أسرار الصحف 27-04-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 27 نيسان 2023؟



النهار



- يقول وزير سابق ان الهجمة على كازينو لبنان تحت شعار افادة شركات لها علاقة بالصهيونية من اموال الالعاب الالكترونية مصدرها مافيات العاب القمار غير الشرعي في لبنان التي تتعامل مع الشركات نفسها ومن خارج القانون وتحرم الخزينة ملايين الدولارات في حين ان صندوق النقد الدولي يسأل باستمرار عن التأخر في اقرار العقود التي توفر للخزينة مداخيل اضافية.



- احد النواب الجدد يحاذر من المشاركة في مناسبات اجتماعية في دائرته بعد خلاف حاد مع عدد من العائلات ما استدعى تدخلا من اعلى المراجع الحزبية.



- يدور خلاف بين مسؤولين حزبيين من طائفة واحدة كانا التقيا على مواجهة زعيم من الطائفة نفسها قبل ان تباعدهما السياسات التي صارت متباعدة ايضا.



- يقول أحد النواب البارزين إن ما يحصل على خط النازحين، يذكّره بحقبة السبعينيات، وما كان يحصل إبان الوجود الفلسطيني في تلك المرحلة.



- نُقل أن البنية التحتية، وتحديداً في المياه والصرف الصحّي، إن لم تؤمّن لها مستلزمات الصيانة، فإن كارثة كبيرة آتية في هذا المجال.





الجمهورية



- نقل قريبون من مرجع سياسي أنّ هناك مساعيَ جديّة لتسريع استحقاق مهمّ بهدف انجازه خلال شهر أيار المقبل، على رغم الصعوبات.



- أبدى مرجع رسمي رفيع المستوى قلقه من المنحى الذي يتخذه ملف دقيق لجهة تأثيراته المتفاقمة على تركيبة لبنان الديموغرافية وأمنه الإجتماعي.



- طلب مرجع حكومي من جهاز رقابي القيام بجولات تفتيش على القطاع العام والتشدّد بالتأكّد من حضور الموظفين إبتداء من الأسبوع المقبل ومحاسبة كل من يتغيّب عن الحضور.





اللواء



- نُقل عن موفد دبلوماسي عربي أن الانطباع الذي خرج به بعد لقاءات شملت شخصيات رفيعة وقيادية لبنانية، أن اللبنانيين لم يواكبوا المرحلة على مستوى الاقتناعات المتغيرة الحاصلة من حولهم.



- تعقد لقاءات تنسيقية على مستوى رفيع بين مسؤولين في "الثنائي" بطريقة شبه دورية، لتقييم الموقف والمواكبة بخطوات عملية.



- ما يزال المودعون ينتظرون تعاميم جديدة لمصرف لبنان في ما خص السحوبات بالدولار، والسعر المقترح بحدود 35 ألف ليرة لكل دولار وفقاً للتعميم 158..





نداء الوطن



- يتساءل عدد من المعنيين عن مصير إيرادات شركة طيران الشرق الأوسط خصوصاً أنّها دولارات طازجة وما إذا كانت تدخل حسابات مصرف لبنان لاستعمالها بالمضاربات وتمويل صيرفة أو أنها تذهب الى الخزينة العامة من أجل تأمين واردات لزيادات الرواتب.



- لوحظ تحفّظ سفير دولة أوروبية عن إطلاق مواقف سياسية وسط حديث عن وجود تباينات بين دولته ودولة أوروبية أخرى تعمل على الملف اللبناني.



- يقوم بعض موظفي الفئة الأولى بالسفر إلى الخارج على حساب الخزينة في رحلات عمل خاصة، حيث باتوا يرتبطون بوظائف في الخارج إلى جانب عملهم في الإدارة.





البناء



- توقفت مصادر أمنية أمام اللغة العنصرية التي تروّج لها حسابات وهمية وأسماء مشبوهة لبنانية وسورية لتعميم الكراهية والتنابذ وصولاً للحرب تحت ستار النزوح السوري، خصوصاً أن هؤلاء كانوا حلفاء التقوا على جلب النازحين ويلتقون اليوم على تحويلهم مادة استثمار إعلاميّ وربما أمنيّ مبرمج.



- تساءل دبلوماسي عن وجود رغبة أميركية حقيقية بوقف حرب السودان، مشيراً الى أنه يكفي فرض عقوبات مصرفية على حسابات الجنرالين البرهان وحميدتي وعائلتيهما والمقربين منهما، وتجميد كل حسابات تجارة الذهب السوداني حتى يرضخ الطرفان لدعوات وقف النار.





الاخبار



- لدى سؤاله في إحدى المناسبات الاجتماعية أخيراً عن أسباب تصلّب الموقف الأوروبي تجاه قضية النازحين علماً أن الضرر الأكبر من ملف النزوح يقع على المسيحيين، أجاب السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل بالقول: «أنتم، المسيحيين، لا تشكّلون اليوم أكثر من مليون نسمة. عليكم أن تعتادوا ذلك وأن تتأقلموا معه".



- علمت "الأخبار" أن شركة "أس جي ك" التي تعمل في معالجة نفايات بيروت وإنشاء خلايا لطمرها في مطمر الجديدة ستتوقّف، الثلاثاء المقبل، عن أداء مهامها. وعزت الشركة ذلك، في كتاب وجهته قبل أيام إلى مجلس الإنماء والإعمار، إلى تخلّف الدولة اللبنانيّة منذ نحو 10 أشهر عن تسديد مستحقاتها الماليّة التي تُقدّر بـ33 مليون دولار.



- المأدبة التي أقامها رئيس شركة "ميدل إيست" محمد الحوت، تكريماً للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كانت لافتة من حيث حجم الحضور الذي فاق الـ 800 شخص ونوعيته من جهة، وما جرى تقديمه من طعام وشراب في الحفل من جهة أخرى. وكان لافتاً أن أركان مصرف لبنان ومساعدين للحاكم رياض سلامة كانوا بين مدعوي الحوت الذي لم يوجه دعوة إلى وزراء ونواب لأنه أراد استبعاد "أهل المنظومة".



- عبّر عدد من أعضاء مجلس بلديّة بيروت عن استيائهم من إعطاء محافظ بيروت القاضي مروان عبّود تراخيص لإقامة أنشطة في العاصمة من دون علم أعضاء المجلس، وكان آخرها إقامة سوق في بدارو نهاية الأسبوع الماضي. وفيما يؤكد هؤلاء قانونيّة التراخيص المُعطاة من عبود، إلا أن سبب اعتراضهم هو تجاهل عبود اتفاقاً سابقاً مع المجلس البلدي بضرورة إعلام الأخير لدى إعطاء مثل هذه التراخيص، وعدم تغييبه عن الأنشطة التي تُنظّم في المدينة بطريقة مقصودة.





الأنباء



- مرشح جدي لرئاسة الجمهورية يحرص في كل اطلالاته على عدم اعلان ترشيحه رغم أن مواقفه الأخيرة هي عبارة عن برنامج عمل.



- فُهم من تصريحات ضيف رفيع أنه يحمل مبادرة ما، الأمر الذي يضع الزيارة في اطار الاستحقاق الرئاسي أولاً.