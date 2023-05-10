أسرار الصحف 10-05-2023

الجمهورية



خلافاً لكل ما يتردّد فإنّ التواصل بين جهتين سياسيتين فاعلتين ما زال ضمن خط ضعيف وهش.



من المقرر أن يلتقي قريباً على مائدة غداء، رئيس تيار سياسي بارز ومسؤول رسمي سابق في إطار التشاور المستمر بينهما.



مرجع رئاسي سابق أعرب عن اعتقاده بأنّ القضاء اللبناني أصيب بأعطاب من الصعب الخروج منها.





اللواء



يشكو مرجع غير زمني من عدم سماع صوته لدى الجهات الدولية في موضوع بالغ الحساسية والخطورة على الانتظام اللبناني العام.



يتجه الرأي لدى حزب بارز لإهمال أي لقاء مع رئيس تيار كان حليفاً، ما لم يحدث مرجّح عملي يغيّر هذا التوجه..



يتخوف فريق «المنظومة» من نتائج كارثية اذا جرت الانتخابات البلدية والاختيارية من دون أن تتأثر بالاصطفافات الطائفية والمذهبية..





نداء الوطن



يتردّد ان مسؤولين في الفاتيكان أبلغوا وفداً لبنانياً التقاهم حديثاً، عن نيتهم إجراء سلسلة اتصالات دولية للدفع باتجاه تسريع حركة الاستحقاق الرئاسي.



بعد تقييد حق الظهور الاعلامــي للمحامين والقضاة من قبل نقابة المحامين ووزير العــدل، ظهر توجــه لتقييد الظهــور الإعلامي لأســاتذة الجامعة اللبنانية.



أظهر إحصاء وظيفي أنّ أكثر من 15 موقعاً مسيحياً في وظائــف الفئــة الأولى يتــم اشغالها بالتكليف والانابة من قبل موظفين مــن فئات أدنى ومن طوائف أخرى.





الأنباء



الاعلام الغربي والعربي يسلّط الضوء على الوضع الأمني في جنوب لبنان مباشرة بمجرد اندلاع المواجهات في الأراضي المحتلة، ما يحمل مؤشرات لا يمكن التغاضي عنها حول ما يسمى "وحدة الساحات".



لقاءات جانبية تحصل مؤخراً وتبدو غير مفهومة لا في التوقيت ولا في الغاية السياسية منها.





البناء



توقعت مصادر عسكرية أن تكون منصات الغاز الإسرائيلية العشر في البحر المتوسط التي تنتج مليارات الدولارات ضمن بنك الأهداف الذي تستهدفه الصواريخ والطوربيدات الفلسطينية، ولفتت إلى أن المنصات أهداف حساسة مواتية ستفتح شهية غرفة عمليات المقاومة لعدة أسباب تجاهلها قرار التصعيد.



توقعت جهات اقليمية وازنة تطور مواجهة غزة واعتبرت تجرؤ جيش الاحتلال على التصعيد الخطير بخلاف سلوكه منذ مطلع العام نتيجة التبدل في الموقف الأميركي من القلق من حرب تخرج عن السيطرة إلى الحاجة لوقف الانحدار في وضعية أميركا و«إسرائيل»، كما أظهر الموقف العربي من العودة الى سورية.