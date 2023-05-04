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أسرار الصحف 04-05-2023
اسرار
2023-05-03 | 23:45
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أسرار الصحف 04-05-2023
أسرار الصحف 04-05-2023
الجمهورية
لاحظت أوساط متابعة وجود خطابَين لجهة سياسية فاعلة من موضوع الإستحقاق الرئاسي: واحد مَرن وآخر متشدّد من دون تغيير كبير في التوجه والمضمون.
قال مسؤول حزبي كبير إنه لم يقطع الأمل بعد في إمكان أن يطرأ تطوّر جوهري في موقف تيار سياسي حليف له، حيال ملف حسّاس.
ما زالت إحدى القضايا الكبرى تتفاعل داخل حزب فاعل وقد أُرجئت بعض الإجراءات التي يمكن القيام بها بحق أحد الوزراء الى موعد تحرّره من موقعه.
اللواء
للمرة الثانية على التوالي، تتصدر مقدمة محطة محسوبة على تيار سياسي معروف بيان جهة حزبية في معرض الرد على مرجع نيابي كبير..
تتعمد غالبية المصارف التعتيم على نظام دفع الضرائب، واخضاع اصحاب الحقوق لطرائقها، الخارجة عن النظام، في أحيان كثيرة..
تأخرت زيارة حصلت أمس عدّة مرات، لأسباب تتعلق بإنضاج المعطيات لتوقيع اتفاقيات تعطي البلد الزائر امتيازات ملموسة في مجال إعادة الإعمار
نداء الوطن
يعلّق أحد السياسيين المخضرمين على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تأمين فوز رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بالقول إنّ رئيس المجلس بالكاد استطاع الفوز بـ65 صوتاً، فكيف سيتمكن من تأمين نصاب الثلثين للجلسة؟
يتهكّم أحد أعضاء «اللقاء الأرثوذكسي» على المبادرات الحوارية قائلاً: «يبدو أنّ هناك منافسة أرثوذكسية، بين كلّ من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب غسان سكاف، لصناعة الرئاسة المارونية».
عُلِم أنّ وفداً قطرياً أمنياً وصل بيروت مطلع الأسبوع، وبقيت لقاءاته بعيدة من الأضواء الإعلامية، وتركّزت النقاشات في هذه اللقاءات على الاستحقاق الرئاسي، وعُلِم أنّ هذه اللقاءات دخلت في تفاصيل الأسماء.
البناء
يقول مصدر نيابي إن التوافق على منافس جدّي لسليمان فرنجية يصطدم بعدم رغبة الاشتراكي بتوافق دون ثنائي حزب الله و أمل وعدم استعداد القوات للتوافق مع التيار إلا على أرضيتها السياسية وخشية التيار من تبني ترشيح يمثل هذا الانتقال من الاعتراض على فرنجية إلى العداء لحزب الله
قال دبلوماسي غربي يتابع زيارة الرئيس الإيراني لدمشق إن اتفاقات هامة تبدو ضمن الزيارة من تركيبة الوفد الوزاري المرافق، حيث يشارك وزراء النفط والبنى التحتية والاتصالات والدفاع في توقيع اتفاقيات خلال الزيارة بعدما سبق التفاوض عليها خلال زيارات سجلت للوزراء في شهرين ماضيين
الأنباء
البوصلة الرئاسية غير مستقرة وأسهم تتقدم على حساب أخرى وان كانت الأمور غير محسومة بعد.
اقبال كثيف جداً على طلب جوازات السفر ما ينعكس زحمة كبيرة في مراكز الأمن العام.
صحف اليوم
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الصحف
أسرار الصحف 03-05-2023
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