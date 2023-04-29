أسرار الصحف 29-04-2023

أسرار الصحف 29-04-2023



صحيفة البناء

ـ كواليس

توقع دبلوماسي غربي موقفاً صينياً قوياً من الحديث الأميركي الكوري الجنوبي عن ضم كوريا الجنوبية إلى المظلة النووية الأميركية وتشكيل ناتو شرق آسيوي يضمّ اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وقال قد يأتي الردّ على لسان الرئيس الكوري الشمالي أو صواريخه.

ـ خفايا

قال مرجع دبلوماسي إقليمي إن البعض قد يستغرب معادلة «أي رئيس توافقي في لبنان يلبي متطلبات التسويات الخارجية، وهذا سبب عدم الاهتمام باسم الرئيس بقدر التركيز على الانتخاب، ولن يتدخّل الخارج لدفع أي طرف داخليّ تبنّي ترشيح أو تراجع عن ترشيح وإذا استمرّ الفراغ فالمسؤولية لبنانية».



صحيفة الجمهورية

ـ عمّم مسؤول كبير على كوادر حزبه الردّ بقسوة على أي استهداف يتعرّض له هذا الحزب من قبل ناشطي تيار سياسي، سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل الإجتماعي.

ـ ديبلوماسي في دولة عظمى توسّط لدى عاصمة دولية راعية لاتفاق إقليمي كبير من أجل التدخّل لحسم استحقاق لبناني حسّاس.

ـ إستاء مرجع غير مدني من موقف لرئيس تيار سياسي من موضوع النزوح طاول فيه دور المؤسسة التي يرأس بصورة غير مباشرة.



صحيفة اللواء

ـ همس

أجرى مرشح رئاسي اتصالات بعدد من الضباط ضمن فريق عمل يسعى لتشكيله في حال وصل إلى قصر بعبدا.

ـ غمز

بدأت مصارف وازنة عمليات تسريح واسعة في مختلف المحافظات اللبنانية.

ـ لغز

فرض النظام في دولة مجاورة طوقاً من الصمت على «الزوبعة المثارة» حول قضية شعبية تهمه بالدرجة الأولى!



صحيفة نداء الوطن

ـ تبيّن أنّ شقيقة مسؤولة بارزة في مصرف لبنان، تخضع للتحقيق، هي مستشارة في وزارة الطاقة وقد اعتبرت اليد اليمنى لعدد من الوزراء المتعاقبين، لا سيما الحزبيين منهم.

ـ تساءلت مصادر مواكبة عما اذا كان نقيب بارز قدّم لمسؤول حزبي وآخر أمني معطيات عن نشاط احد المراصد القانونية المتخصصة الذي ينشط في المجال الحقوقي، لإثبات ارتباطه بجهات خارجية.

ـ يحاول بعض النواب السنة تنظيم لقاء شبيه باللقاء السابق الذي عقد في دار الفتوى، لمناقشة أوضاع البلاد والتطورات على الساحة السنية لا سيما بعد أحكام ملف خلدة.



الأنباء

- اهتمام إعلامي

لوحظ الاهتمام الإعلامي الخارجي والمواكبة الواسعة في اليومين الماضيين بزيارة موفد إقليمي إلى بيروت.

- حرك خجول

تحرك خجول دعماً لموقف مطلبي، يعكس تشتتاً واضحاً في صفوف الجهة الداعية.