أسرار الصحف 03-05-2023

نُقل أن مرجعاً سياسياً كان صريحاً جدا خلال لقائه سفيرة دولة أوروبية بارزة، وحذّرها من الإقدام على أي خطوة رئاسية غير محسوبة.لوحظ أن معظم المدن والقرى والبلدات بدأت تحصي أعداد النازحين السوريين وتراقب تحركاتهم، وثمة حراسات ليلية تفاعلت في الأيام الأخيرة من قِبل بلديات ومتطوعين.في ضوء التحقيق الذي نشرته "النهار" بعنوان "عمليات تزوير عقارية خطرة لتملك نازحين سوريين في البقاع الشمالي: %15 من الأراضي ملك النازحين و%50 من سهل عدوس وغزال ونعنعة!"، فتحت الأجهزة الأمنية في المنطقة تحقيقا، شمل عددا من السماسرة وكتاب العدل والسوريين الذين اشتروا العقارات، وتستعد لاحالة التحقيق إلى النيابة العامة.تنوي مرجعية مدنية تنظيم لقاء سياسي - ديبلوماسي إستثنائي من أجل معالجة قضية بالغة الدقة قبَيل استحقاقات داهمة.كشف أحد النواب أنه تعرّض لضغط من جهة سياسية حتى ينسجم مع خيارها في مقاربة استحقاق أساسي لكنه لم يتجاوب.مستشار قريب جداً من وزير بارز في وزارة خدماتية يروّج حملة مُفبركة ضد مدير الوزارة الذي يعتقد أنه أصبح يشكّل مصدر إزعاج له.يدرك معنيون أن خلافات جدّية تعصف بدولتين على الأقل من اللجنة الخماسية حول مقاربات تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية!يدق تيار معروف النفير، مروِّجاً معلومات عن قرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية.يواجه تعميم فتح "حسابات طازجة" بالليرة والدولار، ضمن نظام التحويل والسحب والشيكات، معارضة قوية لجهة عدم الثقة بالقيِّمين على النظام المصرفيتعمل جهات مانحة على تحوير قانون المياه عبر صياغة مراسيمه التطبيقية على نحو يخصص جزءاً من بدلات استخراج المياه من الآبار لجهات خاصة وشركات معينة.يتردد أنّ وزيراً يسعى إلى إعطاء تراخيص موقتة لاستثمار مؤسسات من دون استيفاء شروط التنظيم المدني ووزارة البيئة.يقال إنّ أحد مستثمري المقالع والكسارات في منطقة جنوبية يُكرم أحد القضاة بـ"لفتات" شهرية.توقع مصدر نيابي حملة ترويج سياسية وإعلامية لصالح مرشح رئاسي بارز يواجه ترشيحه تعقيداً دستورياً. وقال إن الحملة ممولة من دولة خليجية وسوف يعقبها وصول مبعوث لهذه الدولة التي تحاول استعادة دورها السابق في الملفات اللبنانية.قال مرجع دبلوماسي سابق إن ما تضمنه بيان الاجتماع الخماسي الذي شهدته عمان، بحضور وزير خارجية سورية لجهة التعاون الأمني عبر الحدود السورية مع الأردن والعراق يكشف نقطة ضعف في الحضور اللبناني.قالت مصادر مالية إن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخزانة الأميركية قال أمام زوار لبنانيين إن الإدارة الأميركية لم تتورّط كثيراً في ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، وإنه بمعزل عن الشخصية التي ترتاح لها في هذا الموقع، إلا أن اهتمامها يتركز على أمرين: الأول يتعلق بمنصب قائد الجيش ومن يتولاه سواء وصل العماد جوزيف عون إلى بعبدا أم لم يصل، إذ تريد واشنطن الحفاظ على الواقع الحالي للمؤسسة العسكرية الذي ترعاه بشكل خاص. أما الأمر الثاني فيتعلق بالنظام المالي والنقدي في لبنان، بما في ذلك هوية الحاكم الجديد لمصرف لبنان وصلاحياته. ولفت المسؤول إلى أن واشنطن تفترض أن التجربة دلت على وجوب إدخال تعديلات جوهرية على قانون النقد والتسليف بحيث لا يترك الحاكم مطلق الصلاحيات وتكون هيئات الرقابة أكثر استقلالية.نقل مقربون عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه أنه بات يائساً من إمكانية إحداث إصلاحات كبيرة، لأن الخلافات بين القوى السياسية على الانتخابات الرئاسية ليست هي الأهم، وأن الخلافات الأكبر هي على بناء الدولة أكبر. ويقول ميقاتي إنه بذل قصارى جهوده، وإنه يدرك أن هناك أطرافاً داخلية كثيرة لا تريد أن يكون له دور في السلطة في المرحلة المقبلة. وهو أسرّ بأنه تبلّغ من السعودية، بطريقة صريحة، أنها تعارض عودته إلى رئاسة الحكومة، وأن الحملات التي يتعرض لها في لبنان وخارجه تجعله يفكر جدياً بمغادرة لبنان ووقف أي استثمار فيه بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.حذرت جهات معنية من مخاطر تشريع حق القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وبيعها إلى المواطنين كخدمة تتم على حساب حق الاحتكار الذي تملكه مؤسسة كهرباء لبنان. وقالت الجهات نفسها إن النقاش القائم حول الملف في مجلس النواب يقوم على فكرة أن يترك للجهات المحلية في كل لبنان، سواء كانت أفراداً أو شركات، بإقامة معامل على الطاقة الشمسية تنتج كميات كبيرة من ساعات التغذية التي يمكنها بيعها للمستخدمين، على أن يصار إلى استخدام الشبكة العامة لكهرباء لبنان، وفي حال تعذر ذلك عبر شبكة خاصة يتم إعدادها من قبل الشركة أو صاحب المشروع.قالت مصادر في قوى الأمن الداخلي إن كبار المسؤولين في الدولة والقوى السياسية النافذة في الجنوب باتت على علم بتفاصيل عمليات الاعتداء المنظم على مشاعات في أكثر من قضاء في الجنوب، ومن قبل مجموعات تحظى بتغطية قوى سياسية. وأشارت المصادر إلى أنه في حال لم يتم إصدار القرار السياسي برفع الغطاء عن المعتدين على هذه الأملاك، فإنه يصعب على قوى الأمن الدخول في مواجهات قد تتحول إلى عمليات دموية في ظل لجوء المعتدين إلى حمل السلاح أو استخدام الأهالي والمستفيدين من الاعتداءات للتصدي لعناصر القوى الأمنية ومنعهم من الوصول إلى أماكن الاعتداءات.صحيح أن تحرّك احدى الشخصيات جاء بمبادرة شخصية لكن لا يمكن فصله عن مرجعيته السياسية ومن الطبيعي ان تكون نتائجها منسّقة معها.أسابيع فاصلة لجهة استمرار مرفق عام بتقديم خدمته وذلك ربطاً بقدرته على الايفاء بالتزاماته.