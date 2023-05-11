الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 11-05-2023
اسرار
2023-05-10 | 23:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 11-05-2023
أسرار الصحف 11-05-2023
النهار
يقول مستشار رئاسي سابق ان لا دمشق ولا طهران تريدان رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه رئيسا وانهما تركتا الموضوع في عهدة “حزب الله” للتعامل معه وفق ما يراه مناسبا
وزع امس نداء منسوب لعدد من خبراء الاتصالات يتمنون فيه على القضاء المختص التدخل وبصورة عاجلة لتعيين المدير العام السابق لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف حارساً قضائياً على الهيئة والمديريات المختصة في وزارة الإتصالات لإعادة مسار العمل الى القطاع وإنتشاله من الفوضى.
يكثر عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة لقاءاتهم البعيدة عن الاعلام مع مسؤولين حزبيين في مواقع غير متقدمة املا في ارتقائهم الى المسؤولين الاعلى في حال تبدلت بعض الامور.
بدأ بعض كبار أصحاب المؤسسات السياحية يتحضرون للموسم، ويتّصلون ببعض الجهات المؤثّرة لضبط الوضع الداخلي كي لا يؤدّي أيّ تحرّك في الشارع للتأثير المباشر على الموسم السياحي هذا الصيف.
الجمهورية
توافَق حليفان سابقان على تجنّب أي سجال أو تعليقات سياسية بينهما حول مقاربة الاستحقاق الرئاسي، للإبقاء على شعرة معاوية.
لفت خبير اقتصادي إلى أنّ القطاع الخاص في لبنان يشهد نهضة كبيرة عكس القطاع العام وهو يعاني نُدرة اليد العاملة الوطنية.
نُزعت بعض اللافتات التي تحدثت عن استحقاق مؤجل، ولمّا اعترض مَن رفعها تبلّغ بوجود قرار مركزي بإزالتها.
اللواء
وراء اجتماعات تنسيقية المناخ العربي وعودة اللحمة تكمن مصالح تتعدى التنسيق في ما خصّ التهريب وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.
يحضّر مسؤول مالي لمفاجأة، قبل مغادرته مركزه الحالي، قد تعيد له الاعتبار المعنوي.
تروّج بعض الدوائر أنّ حظوظ مرشح بارز، تراجعت من دون تقديم أية معلومات يمكن الركون إليها.
نداء الوطن
يتردّد أنّ موظفين في تلفزيون لبنان أعدوا عريضة ويتمّ توقيعها من جانب بقية الموظفين، يطالبون عبرها وزير الاعلام زياد مكاري بكشف كامل التقارير والكشوفات المالية والمعايير التي اعتمدها لإجراء التعيينات الأخيرة.
علق نائب في «لبنان القوي» على جولة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بالقول: «عم يلعب دق ليخا بوقت الفراغ».
تتكتّم الأطراف السياسية عن فحوى اللقاءات التي يجريها معها الوفد الأمني القطري «السري» الذي يتحرك بمواكبة أمنية!
البناء
قال مصدر نيابي إنّ التوصل إلى مرشح موحد بين القوات والتيار يتوقف على الإجابة عن سؤالين: الأول، هل يمكن إيصال هذا المرشح دون الاتفاق مع الاشتراكي والمستقلين الذين يربطون موافقتهم بأن يكون توافقياً مع الثنائي؟ والثاني، هل يقبل التيار بمرشح تريده القوات من بيئة مناوئة لحزب الله؟
قال مصدر فلسطيني إنّ المقاومة مجتمعة وضعت سلّماً لأهدافها يتناسب مع معركة طويلة، فإذا لم تبلغ مراتب عليا في الأهداف قبل وقف النار، فإن السبب سوف يكون قبول الاحتلال بشروطها قبل أن تصل لهذه المرحلة خصوصاً بعد مفاجآت صاروخية عجزت أمامها القبة الحديدية، كما تقول الأرقام الإسرائيلية.
الاخبار
علمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي زار دمشق قبل يومين، عاد بأجواء إيجابية لناحية استعداد الحكومة السورية للتعاون في ما يتعلق بالقضايا التي تهمّ البلدين. إلا أن الموقف السوري لا يزال يصرّ على ضرورة ألا يقتصر التنسيق على التعاون الأمني، وإنما عبر لجنة وزارية، وهو ما أبلغه مسؤولون سوريون سابقاً إلى الجهات المعنية في لبنان سابقاً. بدوره، ينتظر الجيش اللبناني أيضاً الموقف السوري ليبني على الشيء مقتضاه، وسط رغبة من الجيش بلعب دور في مسألة النازحين.
عُلِمَ أن تلفزيون «الجديد» عمّم على معدّي ومقدّمي برامجه الحوارية لائحتين، إحداهما بأسماء كتاب ومحللين وخبراء اقتصاديين «يُستحب» استضافتهم، وأخرى لأسماء يفضّل التقليل من ظهورها في برامج القناة. ويتّضح من تقسيم الأسماء أنّها جاءت بناء على مدى بعد أصحابها أو قربهم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.
