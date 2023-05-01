الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 01-05-2023
اسرار
2023-05-01 | 00:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 01-05-2023
أسرار الصحف 01-05-2023
البناء
ـ كواليس
استبعد دبلوماسي روسي نجاح الجيش الأوكراني بتوفير مقوّمات هجوم مضاد كالذي يجري الحديث عنه إلا إذا ارتبط الهجوم باستخدام أسلحة محرمة مثل القنابل السامة أو السلاح الكيميائي. ويبدو أن الأمر لا يزال قيد النقاش بين الأوكرانيين والأميركيين، مضيفاً أن روسيا مستعدة لكل الاحتمالات.
ـ خفايا
قال دبلوماسي عربي إن القرار السعودي لم يُحسم بعد بصدد الاستعجال بإنهاء أمر عضوية سورية في الجامعة ودعوتها للقمة ومثله الاستعجال بانتخابات الرئاسة اللبنانية بانتظار حسم القرار، فيما إذا كان حضور رئيسين لبناني وسوري في قمة يترأسها الملك سلمان مطلوباً كعلامة نجاح تاريخي للقمة.
النهار
ـ اعتُبر موقف مرجع سياسي تعقيباً على الرئاسة والنازحين، رداً على عدم الإكتراث لمبادرته الرئاسية، و"زكزكة" للبعض.
ـ تزداد اعلانات الحصول على اقامة في دول اجنبية لقاء استثمار عقاري او تجاري او شراء جواز سفر من دون ان تجد الصدى الكبير لعدم تمكن اللبنانيين من سحب ودائعهم والتصرف بها.
ـ لوحظ أن دولاً غربية لم تعلّق على الضجة المثارة حول مسألة النازحين، كونها من الداعمين لهم، وتطالب بابقائهم وعدم ترحيلهم.
الجمهورية
ـ تلقت جهة أممية تقريراً عن تجمعات تحت عنوان حرية الإعلام وتطوّره أظهر ارتباطها المالي والسياسي بمنظمات دولية.
ـ يجري خلاف بين جهازين رقابيين حول آلية تطبيق مرسوم أخير صدر عن مجلس الوزراء يتعلق بحضور موظفي القطاع العام والمداومة في العمل.
ـ في إطار حملة شد العصب الحزبي وإطلاق المواقف السياسية ستكون لرئيس سابق ورئيس تيار فاعل محطتان في زحله والقبيات قريباً.
اللواء
ـ همس
هيمن شبح العقوبات الأميركية والغربية على عروض المساعدات التي قدمها وزير الخارجية الإيراني للمسؤولين اللبنانيين الذين كرروا إعتذاراتهم السابقة!
ـ غمز
تريث رئيس التيار الوطني في إعلان موقف واضح من جولة إتصالات النائب بوصعب بإنتظار «ما ستسفر عنه من نتائج حتى يبني على الشيء مقتضاه»!
ـ لغز
تساءل قطب سياسي عن مصير الإتهامات بالفساد التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن صفقات وزارة الإتصالات وشركتي الخليوي وما إذا كانت ستُحال إلى القضاء المختص!
نداء الوطن
ـ احتفل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاسبوع الماضي بزواج ابنته لين على شاب من آل مبارك. واقتصر الحفل الذي أقيم في دارته في الرابية على 150 شخصاً تركوا هواتفهم خارجاً درءاً للتصوير.
ـ عُقِد اجتماع بين وزيرين حضره، إلى جانب أحدهما شقيقه وإلى جانب الآخر شقيقاه وابن عمه.
ـ رغم أنّ البحث تقدم في صفوف المعارضة لتوحيد الرؤية الرئاسية لكن لن يعلن عن أي اسم جديد حالياً كي لا يواجه الحرق.
الأنباء
خطورة بالغة
يغيب عن بال بعض المنخرطين في حملة عنصرية لأهداف شعبوية، الخطورة البالغة على الأمن الاجتماعي المترتبة على هذه الحملة.
تصرف فضّ
يتصرف مسؤول إداري بطريقة فضّة تخالف كل القوانين والأنظمة وكأنه الحاكم المطلق في نطاق مسؤوليته.
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 29-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-04-29
أسرار الصحف 29-04-2023
اسرار
2023-04-29
أسرار الصحف 29-04-2023
0
اسرار
2023-04-27
أسرار الصحف 28-04-2023
اسرار
2023-04-27
أسرار الصحف 28-04-2023
0
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
0
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-04-29
أسرار الصحف 29-04-2023
اسرار
2023-04-29
أسرار الصحف 29-04-2023
0
اسرار
2023-04-27
أسرار الصحف 28-04-2023
اسرار
2023-04-27
أسرار الصحف 28-04-2023
0
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
اسرار
2023-04-26
أسرار الصحف 27-04-2023
0
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
اسرار
2023-04-25
أسرار الصحف 26-04-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:13
ميقاتي لموظفي القطاع العام: ما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه
أخبار لبنان
02:13
ميقاتي لموظفي القطاع العام: ما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة
0
أخبار لبنان
2023-04-24
إجلاء اللبنانيين من السودان... بيان جديد لوزارة الخارجية
أخبار لبنان
2023-04-24
إجلاء اللبنانيين من السودان... بيان جديد لوزارة الخارجية
0
آخر الأخبار
02:22
اللجنة الانتخابية: غالبية ساحقة أيدت الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان
آخر الأخبار
02:22
اللجنة الانتخابية: غالبية ساحقة أيدت الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:44
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
أخبار لبنان
15:44
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مركزٌ لدراسة الشرائط المصورة العربية يبصر النور في بيروت..وإحتفاء بمحمود كحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مركزٌ لدراسة الشرائط المصورة العربية يبصر النور في بيروت..وإحتفاء بمحمود كحيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز لكرة السلة إلى أهم بطولات العالم: التحدي بأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز لكرة السلة إلى أهم بطولات العالم: التحدي بأمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
2
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
3
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مصرف لبنان ينظم التحويلات والدفع بالشيك... بالفريش ليرة ودولار
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مصرف لبنان ينظم التحويلات والدفع بالشيك... بالفريش ليرة ودولار
4
اخبار البرامج
07:10
نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!
اخبار البرامج
07:10
نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!
5
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
6
أخبار لبنان
09:07
قرارات ليوحنا العاشر بعد "ثبوت وقوع تجاوزات خطيرة من المعتمد البطريركي في السويد"
أخبار لبنان
09:07
قرارات ليوحنا العاشر بعد "ثبوت وقوع تجاوزات خطيرة من المعتمد البطريركي في السويد"
7
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store