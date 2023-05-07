أسرار الصحف 7-5-2023

الأنباء:



- لوحظ أن الجو نفسه رشح تقريباً عن جولة دبلوماسية شملت معظم القوى.



- يبدو من الصعب أن تتفق قوى تجمعها قواسم مشتركة على خيار محدد في فترة قريبة.