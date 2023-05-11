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أسرار الصحف 11-05-2023

اسرار
2023-05-10 | 23:33
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أسرار الصحف 11-05-2023
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أسرار الصحف 11-05-2023

أسرار الصحف 11-05-2023

النهار

يقول مستشار رئاسي سابق ان لا دمشق ولا طهران تريدان رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه رئيسا وانهما تركتا الموضوع في عهدة “حزب الله” للتعامل معه وفق ما يراه مناسبا

وزع امس نداء منسوب لعدد من خبراء الاتصالات يتمنون فيه على القضاء المختص التدخل وبصورة عاجلة لتعيين المدير العام السابق لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف حارساً قضائياً على الهيئة والمديريات المختصة في وزارة الإتصالات لإعادة مسار العمل الى القطاع وإنتشاله من الفوضى.

يكثر عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة لقاءاتهم البعيدة عن الاعلام مع مسؤولين حزبيين في مواقع غير متقدمة املا في ارتقائهم الى المسؤولين الاعلى في حال تبدلت بعض الامور.

بدأ بعض كبار أصحاب المؤسسات السياحية يتحضرون للموسم، ويتّصلون ببعض الجهات المؤثّرة لضبط الوضع الداخلي كي لا يؤدّي أيّ تحرّك في الشارع للتأثير المباشر على الموسم السياحي هذا الصيف.


الجمهورية

توافَق حليفان سابقان على تجنّب أي سجال أو تعليقات سياسية بينهما حول مقاربة الاستحقاق الرئاسي، للإبقاء على شعرة معاوية.

لفت خبير اقتصادي إلى أنّ القطاع الخاص في لبنان يشهد نهضة كبيرة عكس القطاع العام وهو يعاني نُدرة اليد العاملة الوطنية.

نُزعت بعض اللافتات التي تحدثت عن استحقاق مؤجل، ولمّا اعترض مَن رفعها تبلّغ بوجود قرار مركزي بإزالتها.


اللواء

وراء اجتماعات تنسيقية المناخ العربي وعودة اللحمة تكمن مصالح تتعدى التنسيق في ما خصّ التهريب وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

يحضّر مسؤول مالي لمفاجأة، قبل مغادرته مركزه الحالي، قد تعيد له الاعتبار المعنوي.

تروّج بعض الدوائر أنّ حظوظ مرشح بارز، تراجعت من دون تقديم أية معلومات يمكن الركون إليها.


نداء الوطن

يتردّد أنّ موظفين في تلفزيون لبنان أعدوا عريضة ويتمّ توقيعها من جانب بقية الموظفين، يطالبون عبرها وزير الاعلام زياد مكاري بكشف كامل التقارير والكشوفات المالية والمعايير التي اعتمدها لإجراء التعيينات الأخيرة.

علق نائب في «لبنان القوي» على جولة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بالقول: «عم يلعب دق ليخا بوقت الفراغ».

تتكتّم الأطراف السياسية عن فحوى اللقاءات التي يجريها معها الوفد الأمني القطري «السري» الذي يتحرك بمواكبة أمنية!


البناء

قال مصدر نيابي إنّ التوصل إلى مرشح موحد بين القوات والتيار يتوقف على الإجابة عن سؤالين: الأول، هل يمكن إيصال هذا المرشح دون الاتفاق مع الاشتراكي والمستقلين الذين يربطون موافقتهم بأن يكون توافقياً مع الثنائي؟ والثاني، هل يقبل التيار بمرشح تريده القوات من بيئة مناوئة لحزب الله؟

قال مصدر فلسطيني إنّ المقاومة مجتمعة وضعت سلّماً لأهدافها يتناسب مع معركة طويلة، فإذا لم تبلغ مراتب عليا في الأهداف قبل وقف النار، فإن السبب سوف يكون قبول الاحتلال بشروطها قبل أن تصل لهذه المرحلة خصوصاً بعد مفاجآت صاروخية عجزت أمامها القبة الحديدية، كما تقول الأرقام الإسرائيلية.


الاخبار

علمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي زار دمشق قبل يومين، عاد بأجواء إيجابية لناحية استعداد الحكومة السورية للتعاون في ما يتعلق بالقضايا التي تهمّ البلدين. إلا أن الموقف السوري لا يزال يصرّ على ضرورة ألا يقتصر التنسيق على التعاون الأمني، وإنما عبر لجنة وزارية، وهو ما أبلغه مسؤولون سوريون سابقاً إلى الجهات المعنية في لبنان سابقاً. بدوره، ينتظر الجيش اللبناني أيضاً الموقف السوري ليبني على الشيء مقتضاه، وسط رغبة من الجيش بلعب دور في مسألة النازحين.

عُلِمَ أن تلفزيون «الجديد» عمّم على معدّي ومقدّمي برامجه الحوارية لائحتين، إحداهما بأسماء كتاب ومحللين وخبراء اقتصاديين «يُستحب» استضافتهم، وأخرى لأسماء يفضّل التقليل من ظهورها في برامج القناة. ويتّضح من تقسيم الأسماء أنّها جاءت بناء على مدى بعد أصحابها أو قربهم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.

تُجرى تحقيقات على خلفية معطيات توافرت عن دور لزوجة رئيس جمهورية سابق في فضيحة مبنى قصابيان الذي استأجرته وزارة الاتصالات عام 2012 ودفعت 10 ملايين دولار ولم تشغله، بحكم علاقة قرابة تجمعها بصاحب المبنى.

يسود استياء شديد بين الموظفين في بلديّة بيروت الذين لم يتقاضوا بعد رواتبهم عن شهر نيسان الماضي بسبب عطل تقني تسبب به الانقطاع المستمر للكهرباء، ما أدى إلى ضياع «داتا» البلديّة التي تتضمّن معلومات عن الموظفين والمواطنين وجداول الرسوم المدفوعة والمستحقّة وغيرها من المعاملات.

طلب محافظ بيروت مروان عبود رأياً استشارياً من ديوان المحاسبة حول مدى قانونية قيامه بإعادة تخمين كل القيم التأجيرية في بيروت، خصوصاً أن بعض التخمينات تعود إلى السبعينيات ولم تعد تساوي شيئاً. ويفترض أن يؤدي هذا الإجراء إلى رفد صندوق البلدية بمبالغ لا يستهان بها، لا سيما أن البداية ستكون من عقارات كبار المالكين وسط معلومات عن إمكانية استثناء الأسر الفقيرة. ويمكن أن يصدر هذا القرار عن المحافظ منفرداً إذا ما تلقّى ضوءاً أخضر من الديوان بقانونيته.


الأنباء

ربط مواعيد الاستحقاقات ببعضها لا يبدو أنه سيكون له التأثير البالغ على انجازها بشكل أسرع.

فريق سياسي لا يزال يراهن على تراجع أحد الحلفاء عن خياره في اللحظة الأخيرة أو على الأقلّ التفاوض على صيغة.

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