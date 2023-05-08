أسرار الصحف 08-05-2023

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رسالة بعث بها مرجع مسؤول إلى رئيس تكتل نيابي تؤكد على العلاقة المتينة والتواصل المستمر.



الموقف الذي تبلغته القوى السياسية المعنية حول استحقاق أساسي، ترجمه كل فريق بما يناسبه في مواجهة الفريق الآخر.