تُجرى تحقيقات على خلفية معطيات توافرت عن دور لزوجة رئيس جمهورية سابق في فضيحة مبنى قصابيان الذي استأجرته وزارة الاتصالات عام 2012 ودفعت 10 ملايين دولار ولم تشغله، بحكم علاقة قرابة تجمعها بصاحب المبنى.
يسود استياء شديد بين الموظفين في بلديّة بيروت الذين لم يتقاضوا بعد رواتبهم عن شهر نيسان الماضي بسبب عطل تقني تسبب به الانقطاع المستمر للكهرباء، ما أدى إلى ضياع «داتا» البلديّة التي تتضمّن معلومات عن الموظفين والمواطنين وجداول الرسوم المدفوعة والمستحقّة وغيرها من المعاملات.
طلب محافظ بيروت مروان عبود رأياً استشارياً من ديوان المحاسبة حول مدى قانونية قيامه بإعادة تخمين كل القيم التأجيرية في بيروت، خصوصاً أن بعض التخمينات تعود إلى السبعينيات ولم تعد تساوي شيئاً. ويفترض أن يؤدي هذا الإجراء إلى رفد صندوق البلدية بمبالغ لا يستهان بها، لا سيما أن البداية ستكون من عقارات كبار المالكين وسط معلومات عن إمكانية استثناء الأسر الفقيرة. ويمكن أن يصدر هذا القرار عن المحافظ منفرداً إذا ما تلقّى ضوءاً أخضر من الديوان بقانونيته.
الأنباء
ربط مواعيد الاستحقاقات ببعضها لا يبدو أنه سيكون له التأثير البالغ على انجازها بشكل أسرع.
فريق سياسي لا يزال يراهن على تراجع أحد الحلفاء عن خياره في اللحظة الأخيرة أو على الأقلّ التفاوض على صيغة.
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 10-05-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-05-09
أسرار الصحف 10-05-2023
اسرار
2023-05-09
أسرار الصحف 10-05-2023
0
اسرار
2023-05-08
أسرار الصحف 09-05-2023
اسرار
2023-05-08
أسرار الصحف 09-05-2023
0
اسرار
2023-05-07
أسرار الصحف 08-05-2023
اسرار
2023-05-07
أسرار الصحف 08-05-2023
0
اسرار
2023-05-07
أسرار الصحف 7-5-2023
اسرار
2023-05-07
أسرار الصحف 7-5-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-05-09
أسرار الصحف 10-05-2023
اسرار
2023-05-09
أسرار الصحف 10-05-2023
0
اسرار
2023-05-08
أسرار الصحف 09-05-2023
اسرار
2023-05-08
أسرار الصحف 09-05-2023
0
اسرار
2023-05-07
أسرار الصحف 08-05-2023
اسرار
2023-05-07
أسرار الصحف 08-05-2023
0
اسرار
2023-05-07
أسرار الصحف 7-5-2023
اسرار
2023-05-07
أسرار الصحف 7-5-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-05-02
استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2023-05-02
استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
0
صحف اليوم
2023-05-09
ارتفاعٌ مرتقب لضغوط الحثّ على انتخاب الرئيس.. والمطلوب مقاربة عاجلة عاقلة لملف النزوح (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
2023-05-09
ارتفاعٌ مرتقب لضغوط الحثّ على انتخاب الرئيس.. والمطلوب مقاربة عاجلة عاقلة لملف النزوح (الأنباء الالكترونية)
0
أخبار دولية
07:53
سويسرا تحتجز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
أخبار دولية
07:53
سويسرا تحتجز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
0
منوعات
2022-12-12
فاجعة انفجار المرفأ تُثمر قصة حبّ... خطوبة ويليام نون وماريا فارس (صور)
منوعات
2022-12-12
فاجعة انفجار المرفأ تُثمر قصة حبّ... خطوبة ويليام نون وماريا فارس (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما الذي تحمله الساعات المقبلة في المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما الذي تحمله الساعات المقبلة في المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من قصص النزوح... وحده الفريش يداوي قلب المريض...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من قصص النزوح... وحده الفريش يداوي قلب المريض...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الأسبوع الأول من تمّوز سيكون موعد الإمتحانات الرسمية.. هل التلامذة جاهزون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الأسبوع الأول من تمّوز سيكون موعد الإمتحانات الرسمية.. هل التلامذة جاهزون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف ستتلقف أنقرة المقبلة على إنتخابات رئاسية الإقتراح السوري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف ستتلقف أنقرة المقبلة على إنتخابات رئاسية الإقتراح السوري؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
2
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
3
امن وقضاء
04:37
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
امن وقضاء
04:37
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
4
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
5
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
6
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store