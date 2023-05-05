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أسرار الصحف 05-05-2023

اسرار
2023-05-04 | 23:35
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أسرار الصحف 05-05-2023
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أسرار الصحف 05-05-2023

النهار

عُلم أن بعض المنظمات الدولية الاجتماعية والإنسانية، ما زالت متوقفة عن دعمها لمؤسّسات وجمعيات وأحزاب، ولم يردّ أصحاب الشأن على الاتصالات لتحديد مواعيد والعودة عن قرار وقف المساعدات.

نائب سابق ارثوذكسي تلقى اطلالاته الاعلامية وحركة اتصالاته ضجة في اوساط طائفته على المستويين الديني والسياسي وسط دعوات الى الاستمرار في مواقفه.

يُنقل أن جناحاً في حزب عتيق، يتحضّر للردّ على جناح آخر بعد طرد رئيسه السابق، وينقل أن كل المفاجآت ستكون من العيار الثقيل بين هذه المجموعات.

محام بيروتي ينشط في المحاكم الشرعية يعمل بالتعاون مع شخصية حزبية في تسويق اسم شيخ ليحل في موقع مفتي الجمهورية.

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الجمهورية

تستعد مجموعة قانونية من المجتمع المدني للتقدّم بملف أمام القضاء يتناول فضيحة كبرى تطال مجموعة من المسؤولين السابقين في وزارة خدماتية.

نُقل عن سياسي مخضرم مرونة حيال مرشح مطروح لرئاسة الجمهورية بعدما كان رافضاً أو متحفظاً حوله.

رئيس حزب مسيحي فاعل كان قد ترك للوحدات المحلية التابعة للحزب في البلدات والقرى أن يقرروا أمر التحالفات او خوض استحقاق مَحلي من عدمها، على أساس أنّ أهل مكة أدرى بشعابها.

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اللواء

يُؤكّد مطلعون أن مسار التسوية دخل محطة بالغة الدقة، وسط مخاوف من «صدمة تعثُّر» في اللحظة الأخيرة.

يواجه نواب في تيارات مسيحية معارضة لانتخاب رئيس تيّار محسوب على 8 آذار إحراجات شخصية لا تنسجم مع قناعاتهم!

لا يزال الحذر يسود السوق السوداء، على الرغم من الانخفاض التدريجي لسعر الصرف منذ التدابير الأخيرة لمصرف لبنان..

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نداء الوطن

على رغم أنّ مبادرة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لا تقوم على أساس التسويق لأي اسم أو مرشح، إلّا أنّ لقاءاته لم تخل من استعراض لبعض الترشيحات، لا سيما من جانب مضيفيه.

يجرى حوار غير معلن بين حزبين في المعارضة كانت علاقتهما في السابق متوترة، وذلك لتنسيق خطواتهما في المرحلة المقبلة.

نقلت أوساط أميركية في واشنطن أصداء إيجابية عن زيارة رئيس لجنة نيابية الى العاصمة الأميركية بدعوة من صندوق النقد والبنك الدولي، وقد عبّر عن ذلك العديد ممن التقاهم من مسؤولين في الإدارة الأميركية.

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البناء

قال مصدر نيابي إنّ السعودية أبلغت المعنيين اتفاقاً دولياً إقليمياً على ثنائية قوامها أنّ الأولوية هي لانتخاب فوري لرئيس جديد للجمهورية وأنّ اسم الرئيس يقرّره اللبنانيون بدون فيتو على أي مرشح يفوز وفقاً للدستور؛ وهذه هي الصيغة المتفق عليها لفتح طريق انتخاب سليمان فرنجية.

قالت مصادر دبلوماسية عربية إنّ جهداً سعودياً استثنائياً يبذل لضمان انتخاب رئيس لبناني ووقف شامل لإطلاق النار في السودان وإنهاء عودة سورية إلى الجامعة العربية ما يفتح طريق ملء المقاعد الرئاسية للبنان وسورية والسودان في قمة الرياض باعتبارها قمة تأسيسية للمرحلة الجديدة عربياً.

*********

الأنباء

موقف دولة أجنبية من ترشيح شخصية غير مدنية لاستحقاق أساسي ليس داعماً على النحو الذي تناقلته مصادر إعلامية وسياسية، بل يصب في خانة الحياد السلبي.

لا تزال مفاعيل تفاهم إقليمي مقتصرة على ملفات خارج نطاق الشأن اللبناني، ولا ارهاصات لبنانية له قبل إتمام ما تم التفاهم عليه.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

05-05-2023

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