أسرار الصحف 2-5-2023

الأنباء



- غياب لبنان عن اجتماعات معني بها بشكل مباشر يثير تساؤلات كثيرة برسم المعنيين المباشرين بملفات مصيرية.



- رغم ثقل الأزمات التي تعصف بالبلد يبدو موسم الصيف السياحي مبشّراً.