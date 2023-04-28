الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 28-04-2023
اسرار
2023-04-27 | 23:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 28-04-2023
الجمهورية
تحوّلت وزارة خدماتية الى "أهليّة بمحليّة" بعد توسّع حلقة مستشاري الوزير الذين تربطهم به ارتباطات عائلية.
للمرة الأولى سَبقت مفرزة أمنية وديبلوماسية شخصية أجنبية زارت بيروت والتقت المسؤولين اللبنانيين.
تفكّر شخصية غير إدارية بخطوة الإدعاء لدى مراجع دولية على بعض المحرّضين الذين يستغلون أزمة كبيرة لمصالح فئوية تمس سلامة المؤسسات الأمنية اللبنانية ووحدتها.
اللواء
انتقدت مصادر دبلوماسية تنصُّل وزير سيادي من عرضٍ لنظيره من دولة فاعلة، لاعتبارات مجهولة!
يبتعد نواب بارزون في تيار معروف عن المشهد لأسباب تتعلق بمسارات مفاجئة، مع صدور كلمة السر الرئاسية.
تجدَّد الاستياء لدى موظفي القطاع العام من المالية حول طريقة تحويل الرواتب والتمييز بين فئات الموظفين عشية عيد العمال!
نداء الوطن
تحاول شخصية نيابية بارزة تقريب وجهات النظر بين تيارين من الخندق السياسي نفسه، لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب الخلاف الرئاسي الحاد بينهما.
لوحظ أنّ تغييراً طرأ خلال أيام معدودة، على خطاب قيادي حزبي بارز، فانتقل من فتح باب الحوار حول الاستحقاق الرئاسي، إلى إغلاقه بإحكام.
يُنتظر أن يتقدم عدد من المحامين مطلع الأسبوع المقبل، بمراجعات للطعن بمرسوم الكابيتال كونترول الذي أقرته الحكومة في جلستها الأخيرة.
البناء
تعكف جهات داخلية وخارجية على دراسة مغزى كلام الوزير السابق سليمان فرنجية "لن أذهب إلى جلسة أتحدّى فيها السعودية" وقوله "يمكنني أن أصل بـ65 صوتاً لكنني لن أستطيع أن أحكم والمعركة ليست معركة نصاب" بل "معركة ضمّ الجميع". ورأت فيها مدخلاً لدعوة رئيس المجلس النيابي للحوار.
توقع مصدر دبلوماسي روسي انعقاد اجتماع قريب لممثلي روسيا وإيران وتركيا وسوريا على قاعدة أن التقدم البطيء الذي يتحقق في هذه اللقاءات يؤشر إلى جدوى هذه الإجتماعات، رغم عدم صدور بيان سياسي تلتزم بموجبه تركيا بالانسحاب من سورية الذي يبقى الشرط للانتقال إلى مستوى الرئاسات.
الأخبار
بعد تكليفه من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متابعة ملف النازحين السوريين، التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري مسؤولين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، وبدأ بإعداد خطة عملانية يفترض أن يقدمها إلى رئيس الحكومة الأسبوع المقبل. كما بدأ التواصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون للتنسيق في بعض التفاصيل.
يفترض أن تعقد الهيئة العامّة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية اجتماعاً اليوم من أجل تحديد المهل (موعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة وفتح باب الترشيح وإقفاله)، بعدما أخفقت الهيئة في تأمين النصاب لانعقاد جلسة للغاية نفسها الأسبوع الماضي. وعملت بعض العائلات أخيراً على تسوية أوضاعها القانونية كاختيار ممثلين عنها في الاتحاد، وتقديم مستندات الانتساب المطلوبة، باستثناء 5 عائلات لن تكون قادرة على المشاركة في الانتخابات المقبلة، ترشيحاً وتصويتاً، بسبب خلافات داخل جمعياتها. ويحاول المعنيون حث العائلات البيروتية على المشاركة في اجتماع الجمعة للخروج بموقف موحّد حول تحديد المهل. وفي حال عدم تأمين النصاب (النصف زائداً واحداً)، ستحدد الهيئة الإدارية المهل بمن حضر.
