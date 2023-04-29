الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 29-04-2023
اسرار
2023-04-29 | 00:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 29-04-2023
أسرار الصحف 29-04-2023
صحيفة البناء
ـ كواليس
توقع دبلوماسي غربي موقفاً صينياً قوياً من الحديث الأميركي الكوري الجنوبي عن ضم كوريا الجنوبية إلى المظلة النووية الأميركية وتشكيل ناتو شرق آسيوي يضمّ اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وقال قد يأتي الردّ على لسان الرئيس الكوري الشمالي أو صواريخه.
ـ خفايا
قال مرجع دبلوماسي إقليمي إن البعض قد يستغرب معادلة «أي رئيس توافقي في لبنان يلبي متطلبات التسويات الخارجية، وهذا سبب عدم الاهتمام باسم الرئيس بقدر التركيز على الانتخاب، ولن يتدخّل الخارج لدفع أي طرف داخليّ تبنّي ترشيح أو تراجع عن ترشيح وإذا استمرّ الفراغ فالمسؤولية لبنانية».
صحيفة الجمهورية
ـ عمّم مسؤول كبير على كوادر حزبه الردّ بقسوة على أي استهداف يتعرّض له هذا الحزب من قبل ناشطي تيار سياسي، سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل الإجتماعي.
ـ ديبلوماسي في دولة عظمى توسّط لدى عاصمة دولية راعية لاتفاق إقليمي كبير من أجل التدخّل لحسم استحقاق لبناني حسّاس.
ـ إستاء مرجع غير مدني من موقف لرئيس تيار سياسي من موضوع النزوح طاول فيه دور المؤسسة التي يرأس بصورة غير مباشرة.
صحيفة اللواء
ـ همس
أجرى مرشح رئاسي اتصالات بعدد من الضباط ضمن فريق عمل يسعى لتشكيله في حال وصل إلى قصر بعبدا.
ـ غمز
بدأت مصارف وازنة عمليات تسريح واسعة في مختلف المحافظات اللبنانية.
ـ لغز
فرض النظام في دولة مجاورة طوقاً من الصمت على «الزوبعة المثارة» حول قضية شعبية تهمه بالدرجة الأولى!
صحيفة نداء الوطن
ـ تبيّن أنّ شقيقة مسؤولة بارزة في مصرف لبنان، تخضع للتحقيق، هي مستشارة في وزارة الطاقة وقد اعتبرت اليد اليمنى لعدد من الوزراء المتعاقبين، لا سيما الحزبيين منهم.
ـ تساءلت مصادر مواكبة عما اذا كان نقيب بارز قدّم لمسؤول حزبي وآخر أمني معطيات عن نشاط احد المراصد القانونية المتخصصة الذي ينشط في المجال الحقوقي، لإثبات ارتباطه بجهات خارجية.
ـ يحاول بعض النواب السنة تنظيم لقاء شبيه باللقاء السابق الذي عقد في دار الفتوى، لمناقشة أوضاع البلاد والتطورات على الساحة السنية لا سيما بعد أحكام ملف خلدة.
الأنباء
- اهتمام إعلامي
لوحظ الاهتمام الإعلامي الخارجي والمواكبة الواسعة في اليومين الماضيين بزيارة موفد إقليمي إلى بيروت.
- حرك خجول
تحرك خجول دعماً لموقف مطلبي، يعكس تشتتاً واضحاً في صفوف الجهة الداعية.
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 28-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-04-27
أسرار الصحف 28-04-2023
اسرار
2023-04-27
أسرار الصحف 28-04-2023
0
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
0
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
0
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-04-27
أسرار الصحف 28-04-2023
اسرار
2023-04-27
أسرار الصحف 28-04-2023
0
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
0
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
0
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
اسرار
2023-04-24
أسرار الصحف 25-4-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-19
ارسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزيا بشقيق زوجته نورا
أخبار لبنان
2023-04-19
ارسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزيا بشقيق زوجته نورا
0
أخبار لبنان
2023-04-26
حمية: تكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في المطار يؤكد أنه أصبح مرفقًا رافدًا للخزينة بمئات ملايين الدولارات
أخبار لبنان
2023-04-26
حمية: تكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في المطار يؤكد أنه أصبح مرفقًا رافدًا للخزينة بمئات ملايين الدولارات
0
آخر الأخبار
2023-04-18
خلف وعون: لن نشارك في هذه الجلسة اللادستورية وسنتجه الى خطوات نعلن عنها تباعاً
آخر الأخبار
2023-04-18
خلف وعون: لن نشارك في هذه الجلسة اللادستورية وسنتجه الى خطوات نعلن عنها تباعاً
0
آخر الأخبار
2023-04-19
التحكم المروري: إعادة فتح السير على أوتوستراد خلدة بالإتجاهين
آخر الأخبار
2023-04-19
التحكم المروري: إعادة فتح السير على أوتوستراد خلدة بالإتجاهين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
0
امن وقضاء
13:17
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
امن وقضاء
13:17
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
2
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
3
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
4
حال الطقس
02:02
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
02:02
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟
5
صحف اليوم
00:18
الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)
صحف اليوم
00:18
الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)
6
خبر عاجل
11:32
عبد اللهيان: وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران
خبر عاجل
11:32
عبد اللهيان: وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران
7
أخبار لبنان
16:56
تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
16:56
تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟
8
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store