطبيق القانون بحق أي مرتكب أو مخالف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجيش محصّن سياسيًا... لتطبيق القانون بحق أي مرتكب أو مخالف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كابيتال كونترول مصرف لبنان لم يدرس بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كابيتال كونترول مصرف لبنان لم يدرس بعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:43
بيان مشترك لسفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي: لا حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من الداخل
أخبار لبنان
10:43
بيان مشترك لسفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي: لا حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من الداخل
2
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
3
منوعات
11:39
عن عمر 34 عاما... وفاة شبيهة كيم كارداشيان بعد خضوعها لعملية جراحية تجميلية (صور)
منوعات
11:39
عن عمر 34 عاما... وفاة شبيهة كيم كارداشيان بعد خضوعها لعملية جراحية تجميلية (صور)
4
امن وقضاء
06:38
نازح سوري تعرض لشرطي بلدي بالضرب في القليعة
امن وقضاء
06:38
نازح سوري تعرض لشرطي بلدي بالضرب في القليعة
5
فنّ
05:26
إليسا تثير قلق الجمهور: "سأقف شامخة لو وحيدة ضد العالم كله"
فنّ
05:26
إليسا تثير قلق الجمهور: "سأقف شامخة لو وحيدة ضد العالم كله"
6
فنّ
05:04
رانيا سلوان نجمة "عروس بيروت" تتعرّض لمحاولة سرقة سيارتها: "هيدا بلدنا" (صور)
فنّ
05:04
رانيا سلوان نجمة "عروس بيروت" تتعرّض لمحاولة سرقة سيارتها: "هيدا بلدنا" (صور)
7
فنّ
05:32
شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"
فنّ
05:32
شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"
8
فنّ
13:32
وفاة الممثل الكوميدي سامي خياط
فنّ
13:32
وفاة الممثل الكوميدي سامي خياط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store