الأنباء
يقول مرجع مسؤول في مجلس خاص إنه يتوقع المزيد من المواقف المتصلبة حيال ملف انساني.
يتولى نائب سابق القيام بسلسلة اتصالات ولقاءات لأهداف تخدم السياق المطروح من مرجعيته، بعيدا عن عيون الإعلام.
أخبار لبنان
اسرار
أسرار الصحف
صحف لبنان
أسرار الصحف 27-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
0
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
0
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
0
صحف اليوم
2023-04-24
أسرار الصحف 24 -4- 2023
صحف اليوم
2023-04-24
أسرار الصحف 24 -4- 2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
0
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
0
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
0
اسرار
2023-04-23
أسرار الصحف 23-04-2023
اسرار
2023-04-23
أسرار الصحف 23-04-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-04-18
"درية خانوم" تشعر فريق العمل بالخوف في كواليس "العربجي"
فنّ
2023-04-18
"درية خانوم" تشعر فريق العمل بالخوف في كواليس "العربجي"
0
فنّ
2023-04-07
عن زكريا الداعشي في "النار بالنار"... فيكتوريا عون: يحتاج إلى علاج!
فنّ
2023-04-07
عن زكريا الداعشي في "النار بالنار"... فيكتوريا عون: يحتاج إلى علاج!
0
أخبار لبنان
12:52
مِن اللبنانيين مَن يستفيد مِن النزوح.. فأي مصلحة ستغلب؟
أخبار لبنان
12:52
مِن اللبنانيين مَن يستفيد مِن النزوح.. فأي مصلحة ستغلب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-02
الويسكي والجنّ صناعة جديدة في لبنان... هل تبصر النور محليا وعالميا؟
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-02
الويسكي والجنّ صناعة جديدة في لبنان... هل تبصر النور محليا وعالميا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كاريكاتير بيار صادق يجسّد لبنان في كلّ مراحله... وصادق بريشته!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كاريكاتير بيار صادق يجسّد لبنان في كلّ مراحله... وصادق بريشته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الصفحة الأخيرة لبيار صادق مع جان بلانتو
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الصفحة الأخيرة لبيار صادق مع جان بلانتو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان يودع الممثل والكاتب والمخرج المسرحي سامي خياط
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان يودع الممثل والكاتب والمخرج المسرحي سامي خياط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اليساندرو سافينا في بيروت ويوجه رسالة الى محبيه عبر الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اليساندرو سافينا في بيروت ويوجه رسالة الى محبيه عبر الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إفتتاح "هوريكا لبنان" بنسخته السابعة والعشرين...
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إفتتاح "هوريكا لبنان" بنسخته السابعة والعشرين...
0
أخبار لبنان
13:03
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
أخبار لبنان
13:03
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:58
سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)
أخبار لبنان
10:58
سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)
2
اقتصاد
02:12
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
إنخفاض في أسعار المحروقات
3
اقتصاد
11:12
وزارة المال: تسديد كامل رواتب القطاع العام لشهر أيار على سعر صرف ٦٠ الف ليرة استثنائيا
اقتصاد
11:12
وزارة المال: تسديد كامل رواتب القطاع العام لشهر أيار على سعر صرف ٦٠ الف ليرة استثنائيا
4
أخبار لبنان
10:10
أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي
أخبار لبنان
10:10
أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي
5
فنّ
10:42
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!
فنّ
10:42
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!
6
أخبار لبنان
09:56
تعميم توضيحي من وزير العمل للمرسوم المتعلق بالحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة
أخبار لبنان
09:56
تعميم توضيحي من وزير العمل للمرسوم المتعلق بالحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة
7
أخبار لبنان
13:03
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
أخبار لبنان
13:03
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
8
حال الطقس
02:17
المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا
حال الطقس
02:17
المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store